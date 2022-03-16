https://ria.ru/20220316/lgoty-1778511999.html
Собянин пообещал москвичам проиндексировать социальные льготы
Собянин пообещал москвичам проиндексировать социальные льготы - РИА Новости, 16.03.2022
Собянин пообещал москвичам проиндексировать социальные льготы
Социальные льготы в столице будут проиндексированы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:59
2022-03-16T17:59
2022-03-16T17:59
льготы
россия
москва
сергей собянин
общество
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Социальные льготы в столице будут проиндексированы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Что касается социальной помощи, мы будем поддерживать те решения, которые принимаются на федеральном уровне, индексировать свои социальные льготы, свою социальную помощь, внедрять инструмент адресной помощи, принимать другие решения, необходимые для поддержки необходимого уровня заработной платы бюджетников", - сказал Собянин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержке субъектов РФ.
https://ria.ru/20220316/sotsvyplaty-1778490807.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
льготы, россия, москва, сергей собянин, общество
Собянин пообещал москвичам проиндексировать социальные льготы
Мэр Москвы Собянин: социальные льготы в столице будут проиндексированы