https://ria.ru/20220316/lavrov-1778416426.html
Почти все страны Евросоюза "легли" под США, заявил Лавров
Почти все страны Евросоюза "легли" под США, заявил Лавров - РИА Новости, 16.03.2022
Почти все страны Евросоюза "легли" под США, заявил Лавров
Почти все страны Евросоюза, за исключением Франции, уже "легли" под США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T12:11
2022-03-16T12:11
2022-03-16T12:29
в мире
сергей лавров
сша
франция
европа
вашингтон (город)
евросоюз
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Почти все страны Евросоюза, за исключением Франции, уже "легли" под США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он полагает, что насаждаемый Вашингтоном миропорядок Европа "готова принимать уже в любом виде"."Остался только по сути дела Эммануэль Макрон, который продолжает напоминать о необходимости стратегической автономии Евросоюза. Никто не позволит это сделать, и все остальные члены Евросоюза уже "легли" под американцев, как говорится", - сказал Лавров в интервью РБК.
https://ria.ru/20220316/shveytsariya-1778410535.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, сша, франция, европа, вашингтон (город), евросоюз, рбк (медиагруппа), эммануэль макрон
12:11 16.03.2022 (обновлено: 12:29 16.03.2022)
Почти все страны Евросоюза "легли" под США, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: почти все страны Евросоюза, за исключением Франции, уже "легли" под США