https://ria.ru/20220316/ledi-1778364249.html

Байден назвал вице-президента Камалу Харрис первой леди

Байден назвал вице-президента Камалу Харрис первой леди - РИА Новости, 16.03.2022

Байден назвал вице-президента Камалу Харрис первой леди

Президент США Джо Байден оговорился, назвав супруга вице-президента Камалы Харрис "мужем первой леди". РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T01:37

2022-03-16T01:37

2022-03-16T08:27

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ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден оговорился, назвав супруга вице-президента Камалы Харрис "мужем первой леди".Выступая на мероприятии в Белом доме, Байден объяснил отсутствие своей заместительницы тем, что ее супруг, Дуглас Эмхофф, заболел COVID-19.Его жена Джилл, сидевшая рядом, подсказала, что муж первой леди — это он сам. "Точно. Она права. Это я!" — отреагировал Байден под смех собравшихся.Дугласа Эмхоффа в США называют вторым джентльменом. По словам Байдена, он чувствует себя хорошо. Камала Харрис, как сообщали в Белом доме, сдала отрицательный тест на коронавирус и продолжит теститроваться.

https://ria.ru/20220306/bayden-1776901617.html

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Никита Стома

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