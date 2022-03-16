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Байден назвал вице-президента Камалу Харрис первой леди
Байден назвал вице-президента Камалу Харрис первой леди - РИА Новости, 16.03.2022
Байден назвал вице-президента Камалу Харрис первой леди
Президент США Джо Байден оговорился, назвав супруга вице-президента Камалы Харрис "мужем первой леди". РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T01:37
2022-03-16T01:37
2022-03-16T08:27
в мире
сша
джо байден
джилл байден
камала харрис
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден оговорился, назвав супруга вице-президента Камалы Харрис "мужем первой леди".Выступая на мероприятии в Белом доме, Байден объяснил отсутствие своей заместительницы тем, что ее супруг, Дуглас Эмхофф, заболел COVID-19.Его жена Джилл, сидевшая рядом, подсказала, что муж первой леди — это он сам. "Точно. Она права. Это я!" — отреагировал Байден под смех собравшихся.Дугласа Эмхоффа в США называют вторым джентльменом. По словам Байдена, он чувствует себя хорошо. Камала Харрис, как сообщали в Белом доме, сдала отрицательный тест на коронавирус и продолжит теститроваться.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, джо байден, джилл байден, камала харрис, вашингтон
01:37 16.03.2022 (обновлено: 08:27 16.03.2022)
Байден назвал вице-президента Камалу Харрис первой леди
Байден оговорился и назвал вице-президента Камалу Харрис первой леди