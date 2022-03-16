07:57 16.03.2022 (обновлено: 08:31 16.03.2022)
Силам ЛНР удалось эвакуировать группу жителей Рубежного
Представитель НМ ЛНР Филипоненко: удалось эвакуировать группу жителей Рубежного
ЛУГАНСК, 16 мар — РИА Новости. Подразделения Народной милиции ЛНР обеспечили безопасный выход из-под обстрелов для жителей города Рубежное, сообщил официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.
"В ходе продвижения на Северодонецком направлении, в частности на участке Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, военнослужащие Народной милиции по ходу освобождения территорий оказывают всестороннюю поддержку местному населению. Сегодня был организован гуманитарный коридор и вывоз из-под обстрелов местных жителей (Рубежного. — Прим. ред.), которые находились там буквально в заложниках ситуации. Украинская армия эвакуироваться им не позволяла", — заявил он.
Филипоненко уточнил, что сейчас несколько семей с детьми, которых удалось эвакуировать, находятся в Луганске.
"Они (украинские военнослужащие. — Прим. ред.) сидели просто в наших квартирах, выселяли нас военнослужащие, по закону говорят так разрешено. Они выселяли людей, идите — куда хотите. Шли и прятались, где была возможность", — рассказала эвакуированная жительница Рубежного Оксана.
Ранее в республике сообщили, что Народная милиция берет в кольцо украинских силовиков в Северодонецке и Лисичанске. В оборонном ведомстве подчеркивали, что жители этих городов и близлежащего Рубежного массово пытаются эвакуироваться, в том числе в ЛНР. В понедельник поступила информация, что украинские силовики расстреляли автомобиль с семьей из семи человек, пытавшихся покинуть Рубежное.