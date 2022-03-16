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Официальный курс доллара на четверг составил 108 рублей
Официальный курс доллара на четверг составил 108 рублей - РИА Новости, 16.03.2022
Официальный курс доллара на четверг составил 108 рублей
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 3,6921 рубля, до 118,7601 рубля, курс доллара - на 3,4302 рубля, до 108,0521 рубля,... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T18:04
2022-03-16T18:04
2022-03-16T18:39
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 3,6921 рубля, до 118,7601 рубля, курс доллара - на 3,4302 рубля, до 108,0521 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, валюта, евро, доллар, рубль, динамика курсов валют
18:04 16.03.2022 (обновлено: 18:39 16.03.2022)
Официальный курс доллара на четверг составил 108 рублей
Официальный курс доллара на четверг составил 108,05 рубля, евро — 118,76 рубля