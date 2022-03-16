03:26 16.03.2022 (обновлено: 06:02 16.03.2022)
Кадыров назвал Илона Маска человеком "непоколебимой воли"
Кадыров об Илоне Маске: ценю людей со своим видением ситуации и непоколебимой волей
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале решение американского предпринимателя Илона Маска не блокировать российские сайты в сети Starlink, отметив, что он искренне ценит людей "со своим видением ситуации и непоколебимой волей".
Ранее Маск заявил, что Starlink отказывается блокировать российские новостные издания, несмотря на просьбы "некоторых государств".
"Друзья, шутки шутками, но характер и трезвую однозначную позицию любого человека надо признавать. <...> Людей со своим видением ситуации и непоколебимой волей я искренне ценю. За это ему спасибо. Уважаю за характер и отсутствие двойных стандартов", — написал Кадыров.
Ранее Маск опубликовал в Twitter пост, в котором он вызвал на поединок в единоборствах президента России Владимира Путина. На что Кадыров посоветовал американскому предпринимателю не тягаться с президентом, так как у них "слишком разные весовые категории": ведь в одном "углу ринга" — "бизнесмен и твиттерный блогер", а в другом — "мировой политик, стратег, гроза Запада и США".
Кадыров отметил, что по этой причине Маску нужно "подкачаться", чтобы из "нежной Илоны стать брутальным Илоном". В связи с этим он предложил бизнесмену пройти подготовку в нескольких центрах Чечни.
После этого обращения Кадырова Маск переименовал свой Twitter-аккаунт с Elon Musk (Илон Маск) на Elona Musk (Илона Маск). На это глава Чеченской республики отреагировал, написав, что он рад, что Маск прислушался к его пожеланию.
"Так гораздо лучше. Надо бы и логин переименовать из Илона в Илону Маск", — написал Кадыров.
Также он выразил надежду, что про вызов президенту бизнесмен "все-таки пошутил".
14 марта, 17:56Кадыров опубликовал статью "Крах однополярного мира"