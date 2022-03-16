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Силам ЛНР удалось эвакуировать группу жителей Рубежного - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/lnr-1778374217.html
Силам ЛНР удалось эвакуировать группу жителей Рубежного
Силам ЛНР удалось эвакуировать группу жителей Рубежного - РИА Новости, 16.03.2022
Силам ЛНР удалось эвакуировать группу жителей Рубежного
Подразделения Народной милиции ЛНР обеспечили безопасный выход из-под обстрелов для жителей города Рубежное, сообщил официальный представитель оборонного... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T07:57
2022-03-16T08:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
рубежное
луганск
северодонецк
лнр
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 16 мар — РИА Новости. Подразделения Народной милиции ЛНР обеспечили безопасный выход из-под обстрелов для жителей города Рубежное, сообщил официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.Филипоненко уточнил, что сейчас несколько семей с детьми, которых удалось эвакуировать, находятся в Луганске."Они (украинские военнослужащие. — Прим. ред.) сидели просто в наших квартирах, выселяли нас военнослужащие, по закону говорят так разрешено. Они выселяли людей, идите — куда хотите. Шли и прятались, где была возможность", — рассказала эвакуированная жительница Рубежного Оксана.По ее словам, украинские власти не предлагали никакой возможности эвакуироваться и не оказывали помощи. Покинуть Рубежное удалось только когда в город вошли силы ЛНР.Ранее в республике сообщили, что Народная милиция берет в кольцо украинских силовиков в Северодонецке и Лисичанске. В оборонном ведомстве подчеркивали, что жители этих городов и близлежащего Рубежного массово пытаются эвакуироваться, в том числе в ЛНР. В понедельник поступила информация, что украинские силовики расстреляли автомобиль с семьей из семи человек, пытавшихся покинуть Рубежное.
https://ria.ru/20220315/pasechnik-1778347743.html
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рубежное
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в мире, рубежное, луганск, северодонецк, лнр, луганская народная республика
07:57 16.03.2022 (обновлено: 08:31 16.03.2022)
 
Силам ЛНР удалось эвакуировать группу жителей Рубежного

Представитель НМ ЛНР Филипоненко: удалось эвакуировать группу жителей Рубежного

© РИА Новости / Перейти в фотобанкНародная милиция Луганской народной республики
Народная милиция Луганской народной республики - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости
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ЛУГАНСК, 16 мар — РИА Новости. Подразделения Народной милиции ЛНР обеспечили безопасный выход из-под обстрелов для жителей города Рубежное, сообщил официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.

"В ходе продвижения на Северодонецком направлении, в частности на участке Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, военнослужащие Народной милиции по ходу освобождения территорий оказывают всестороннюю поддержку местному населению. Сегодня был организован гуманитарный коридор и вывоз из-под обстрелов местных жителей (Рубежного. — Прим. ред.), которые находились там буквально в заложниках ситуации. Украинская армия эвакуироваться им не позволяла", — заявил он.

Филипоненко уточнил, что сейчас несколько семей с детьми, которых удалось эвакуировать, находятся в Луганске.
"Они (украинские военнослужащие. — Прим. ред.) сидели просто в наших квартирах, выселяли нас военнослужащие, по закону говорят так разрешено. Они выселяли людей, идите — куда хотите. Шли и прятались, где была возможность", — рассказала эвакуированная жительница Рубежного Оксана.
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По ее словам, украинские власти не предлагали никакой возможности эвакуироваться и не оказывали помощи. Покинуть Рубежное удалось только когда в город вошли силы ЛНР.
Ранее в республике сообщили, что Народная милиция берет в кольцо украинских силовиков в Северодонецке и Лисичанске. В оборонном ведомстве подчеркивали, что жители этих городов и близлежащего Рубежного массово пытаются эвакуироваться, в том числе в ЛНР. В понедельник поступила информация, что украинские силовики расстреляли автомобиль с семьей из семи человек, пытавшихся покинуть Рубежное.
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