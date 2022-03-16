Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил импульсивные покупки на фоне кризиса - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220316/krizis-1778362414.html
Эксперт объяснил импульсивные покупки на фоне кризиса
Эксперт объяснил импульсивные покупки на фоне кризиса - РИА Новости, 16.03.2022
Эксперт объяснил импульсивные покупки на фоне кризиса
Импульсивное потребительское поведение свойственно многим россиянам, пережившим не один экономический кризис. Не исключение и текущая ситуация — на фоне... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T03:15
2022-03-16T03:15
общество
экономика
россия
алексей антонов (аналитик)
алор брокер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598217190_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_8c66b5ca97547408da408669563b9c49.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Импульсивное потребительское поведение свойственно многим россиянам, пережившим не один экономический кризис. Не исключение и текущая ситуация — на фоне экономической и геополитической неопределенности граждане впадают в потребительский ажиотаж, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик ГК АЛОР Алексей Антонов.Аналитик добавил, что одна из причин текущего роста цен — резкое увеличение потребительского спроса.Не секрет, что часть бизнесменов просто делают на этом деньги, распродавая по стоимости, привязанной к новым валютным курсам то, что закупалось по прежним ценам, подчеркнул он.
https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778207976.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Григорий Ивашкин
Григорий Ивашкин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598217190_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e21fd1fb41095518e1080aa558faabe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, экономика, россия, алексей антонов (аналитик), алор брокер
03:15 16.03.2022
 
Эксперт объяснил импульсивные покупки на фоне кризиса

Аналитик Антонов: импульсивные покупки на фоне кризиса вызваны боязнью роста цен

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПокупатель в магазине
Покупатель в магазине - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Покупатель в магазине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Импульсивное потребительское поведение свойственно многим россиянам, пережившим не один экономический кризис. Не исключение и текущая ситуация — на фоне экономической и геополитической неопределенности граждане впадают в потребительский ажиотаж, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик ГК АЛОР Алексей Антонов.
"В этом случае основная причина запастись впрок связана с боязнью стремительного роста цен, а также ажиотажным уходом массы иностранных компаний и производителей с потребительского рынка РФ, помимо этого у соотечественников проскальзывают страхи дальнейшего обесценивания накопленных средств и далеко не все готовы доверить свои сбережения банкам, пусть даже и на выгодных условиях", — пояснил Антонов.
Аналитик добавил, что одна из причин текущего роста цен — резкое увеличение потребительского спроса.
Не секрет, что часть бизнесменов просто делают на этом деньги, распродавая по стоимости, привязанной к новым валютным курсам то, что закупалось по прежним ценам, подчеркнул он.
Сотрудник магазина раскладывает товар в гипермаркете Лента в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Вчера, 10:50
Эксперты рассказали, какие товары могут исчезнуть из России из-за санкций
 
ОбществоЭкономикаРоссияАлексей Антонов (аналитик)Алор брокер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала