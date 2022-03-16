https://ria.ru/20220316/malayziya-1778464423.html

Малайзия примет участие в иске против России по делу МН17

Малайзия примет участие в иске против России по делу МН17 - РИА Новости, 16.03.2022

Малайзия примет участие в иске против России по делу МН17

Малайзия примет участие в совместном с Австралией и Нидерландами иске в отношении России по делу о катастрофе авиарейса МН17 малайзийской авиакомпании на... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T15:42

2022-03-16T15:42

2022-03-16T15:42

в мире

россия

малайзия

malaysia airlines

нидерланды

санкции в отношении россии

крушение малайзийского boeing под донецком

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БАНГКОК, 16 мар – РИА Новости. Малайзия примет участие в совместном с Австралией и Нидерландами иске в отношении России по делу о катастрофе авиарейса МН17 малайзийской авиакомпании на Украине в 2014 году, однако будет настаивать на полной открытости процесса и предъявлении доказательств, заявил в среду министр транспорта Малайзии Ви Ка Сионг."Правительство Малайзии подтверждает свою приверженность открытости судебного процесса в соответствии с международным законодательством против сторон, ответственных за ужасную трагедию 17 июля 2014 года", - написал министр в своем аккаунте в социальной сети Facebook."Мы полны решимости добиваться справедливости для семей погибших, включая 43 граждан Малайзии, находившихся на борту самолета", - добавил он.По словам министра, Малайзия в равной степени привержена и обеспечению того, чтобы судебный процесс был открытым и прозрачным, заслуживающим доверия и убедительным, и основывался на доказательствах.Ранее Австралия и Нидерланды обратились с иском в отношении России в Международную организацию гражданской авиации (ICAO). Истцы требуют проведения судебного разбирательства и выплаты Россией компенсаций за катастрофу малайзийского лайнера.В катастрофе самолета авиакомпании Malaysia Airlines 17 июля 2014 года погибли 298 человек. Самолет, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел катастрофу в Донецкой области Украины. По версии обвинения на уголовном судебном процессе, который проходит в Нидерландах, самолет был сбит ракетой ПВО "Бук" российского производства, выпущенной с территории Донецкой области. В качестве обвиняемых на процессе фигурируют трое граждан РФ и один гражданин Украины, для которых нидерландская прокуратура требует пожизненного заключения.Представители РФ неоднократно обращали внимание на спорный характер выводов следствия и указывали на безосновательность аргументов обвинения.

https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777131927.html

https://ria.ru/20210728/svideteli-1743126256.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, малайзия, malaysia airlines, нидерланды, санкции в отношении россии, крушение малайзийского boeing под донецком