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Лавров: нынешний кризис в отношениях с Западом спровоцирован не Украиной - РИА Новости, 16.03.2022
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Лавров: нынешний кризис в отношениях с Западом спровоцирован не Украиной
Лавров: нынешний кризис в отношениях с Западом спровоцирован не Украиной - РИА Новости, 16.03.2022
Лавров: нынешний кризис в отношениях с Западом спровоцирован не Украиной
Нынешний кризис в отношениях с Западом спровоцирован не ситуацией вокруг Украины, давление на Москву уже годами нарастало, заявил в среду глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T12:27
2022-03-16T12:27
в мире
россия
москва
сергей лавров
дональд трамп
майк помпео
сша
китай
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Нынешний кризис в отношениях с Западом спровоцирован не ситуацией вокруг Украины, давление на Москву уже годами нарастало, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров."Это не сейчас началось, это все не из-за Украины", - сказал Лавров в интервью РБК. Он напомнил, что еще при президенте США Дональде Трампе тогдашний госсекретарь Майк Помпео в ходе "африканского турне" призывал руководство той или иной страны не торговать с Россией и Китаем или получать от них инвестиции."Это было задолго до нынешних событий", - отметил глава МИД РФ.
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в мире, россия, москва, сергей лавров, дональд трамп, майк помпео, сша, китай, рбк (медиагруппа), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
12:27 16.03.2022
 
Лавров: нынешний кризис в отношениях с Западом спровоцирован не Украиной

Глава МИД Лавров: нынешний кризис в отношениях с Западом спровоцирован не Украиной

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Нынешний кризис в отношениях с Западом спровоцирован не ситуацией вокруг Украины, давление на Москву уже годами нарастало, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Это не сейчас началось, это все не из-за Украины", - сказал Лавров в интервью РБК. Он напомнил, что еще при президенте США Дональде Трампе тогдашний госсекретарь Майк Помпео в ходе "африканского турне" призывал руководство той или иной страны не торговать с Россией и Китаем или получать от них инвестиции.
"Это было задолго до нынешних событий", - отметил глава МИД РФ.
Здание Дворца Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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Лавров заявил о превращении Совета Европы в "очередное ОБСЕ"
 
В миреРоссияМоскваСергей ЛавровДональд ТрампМайк ПомпеоСШАКитайРБК (медиагруппа)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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