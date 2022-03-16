https://ria.ru/20220316/lnr-1778484159.html

В ЛНР запустят пробный поезд из Луганска в освобожденный Старобельск

В ЛНР запустят пробный поезд из Луганска в освобожденный Старобельск - РИА Новости, 16.03.2022

В ЛНР запустят пробный поезд из Луганска в освобожденный Старобельск

Поезд из Луганска в освобожденный Старобельск Луганской народной республики запустят в тестовом режиме с 19 марта, сообщили журналистам в пресс-службе ГУП ЛНР... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T16:42

2022-03-16T16:42

2022-03-16T16:58

обострение ситуации в днр и лнр

луганская народная республика

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луганск

старобельск

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 16 мар - РИА Новости. Поезд из Луганска в освобожденный Старобельск Луганской народной республики запустят в тестовом режиме с 19 марта, сообщили журналистам в пресс-службе ГУП ЛНР "Луганская железная дорога"."Девятнадцатого и двадцатого марта 2022 года назначаются тестовые маршруты пригородных поездов на участке Старобельск – Луганск – Старобельск", - сказал представитель пресс-службы предприятия.

https://ria.ru/20220314/obstrel-1778084574.html

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луганск

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

луганская народная республика, в мире, луганск, старобельск, ситуация в днр и лнр