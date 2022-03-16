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Кадыров назвал Илона Маска человеком "непоколебимой воли"

Кадыров назвал Илона Маска человеком "непоколебимой воли" - РИА Новости, 16.03.2022

Кадыров назвал Илона Маска человеком "непоколебимой воли"

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале решение американского предпринимателя Илона Маска не блокировать российские сайты в сети... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T03:26

2022-03-16T03:26

2022-03-16T06:02

илон маск

владимир путин

в мире

москва

россия

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале решение американского предпринимателя Илона Маска не блокировать российские сайты в сети Starlink, отметив, что он искренне ценит людей "со своим видением ситуации и непоколебимой волей".Ранее Маск заявил, что Starlink отказывается блокировать российские новостные издания, несмотря на просьбы "некоторых государств".Ранее Маск опубликовал в Twitter пост, в котором он вызвал на поединок в единоборствах президента России Владимира Путина. На что Кадыров посоветовал американскому предпринимателю не тягаться с президентом, так как у них "слишком разные весовые категории": ведь в одном "углу ринга" — "бизнесмен и твиттерный блогер", а в другом — "мировой политик, стратег, гроза Запада и США".Кадыров отметил, что по этой причине Маску нужно "подкачаться", чтобы из "нежной Илоны стать брутальным Илоном". В связи с этим он предложил бизнесмену пройти подготовку в нескольких центрах Чечни.После этого обращения Кадырова Маск переименовал свой Twitter-аккаунт с Elon Musk (Илон Маск) на Elona Musk (Илона Маск). На это глава Чеченской республики отреагировал, написав, что он рад, что Маск прислушался к его пожеланию."Так гораздо лучше. Надо бы и логин переименовать из Илона в Илону Маск", — написал Кадыров.Также он выразил надежду, что про вызов президенту бизнесмен "все-таки пошутил".

https://ria.ru/20220314/zelenskiy-1778123736.html

https://ria.ru/20220314/kadyrov-1778126064.html

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Никита Стома

илон маск, владимир путин, в мире, москва, россия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров