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Байден назвал вице-президента Камалу Харрис первой леди - РИА Новости, 16.03.2022
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Байден назвал вице-президента Камалу Харрис первой леди
Байден назвал вице-президента Камалу Харрис первой леди - РИА Новости, 16.03.2022
Байден назвал вице-президента Камалу Харрис первой леди
Президент США Джо Байден оговорился, назвав супруга вице-президента Камалы Харрис "мужем первой леди". РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T01:37
2022-03-16T08:27
в мире
сша
джо байден
джилл байден
камала харрис
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден оговорился, назвав супруга вице-президента Камалы Харрис "мужем первой леди".Выступая на мероприятии в Белом доме, Байден объяснил отсутствие своей заместительницы тем, что ее супруг, Дуглас Эмхофф, заболел COVID-19.Его жена Джилл, сидевшая рядом, подсказала, что муж первой леди — это он сам. "Точно. Она права. Это я!" — отреагировал Байден под смех собравшихся.Дугласа Эмхоффа в США называют вторым джентльменом. По словам Байдена, он чувствует себя хорошо. Камала Харрис, как сообщали в Белом доме, сдала отрицательный тест на коронавирус и продолжит теститроваться.
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в мире, сша, джо байден, джилл байден, камала харрис, вашингтон
01:37 16.03.2022 (обновлено: 08:27 16.03.2022)
 
Байден назвал вице-президента Камалу Харрис первой леди

Байден оговорился и назвал вице-президента Камалу Харрис первой леди

© AP Photo / Andrew HarnikПрезиденты США Джо Байден
Президенты США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президенты США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден оговорился, назвав супруга вице-президента Камалы Харрис "мужем первой леди".
Выступая на мероприятии в Белом доме, Байден объяснил отсутствие своей заместительницы тем, что ее супруг, Дуглас Эмхофф, заболел COVID-19.
"Немного изменился порядок среди присутствующих на сцене: муж первой леди заразился коронавирусом", — сказал президент.
Его жена Джилл, сидевшая рядом, подсказала, что муж первой леди — это он сам.
"Точно. Она права. Это я!" — отреагировал Байден под смех собравшихся.
Дугласа Эмхоффа в США называют вторым джентльменом. По словам Байдена, он чувствует себя хорошо. Камала Харрис, как сообщали в Белом доме, сдала отрицательный тест на коронавирус и продолжит теститроваться.
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В миреСШАДжо БайденДжилл БайденКамала ХаррисВашингтон
 
 
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