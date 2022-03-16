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Мурашко: "стелс-омикрон" имеет все шансы стать преобладающим штаммом - РИА Новости, 16.03.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220316/koronavirus-1778384937.html
Мурашко: "стелс-омикрон" имеет все шансы стать преобладающим штаммом
Мурашко: "стелс-омикрон" имеет все шансы стать преобладающим штаммом - РИА Новости, 16.03.2022
Мурашко: "стелс-омикрон" имеет все шансы стать преобладающим штаммом
Вариант коронавируса "стелс-омикрон" способен распространяться еще быстрее, он имеет все шансы стать преобладающим штаммом, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T09:33
2022-03-16T09:33
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
китай
германия
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вариант коронавируса "стелс-омикрон" способен распространяться еще быстрее, он имеет все шансы стать преобладающим штаммом, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Он отметил, что данные мониторинга штаммов коронавируса говорят о том, что существует несколько генетических линий варианта "омикрон". Первоначально доминирующей линией в разных странах была BA.1, но в последующем появился подвариант "омикрона" BA.2, получивший название "стелс" из-за своей способности еще быстрее распространяться в популяции, пояснил министр."Рекордные цифры заболеваемости в последние дни фиксируются в Германии. В понедельник власти Китая сообщили о рекордной для Китая вспышке заболеваемости в десятках городов страны. В большинстве случаев выявляется подвариант "омикрона" BA.2", - подчеркнул Мурашко.
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общество, здоровье - общество, китай, германия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
09:33 16.03.2022
 
Мурашко: "стелс-омикрон" имеет все шансы стать преобладающим штаммом

Мурашко: "стелс-омикрон" имеет все шансы стать преобладающим штаммом коронавируса

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вариант коронавируса "стелс-омикрон" способен распространяться еще быстрее, он имеет все шансы стать преобладающим штаммом, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Имея более высокую контагиозность, подвариант "омикрона" BA.2 имеет все шансы скоро стать преобладающим штаммом", - сказал Мурашко журналистам.
Он отметил, что данные мониторинга штаммов коронавируса говорят о том, что существует несколько генетических линий варианта "омикрон". Первоначально доминирующей линией в разных странах была BA.1, но в последующем появился подвариант "омикрона" BA.2, получивший название "стелс" из-за своей способности еще быстрее распространяться в популяции, пояснил министр.
"Рекордные цифры заболеваемости в последние дни фиксируются в Германии. В понедельник власти Китая сообщили о рекордной для Китая вспышке заболеваемости в десятках городов страны. В большинстве случаев выявляется подвариант "омикрона" BA.2", - подчеркнул Мурашко.
 
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