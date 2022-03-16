02:28 16.03.2022 (обновлено: 06:50 16.03.2022)
СМИ: правительство обсуждает лимит на беспошлинный ввоз интернет-покупок
"Ведомости": правительство обсуждает лимит на беспошлинный ввоз интернет-покупок
Онлайн-покупки. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Правительство России обсуждает повышение лимита беспошлинного ввоза интернет-покупок для физлиц до одной тысячи евро, ожидается, что увеличенный порог продлится до 1 октября, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на документ, который есть в ее распоряжении.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций сообщил, что Россия предложит партнерам по ЕАЭС несколько инициатив в сфере импорта, в частности по повышению максимального лимита беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли.
"Правительство обсуждает повышение лимита беспошлинного ввоза товаров для физических лиц до одной тысячи евро. Речь идет об электронной торговле — покупках на зарубежных сайтах. Такая мера содержится в обновленном плане первоочередных действий по развитию российской экономики в условиях санкций", — пишет издание со ссылкой на документ от 12 марта, подлинность которого газете подтвердил федеральный чиновник.
По данным в публикации, предполагается, что "увеличенный порог будет действовать до 1 октября 2022 года". Отмечается, что ответственными исполнителями по инициативе назначены Минэкономразвития, Минфин и ФТС.
Добавляется, что меру могут принять только после решения Евразийской экономической комиссии, заседание которой запланировано на 17 марта.
С 2020 года порог беспошлинного ввоза интернет-покупок снизили до 200 евро с 500 евро, предельный вес составляет 31 килограмм. В части превышения норм необходимо заплатить пошлину в размере 15 процентов от стоимости, но не менее двух евро за один килограмм.
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