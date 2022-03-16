Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР запустят пробный поезд из Луганска в освобожденный Старобельск - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/lnr-1778484159.html
В ЛНР запустят пробный поезд из Луганска в освобожденный Старобельск
В ЛНР запустят пробный поезд из Луганска в освобожденный Старобельск - РИА Новости, 16.03.2022
В ЛНР запустят пробный поезд из Луганска в освобожденный Старобельск
Поезд из Луганска в освобожденный Старобельск Луганской народной республики запустят в тестовом режиме с 19 марта, сообщили журналистам в пресс-службе ГУП ЛНР... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:42
2022-03-16T16:58
обострение ситуации в днр и лнр
луганская народная республика
в мире
луганск
старобельск
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138229/47/1382294732_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_a753b4144430e295df07c13bc08c8fb9.jpg
ЛУГАНСК, 16 мар - РИА Новости. Поезд из Луганска в освобожденный Старобельск Луганской народной республики запустят в тестовом режиме с 19 марта, сообщили журналистам в пресс-службе ГУП ЛНР "Луганская железная дорога"."Девятнадцатого и двадцатого марта 2022 года назначаются тестовые маршруты пригородных поездов на участке Старобельск – Луганск – Старобельск", - сказал представитель пресс-службы предприятия.
https://ria.ru/20220314/obstrel-1778084574.html
луганская народная республика
луганск
старобельск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138229/47/1382294732_251:0:1751:1125_1920x0_80_0_0_b86281bb1bed7ff6274bda119cdec663.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, в мире, луганск, старобельск, ситуация в днр и лнр
16:42 16.03.2022 (обновлено: 16:58 16.03.2022)
 
В ЛНР запустят пробный поезд из Луганска в освобожденный Старобельск

В ЛНР с 19 марта запустят в тестовом режиме поезд из Луганска в освобожденный Старобельск

© РИА Новости / Олеся ПотаповаЖелезнодорожная станция Луганск
Железнодорожная станция Луганск - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Олеся Потапова
Железнодорожная станция Луганск
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 16 мар - РИА Новости. Поезд из Луганска в освобожденный Старобельск Луганской народной республики запустят в тестовом режиме с 19 марта, сообщили журналистам в пресс-службе ГУП ЛНР "Луганская железная дорога".
"Девятнадцатого и двадцатого марта 2022 года назначаются тестовые маршруты пригородных поездов на участке СтаробельскЛуганск – Старобельск", - сказал представитель пресс-службы предприятия.
Рельсы - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 15:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ обстреляли железнодорожную станцию "Ясиноватая-Пассажирская" в ДНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВ миреЛуганскСтаробельскСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала