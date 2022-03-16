https://ria.ru/20220316/lechenie-1778441196.html

Москалькова предложила разрешить лечить онкобольных детей из маткапитала

Москалькова предложила разрешить лечить онкобольных детей из маткапитала - РИА Новости, 16.03.2022

Москалькова предложила разрешить лечить онкобольных детей из маткапитала

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает разрешить использование материнского капитала для лечения детей, страдающих тяжелыми... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T13:56

2022-03-16T13:56

2022-03-16T14:22

общество

здоровье - общество

татьяна москалькова

материнский капитал

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает разрешить использование материнского капитала для лечения детей, страдающих тяжелыми заболеваниями, в том числе, онкологическими."Я хотела бы остановиться на нескольких конкретных моментах. Первое, с учетом беспрецедентной русофобии наши дети, больные онкологией, получают отказы в лечении. Это связано и с транспортным сообщением, и с прерыванием контрактов. Нам нужно создать свои механизмы оказания помощи детям. В том числе предлагаю разрешить использовать материнский капитал для лечения детей, страдающих тяжелыми заболеваниями, в том числе, онкологией", - сказал Москалькова на расширенном заседании комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей на тему: "О первоочередных мерах поддержки российских семей в современных социально-экономических условиях"."Выдачи им беспроцентных или с минимальным процентом кредитов для дорогостоящих лекарств и дорогостоящих операций", - добавила она.Предоставление материнского капитала предусмотрено национальным проектом "Демография". Материнский капитал был проиндексирован с 1 февраля, его размер на первого ребенка составляет 524,5 тысячи рублей. В Telegram-канале портала объясняем.рф сообщалось, что маткапитал можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью. Также их можно направить в накопительную часть пенсии мамы или на ежемесячные выплаты на второго ребенка до 3 лет.

https://ria.ru/20220204/rak-1770991778.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, татьяна москалькова, материнский капитал