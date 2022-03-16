https://ria.ru/20220316/kredity-1778502140.html
Путин: запланированные выплаты по кредитам регионов будут отсрочены
Путин: запланированные выплаты по кредитам регионов будут отсрочены - РИА Новости, 16.03.2022
Путин: запланированные выплаты по кредитам регионов будут отсрочены
Все запланированные на текущий год выплаты по бюджетным кредитам российских регионов будут отсрочены, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:32
2022-03-16T17:32
2022-03-16T17:32
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Все запланированные на текущий год выплаты по бюджетным кредитам российских регионов будут отсрочены, заявил президент РФ Владимир Путин."Используем и другие меры поддержки региональных финансов, а именно - все запланированные на текущий год выплаты по бюджетным кредитам будут отсрочены, перенесены, что называется, вправо", - сказал Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки российских регионов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Путин: запланированные выплаты по кредитам регионов будут отсрочены
Путин: запланированные на 2022 год выплаты по бюджетным кредитам регионов будут отсрочены