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Путин: запланированные выплаты по кредитам регионов будут отсрочены - РИА Новости, 16.03.2022
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Путин: запланированные выплаты по кредитам регионов будут отсрочены
Путин: запланированные выплаты по кредитам регионов будут отсрочены - РИА Новости, 16.03.2022
Путин: запланированные выплаты по кредитам регионов будут отсрочены
Все запланированные на текущий год выплаты по бюджетным кредитам российских регионов будут отсрочены, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:32
2022-03-16T17:32
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Все запланированные на текущий год выплаты по бюджетным кредитам российских регионов будут отсрочены, заявил президент РФ Владимир Путин."Используем и другие меры поддержки региональных финансов, а именно - все запланированные на текущий год выплаты по бюджетным кредитам будут отсрочены, перенесены, что называется, вправо", - сказал Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки российских регионов.
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экономика, россия, владимир путин
17:32 16.03.2022
 
Путин: запланированные выплаты по кредитам регионов будут отсрочены

Путин: запланированные на 2022 год выплаты по бюджетным кредитам регионов будут отсрочены

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ В. Путин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Все запланированные на текущий год выплаты по бюджетным кредитам российских регионов будут отсрочены, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Используем и другие меры поддержки региональных финансов, а именно - все запланированные на текущий год выплаты по бюджетным кредитам будут отсрочены, перенесены, что называется, вправо", - сказал Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки российских регионов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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Путин заявил о необходимости форсированного импортозамещения
 
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