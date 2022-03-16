https://ria.ru/20220316/lgoty-1778511999.html

Собянин пообещал москвичам проиндексировать социальные льготы

Собянин пообещал москвичам проиндексировать социальные льготы - РИА Новости, 16.03.2022

Собянин пообещал москвичам проиндексировать социальные льготы

Социальные льготы в столице будут проиндексированы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T17:59

2022-03-16T17:59

2022-03-16T17:59

льготы

россия

москва

сергей собянин

общество

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Социальные льготы в столице будут проиндексированы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Что касается социальной помощи, мы будем поддерживать те решения, которые принимаются на федеральном уровне, индексировать свои социальные льготы, свою социальную помощь, внедрять инструмент адресной помощи, принимать другие решения, необходимые для поддержки необходимого уровня заработной платы бюджетников", - сказал Собянин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержке субъектов РФ.

https://ria.ru/20220316/sotsvyplaty-1778490807.html

россия

москва

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Владимир Лаврентьев

льготы, россия, москва, сергей собянин, общество