Эксперт объяснил импульсивные покупки на фоне кризиса
Аналитик Антонов: импульсивные покупки на фоне кризиса вызваны боязнью роста цен
Покупатель в магазине. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Импульсивное потребительское поведение свойственно многим россиянам, пережившим не один экономический кризис. Не исключение и текущая ситуация — на фоне экономической и геополитической неопределенности граждане впадают в потребительский ажиотаж, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик ГК АЛОР Алексей Антонов.
"В этом случае основная причина запастись впрок связана с боязнью стремительного роста цен, а также ажиотажным уходом массы иностранных компаний и производителей с потребительского рынка РФ, помимо этого у соотечественников проскальзывают страхи дальнейшего обесценивания накопленных средств и далеко не все готовы доверить свои сбережения банкам, пусть даже и на выгодных условиях", — пояснил Антонов.
Аналитик добавил, что одна из причин текущего роста цен — резкое увеличение потребительского спроса.
Не секрет, что часть бизнесменов просто делают на этом деньги, распродавая по стоимости, привязанной к новым валютным курсам то, что закупалось по прежним ценам, подчеркнул он.