https://ria.ru/20220316/lnr-1778374217.html

Силам ЛНР удалось эвакуировать группу жителей Рубежного

Силам ЛНР удалось эвакуировать группу жителей Рубежного - РИА Новости, 16.03.2022

Силам ЛНР удалось эвакуировать группу жителей Рубежного

Подразделения Народной милиции ЛНР обеспечили безопасный выход из-под обстрелов для жителей города Рубежное, сообщил официальный представитель оборонного... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T07:57

2022-03-16T07:57

2022-03-16T08:31

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

рубежное

луганск

северодонецк

лнр

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 16 мар — РИА Новости. Подразделения Народной милиции ЛНР обеспечили безопасный выход из-под обстрелов для жителей города Рубежное, сообщил официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.Филипоненко уточнил, что сейчас несколько семей с детьми, которых удалось эвакуировать, находятся в Луганске."Они (украинские военнослужащие. — Прим. ред.) сидели просто в наших квартирах, выселяли нас военнослужащие, по закону говорят так разрешено. Они выселяли людей, идите — куда хотите. Шли и прятались, где была возможность", — рассказала эвакуированная жительница Рубежного Оксана.По ее словам, украинские власти не предлагали никакой возможности эвакуироваться и не оказывали помощи. Покинуть Рубежное удалось только когда в город вошли силы ЛНР.Ранее в республике сообщили, что Народная милиция берет в кольцо украинских силовиков в Северодонецке и Лисичанске. В оборонном ведомстве подчеркивали, что жители этих городов и близлежащего Рубежного массово пытаются эвакуироваться, в том числе в ЛНР. В понедельник поступила информация, что украинские силовики расстреляли автомобиль с семьей из семи человек, пытавшихся покинуть Рубежное.

https://ria.ru/20220315/pasechnik-1778347743.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

рубежное

луганск

северодонецк

луганская народная республика

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Игорь Манаширов

в мире, рубежное, луганск, северодонецк, лнр, луганская народная республика