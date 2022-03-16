https://ria.ru/20220316/lavrov-1778416426.html

Почти все страны Евросоюза "легли" под США, заявил Лавров

Почти все страны Евросоюза "легли" под США, заявил Лавров - РИА Новости, 16.03.2022

Почти все страны Евросоюза "легли" под США, заявил Лавров

Почти все страны Евросоюза, за исключением Франции, уже "легли" под США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T12:11

2022-03-16T12:11

2022-03-16T12:29

в мире

сергей лавров

сша

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рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Почти все страны Евросоюза, за исключением Франции, уже "легли" под США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он полагает, что насаждаемый Вашингтоном миропорядок Европа "готова принимать уже в любом виде"."Остался только по сути дела Эммануэль Макрон, который продолжает напоминать о необходимости стратегической автономии Евросоюза. Никто не позволит это сделать, и все остальные члены Евросоюза уже "легли" под американцев, как говорится", - сказал Лавров в интервью РБК.

https://ria.ru/20220316/shveytsariya-1778410535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сергей лавров, сша, франция, европа, вашингтон (город), евросоюз, рбк (медиагруппа), эммануэль макрон