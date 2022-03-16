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Мурашко: "стелс-омикрон" имеет все шансы стать преобладающим штаммом

Мурашко: "стелс-омикрон" имеет все шансы стать преобладающим штаммом - РИА Новости, 16.03.2022

Мурашко: "стелс-омикрон" имеет все шансы стать преобладающим штаммом

Вариант коронавируса "стелс-омикрон" способен распространяться еще быстрее, он имеет все шансы стать преобладающим штаммом, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T09:33

2022-03-16T09:33

2022-03-16T09:33

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

китай

германия

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вариант коронавируса "стелс-омикрон" способен распространяться еще быстрее, он имеет все шансы стать преобладающим штаммом, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Он отметил, что данные мониторинга штаммов коронавируса говорят о том, что существует несколько генетических линий варианта "омикрон". Первоначально доминирующей линией в разных странах была BA.1, но в последующем появился подвариант "омикрона" BA.2, получивший название "стелс" из-за своей способности еще быстрее распространяться в популяции, пояснил министр."Рекордные цифры заболеваемости в последние дни фиксируются в Германии. В понедельник власти Китая сообщили о рекордной для Китая вспышке заболеваемости в десятках городов страны. В большинстве случаев выявляется подвариант "омикрона" BA.2", - подчеркнул Мурашко.

китай

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, здоровье - общество, китай, германия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса