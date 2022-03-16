10:45 16.03.2022 (обновлено: 11:11 16.03.2022)
В Госдуме предложили подсанкционным банкам начать работу в Крыму
Глава комитета Госдумы Аксаков: у подсанкционных банков нет оснований не работать в Крыму
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник протирает стекла двери офиса "ВТБ" банка в Москве
Сотрудник протирает стекла двери офиса "ВТБ" банка в Москве
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Крупнейшие российские банки, попавшие под западные санкции, могут начать свою деятельность в Крыму - уже нет оснований для того, чтобы не работать в этом регионе, сказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
"Ну естественно могут. Теперь уже нет оснований, рисков и отговорок от того, чтобы не работать в Крыму", - ответил он в ходе пресс-конференции на вопрос, могут ли банки, которые попали под санкции, прийти в Крым. По его словам, одной из главных жалоб крымчан как раз заключалась в том, что крупные российские финансовые институты не работают на полуострове. "Я объяснял, что вот такие риски. Теперь эти риски практически снялись, поводов для того, чтобы не работать в Крыму нет. Надеюсь, что так и произойдет", - заключил Аксаков.
В частности, под блокирующие санкции США и Великобритании, предполагающие блокировку активов, запрет на транзакции в их валютах и работу с любыми контрагентами из этих стран, попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк и банк "Открытие". В отношении Сбербанка были введены другие санкции: финансовые институты США до 26 марта должны закрыть его корреспондентские счета и начать отклонять любые транзакции с его участием.
Кроме того, против РФ ввели ограничения на привлечение российскими компаниями и банками долгового и акционерного капитала. В частности, американским инвесторам запрещено покупать новые облигации сроком обращения более 14 дней и акции Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка и "Московского кредитного банка".
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