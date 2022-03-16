https://ria.ru/20220316/lnr-1778484159.html
В ЛНР запустят пробный поезд из Луганска в освобожденный Старобельск
В ЛНР запустят пробный поезд из Луганска в освобожденный Старобельск - РИА Новости, 16.03.2022
В ЛНР запустят пробный поезд из Луганска в освобожденный Старобельск
Поезд из Луганска в освобожденный Старобельск Луганской народной республики запустят в тестовом режиме с 19 марта, сообщили журналистам в пресс-службе ГУП ЛНР... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:42
2022-03-16T16:42
2022-03-16T16:58
обострение ситуации в днр и лнр
луганская народная республика
в мире
луганск
старобельск
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 16 мар - РИА Новости. Поезд из Луганска в освобожденный Старобельск Луганской народной республики запустят в тестовом режиме с 19 марта, сообщили журналистам в пресс-службе ГУП ЛНР "Луганская железная дорога"."Девятнадцатого и двадцатого марта 2022 года назначаются тестовые маршруты пригородных поездов на участке Старобельск – Луганск – Старобельск", - сказал представитель пресс-службы предприятия.
https://ria.ru/20220314/obstrel-1778084574.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, в мире, луганск, старобельск, ситуация в днр и лнр
16:42 16.03.2022 (обновлено: 16:58 16.03.2022)
В ЛНР запустят пробный поезд из Луганска в освобожденный Старобельск
В ЛНР с 19 марта запустят в тестовом режиме поезд из Луганска в освобожденный Старобельск