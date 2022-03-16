https://ria.ru/20220316/krym-1778395763.html

В Госдуме предложили подсанкционным банкам начать работу в Крыму

В Госдуме предложили подсанкционным банкам начать работу в Крыму - РИА Новости, 16.03.2022

В Госдуме предложили подсанкционным банкам начать работу в Крыму

Крупнейшие российские банки, попавшие под западные санкции, могут начать свою деятельность в Крыму - уже нет оснований для того, чтобы не работать в этом... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T10:45

2022-03-16T10:45

2022-03-16T11:11

санкции в отношении россии

экономика

россия

анатолий аксаков

госдума рф

республика крым

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Крупнейшие российские банки, попавшие под западные санкции, могут начать свою деятельность в Крыму - уже нет оснований для того, чтобы не работать в этом регионе, сказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков."Ну естественно могут. Теперь уже нет оснований, рисков и отговорок от того, чтобы не работать в Крыму", - ответил он в ходе пресс-конференции на вопрос, могут ли банки, которые попали под санкции, прийти в Крым. По его словам, одной из главных жалоб крымчан как раз заключалась в том, что крупные российские финансовые институты не работают на полуострове. "Я объяснял, что вот такие риски. Теперь эти риски практически снялись, поводов для того, чтобы не работать в Крыму нет. Надеюсь, что так и произойдет", - заключил Аксаков.Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков, для ряда госкомпаний затруднена возможность привлечения иностранного капитала.В частности, под блокирующие санкции США и Великобритании, предполагающие блокировку активов, запрет на транзакции в их валютах и работу с любыми контрагентами из этих стран, попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк и банк "Открытие". В отношении Сбербанка были введены другие санкции: финансовые институты США до 26 марта должны закрыть его корреспондентские счета и начать отклонять любые транзакции с его участием.Кроме того, против РФ ввели ограничения на привлечение российскими компаниями и банками долгового и акционерного капитала. В частности, американским инвесторам запрещено покупать новые облигации сроком обращения более 14 дней и акции Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка и "Московского кредитного банка".

https://ria.ru/20220316/visa-1778361424.html

https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777691877.html

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, экономика, россия, анатолий аксаков, госдума рф, республика крым