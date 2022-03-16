https://ria.ru/20220316/krizis-1778420429.html

Лавров: нынешний кризис в отношениях с Западом спровоцирован не Украиной

Лавров: нынешний кризис в отношениях с Западом спровоцирован не Украиной - РИА Новости, 16.03.2022

Лавров: нынешний кризис в отношениях с Западом спровоцирован не Украиной

Нынешний кризис в отношениях с Западом спровоцирован не ситуацией вокруг Украины, давление на Москву уже годами нарастало, заявил в среду глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T12:27

2022-03-16T12:27

2022-03-16T12:27

в мире

россия

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сергей лавров

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сша

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Нынешний кризис в отношениях с Западом спровоцирован не ситуацией вокруг Украины, давление на Москву уже годами нарастало, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров."Это не сейчас началось, это все не из-за Украины", - сказал Лавров в интервью РБК. Он напомнил, что еще при президенте США Дональде Трампе тогдашний госсекретарь Майк Помпео в ходе "африканского турне" призывал руководство той или иной страны не торговать с Россией и Китаем или получать от них инвестиции."Это было задолго до нынешних событий", - отметил глава МИД РФ.

https://ria.ru/20220316/evropa-1778417084.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, москва, сергей лавров, дональд трамп, майк помпео, сша, китай, рбк (медиагруппа), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)