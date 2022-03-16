https://ria.ru/20220316/limit-1778366252.html

СМИ: правительство обсуждает лимит на беспошлинный ввоз интернет-покупок

СМИ: правительство обсуждает лимит на беспошлинный ввоз интернет-покупок - РИА Новости, 16.03.2022

СМИ: правительство обсуждает лимит на беспошлинный ввоз интернет-покупок

Правительство России обсуждает повышение лимита беспошлинного ввоза интернет-покупок для физлиц до одной тысячи евро, ожидается, что увеличенный порог продлится РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T02:28

2022-03-16T02:28

2022-03-16T06:50

михаил мишустин

россия

евразийская экономическая комиссия

министерство финансов рф (минфин россии)

федеральная таможенная служба (фтс россии)

экономика

правительство рф

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Правительство России обсуждает повышение лимита беспошлинного ввоза интернет-покупок для физлиц до одной тысячи евро, ожидается, что увеличенный порог продлится до 1 октября, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на документ, который есть в ее распоряжении.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций сообщил, что Россия предложит партнерам по ЕАЭС несколько инициатив в сфере импорта, в частности по повышению максимального лимита беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли.По данным в публикации, предполагается, что "увеличенный порог будет действовать до 1 октября 2022 года". Отмечается, что ответственными исполнителями по инициативе назначены Минэкономразвития, Минфин и ФТС.Добавляется, что меру могут принять только после решения Евразийской экономической комиссии, заседание которой запланировано на 17 марта.С 2020 года порог беспошлинного ввоза интернет-покупок снизили до 200 евро с 500 евро, предельный вес составляет 31 килограмм. В части превышения норм необходимо заплатить пошлину в размере 15 процентов от стоимости, но не менее двух евро за один килограмм.

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Никита Стома

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Никита Стома

михаил мишустин, россия, евразийская экономическая комиссия, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная таможенная служба (фтс россии), экономика, правительство рф