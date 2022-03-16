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Собянин пообещал москвичам проиндексировать социальные льготы - РИА Новости, 16.03.2022
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Собянин пообещал москвичам проиндексировать социальные льготы
Собянин пообещал москвичам проиндексировать социальные льготы - РИА Новости, 16.03.2022
Собянин пообещал москвичам проиндексировать социальные льготы
Социальные льготы в столице будут проиндексированы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:59
2022-03-16T17:59
льготы
россия
москва
сергей собянин
общество
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Социальные льготы в столице будут проиндексированы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Что касается социальной помощи, мы будем поддерживать те решения, которые принимаются на федеральном уровне, индексировать свои социальные льготы, свою социальную помощь, внедрять инструмент адресной помощи, принимать другие решения, необходимые для поддержки необходимого уровня заработной платы бюджетников", - сказал Собянин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержке субъектов РФ.
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льготы, россия, москва, сергей собянин, общество
17:59 16.03.2022
 
Собянин пообещал москвичам проиндексировать социальные льготы

Мэр Москвы Собянин: социальные льготы в столице будут проиндексированы

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Мэр Москвы Сергей Собянин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Социальные льготы в столице будут проиндексированы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Что касается социальной помощи, мы будем поддерживать те решения, которые принимаются на федеральном уровне, индексировать свои социальные льготы, свою социальную помощь, внедрять инструмент адресной помощи, принимать другие решения, необходимые для поддержки необходимого уровня заработной платы бюджетников", - сказал Собянин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержке субъектов РФ.
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