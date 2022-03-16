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Почти все страны Евросоюза "легли" под США, заявил Лавров - РИА Новости, 16.03.2022
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Почти все страны Евросоюза "легли" под США, заявил Лавров
Почти все страны Евросоюза "легли" под США, заявил Лавров - РИА Новости, 16.03.2022
Почти все страны Евросоюза "легли" под США, заявил Лавров
Почти все страны Евросоюза, за исключением Франции, уже "легли" под США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T12:11
2022-03-16T12:29
в мире
сергей лавров
сша
франция
европа
вашингтон (город)
евросоюз
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Почти все страны Евросоюза, за исключением Франции, уже "легли" под США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он полагает, что насаждаемый Вашингтоном миропорядок Европа "готова принимать уже в любом виде"."Остался только по сути дела Эммануэль Макрон, который продолжает напоминать о необходимости стратегической автономии Евросоюза. Никто не позволит это сделать, и все остальные члены Евросоюза уже "легли" под американцев, как говорится", - сказал Лавров в интервью РБК.
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в мире, сергей лавров, сша, франция, европа, вашингтон (город), евросоюз, рбк (медиагруппа), эммануэль макрон
12:11 16.03.2022 (обновлено: 12:29 16.03.2022)
 
Почти все страны Евросоюза "легли" под США, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: почти все страны Евросоюза, за исключением Франции, уже "легли" под США

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Почти все страны Евросоюза, за исключением Франции, уже "легли" под США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он полагает, что насаждаемый Вашингтоном миропорядок Европа "готова принимать уже в любом виде".
"Остался только по сути дела Эммануэль Макрон, который продолжает напоминать о необходимости стратегической автономии Евросоюза. Никто не позволит это сделать, и все остальные члены Евросоюза уже "легли" под американцев, как говорится", - сказал Лавров в интервью РБК.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 11:49
Лавров: Швейцария предлагает посредничество в разрешении кризиса на Украине
 
В миреСергей ЛавровСШАФранцияЕвропаВашингтон (город)ЕвросоюзРБК (медиагруппа)Эммануэль Макрон
 
 
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