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В Госдуме предложили подсанкционным банкам начать работу в Крыму - РИА Новости, 16.03.2022
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В Госдуме предложили подсанкционным банкам начать работу в Крыму
В Госдуме предложили подсанкционным банкам начать работу в Крыму - РИА Новости, 16.03.2022
В Госдуме предложили подсанкционным банкам начать работу в Крыму
Крупнейшие российские банки, попавшие под западные санкции, могут начать свою деятельность в Крыму - уже нет оснований для того, чтобы не работать в этом... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T10:45
2022-03-16T11:11
санкции в отношении россии
экономика
россия
анатолий аксаков
госдума рф
республика крым
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Крупнейшие российские банки, попавшие под западные санкции, могут начать свою деятельность в Крыму - уже нет оснований для того, чтобы не работать в этом регионе, сказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков."Ну естественно могут. Теперь уже нет оснований, рисков и отговорок от того, чтобы не работать в Крыму", - ответил он в ходе пресс-конференции на вопрос, могут ли банки, которые попали под санкции, прийти в Крым. По его словам, одной из главных жалоб крымчан как раз заключалась в том, что крупные российские финансовые институты не работают на полуострове. "Я объяснял, что вот такие риски. Теперь эти риски практически снялись, поводов для того, чтобы не работать в Крыму нет. Надеюсь, что так и произойдет", - заключил Аксаков.Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков, для ряда госкомпаний затруднена возможность привлечения иностранного капитала.В частности, под блокирующие санкции США и Великобритании, предполагающие блокировку активов, запрет на транзакции в их валютах и работу с любыми контрагентами из этих стран, попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк и банк "Открытие". В отношении Сбербанка были введены другие санкции: финансовые институты США до 26 марта должны закрыть его корреспондентские счета и начать отклонять любые транзакции с его участием.Кроме того, против РФ ввели ограничения на привлечение российскими компаниями и банками долгового и акционерного капитала. В частности, американским инвесторам запрещено покупать новые облигации сроком обращения более 14 дней и акции Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка и "Московского кредитного банка".
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санкции в отношении россии, экономика, россия, анатолий аксаков, госдума рф, республика крым
10:45 16.03.2022 (обновлено: 11:11 16.03.2022)
 
В Госдуме предложили подсанкционным банкам начать работу в Крыму

Глава комитета Госдумы Аксаков: у подсанкционных банков нет оснований не работать в Крыму

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник протирает стекла двери офиса "ВТБ" банка в Москве
Сотрудник протирает стекла двери офиса ВТБ банка в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Сотрудник протирает стекла двери офиса "ВТБ" банка в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Крупнейшие российские банки, попавшие под западные санкции, могут начать свою деятельность в Крыму - уже нет оснований для того, чтобы не работать в этом регионе, сказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
"Ну естественно могут. Теперь уже нет оснований, рисков и отговорок от того, чтобы не работать в Крыму", - ответил он в ходе пресс-конференции на вопрос, могут ли банки, которые попали под санкции, прийти в Крым. По его словам, одной из главных жалоб крымчан как раз заключалась в том, что крупные российские финансовые институты не работают на полуострове. "Я объяснял, что вот такие риски. Теперь эти риски практически снялись, поводов для того, чтобы не работать в Крыму нет. Надеюсь, что так и произойдет", - заключил Аксаков.
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В частности, под блокирующие санкции США и Великобритании, предполагающие блокировку активов, запрет на транзакции в их валютах и работу с любыми контрагентами из этих стран, попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк и банк "Открытие". В отношении Сбербанка были введены другие санкции: финансовые институты США до 26 марта должны закрыть его корреспондентские счета и начать отклонять любые транзакции с его участием.
Кроме того, против РФ ввели ограничения на привлечение российскими компаниями и банками долгового и акционерного капитала. В частности, американским инвесторам запрещено покупать новые облигации сроком обращения более 14 дней и акции Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка и "Московского кредитного банка".
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