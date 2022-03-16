https://ria.ru/20220316/kredity-1778502140.html

Путин: запланированные выплаты по кредитам регионов будут отсрочены

Путин: запланированные выплаты по кредитам регионов будут отсрочены - РИА Новости, 16.03.2022

Путин: запланированные выплаты по кредитам регионов будут отсрочены

Все запланированные на текущий год выплаты по бюджетным кредитам российских регионов будут отсрочены, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T17:32

2022-03-16T17:32

2022-03-16T17:32

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Все запланированные на текущий год выплаты по бюджетным кредитам российских регионов будут отсрочены, заявил президент РФ Владимир Путин."Используем и другие меры поддержки региональных финансов, а именно - все запланированные на текущий год выплаты по бюджетным кредитам будут отсрочены, перенесены, что называется, вправо", - сказал Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки российских регионов.

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россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

экономика, россия, владимир путин