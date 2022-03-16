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Курс доллара снизился до 108,3 рубля, евро — до 118 рублей
Курс доллара снизился до 108,3 рубля, евро — до 118 рублей - РИА Новости, 16.03.2022
Курс доллара снизился до 108,3 рубля, евро — до 118 рублей
Рубль растет к доллару пятый день подряд, курс евро показывал волатильность в первые минуты торгов, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T10:07
2022-03-16T10:07
2022-03-16T10:14
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
курс рубля
курс доллара
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Рубль растет к доллару пятый день подряд, курс евро показывал волатильность в первые минуты торгов, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск среды снижался на 1,7 рубля - до 108,4 рубля, курс евро - на 50 копеек, до 118 рублей, следует из данных Московской биржи.Евро в первые минуты торгов менял направление движения относительно уровня предыдущего закрытия и торговался в диапазоне 117,5-119 рублей.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, курс рубля, курс доллара
10:07 16.03.2022 (обновлено: 10:14 16.03.2022)
Курс доллара снизился до 108,3 рубля, евро — до 118 рублей
Курс доллара в начале торгов на Мосбирже снизился на 1,8 рубля, евро — на 50 копеек