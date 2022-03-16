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Лавров: нынешний кризис в отношениях с Западом спровоцирован не Украиной
Лавров: нынешний кризис в отношениях с Западом спровоцирован не Украиной - РИА Новости, 16.03.2022
Лавров: нынешний кризис в отношениях с Западом спровоцирован не Украиной
Нынешний кризис в отношениях с Западом спровоцирован не ситуацией вокруг Украины, давление на Москву уже годами нарастало, заявил в среду глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T12:27
2022-03-16T12:27
2022-03-16T12:27
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Нынешний кризис в отношениях с Западом спровоцирован не ситуацией вокруг Украины, давление на Москву уже годами нарастало, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров."Это не сейчас началось, это все не из-за Украины", - сказал Лавров в интервью РБК. Он напомнил, что еще при президенте США Дональде Трампе тогдашний госсекретарь Майк Помпео в ходе "африканского турне" призывал руководство той или иной страны не торговать с Россией и Китаем или получать от них инвестиции."Это было задолго до нынешних событий", - отметил глава МИД РФ.
https://ria.ru/20220316/evropa-1778417084.html
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РИА Новости
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Лавров: нынешний кризис в отношениях с Западом спровоцирован не Украиной
Глава МИД Лавров: нынешний кризис в отношениях с Западом спровоцирован не Украиной