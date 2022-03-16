https://ria.ru/20220316/krizis-1778362414.html

Эксперт объяснил импульсивные покупки на фоне кризиса

Эксперт объяснил импульсивные покупки на фоне кризиса - РИА Новости, 16.03.2022

Эксперт объяснил импульсивные покупки на фоне кризиса

Импульсивное потребительское поведение свойственно многим россиянам, пережившим не один экономический кризис. Не исключение и текущая ситуация — на фоне... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T03:15

2022-03-16T03:15

2022-03-16T03:15

общество

экономика

россия

алексей антонов (аналитик)

алор брокер

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Импульсивное потребительское поведение свойственно многим россиянам, пережившим не один экономический кризис. Не исключение и текущая ситуация — на фоне экономической и геополитической неопределенности граждане впадают в потребительский ажиотаж, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик ГК АЛОР Алексей Антонов.Аналитик добавил, что одна из причин текущего роста цен — резкое увеличение потребительского спроса.Не секрет, что часть бизнесменов просто делают на этом деньги, распродавая по стоимости, привязанной к новым валютным курсам то, что закупалось по прежним ценам, подчеркнул он.

https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778207976.html

россия

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2022

Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

общество, экономика, россия, алексей антонов (аналитик), алор брокер