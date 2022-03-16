https://ria.ru/20220316/kurs-1778389660.html

Курс доллара снизился до 108,3 рубля, евро — до 118 рублей

Курс доллара снизился до 108,3 рубля, евро — до 118 рублей - РИА Новости, 16.03.2022

Курс доллара снизился до 108,3 рубля, евро — до 118 рублей

Рубль растет к доллару пятый день подряд, курс евро показывал волатильность в первые минуты торгов, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T10:07

2022-03-16T10:07

2022-03-16T10:14

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

курс рубля

курс доллара

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Рубль растет к доллару пятый день подряд, курс евро показывал волатильность в первые минуты торгов, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск среды снижался на 1,7 рубля - до 108,4 рубля, курс евро - на 50 копеек, до 118 рублей, следует из данных Московской биржи.Евро в первые минуты торгов менял направление движения относительно уровня предыдущего закрытия и торговался в диапазоне 117,5-119 рублей.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, курс рубля, курс доллара