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Концерт ко дню воссоединения Крыма с Россией пройдет 18 марта в Москве - РИА Новости, 16.03.2022
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Концерт ко дню воссоединения Крыма с Россией пройдет 18 марта в Москве
Концерт ко дню воссоединения Крыма с Россией пройдет 18 марта в Москве - РИА Новости, 16.03.2022
Концерт ко дню воссоединения Крыма с Россией пройдет 18 марта в Москве
Концерт-митинг, посвящённый дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, пройдет 18 марта на большой спортивной арене "Лужники" в Москве, сообщили РИА... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T13:59
2022-03-16T13:59
россия
федерация независимых профсоюзов россии
республика крым
севастополь
григорий лепс
тимати (тимур юнусов)
полина гагарина
любэ
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Концерт-митинг, посвящённый дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, пройдет 18 марта на большой спортивной арене "Лужники" в Москве, сообщили РИА Новости в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР)."Восемнадцатого марта в 15.00 на большой спортивной арене "Лужники" состоится концерт-митинг, посвящённый дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Мероприятие проходит по инициативе Федерации независимых профсоюзов и Общественной палаты Российской Федерации", - говорится в сообщении ФНПР.Ожидается, что во время концерта будет организован телемост с Севастополем. В программе запланировано выступление Григория Лепса, Полины Гагариной, группы "Руки Вверх", Тимати, Николая Расторгуева и группы "Любэ", а также других артистов из России, Украины и Донецкой народной республики.
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россия
республика крым
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россия, федерация независимых профсоюзов россии, республика крым, севастополь, григорий лепс, тимати (тимур юнусов), полина гагарина, любэ, лужники
13:59 16.03.2022
 
Концерт ко дню воссоединения Крыма с Россией пройдет 18 марта в Москве

ФНПР: концерт-митинг ко дню воссоединения Крыма с Россией пройдет 18 марта в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСалют в Симферополе по случаю празднования годовщины "Крымской весны"
Салют в Симферополе по случаю празднования годовщины Крымской весны - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Салют в Симферополе по случаю празднования годовщины "Крымской весны"
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Концерт-митинг, посвящённый дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, пройдет 18 марта на большой спортивной арене "Лужники" в Москве, сообщили РИА Новости в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
"Восемнадцатого марта в 15.00 на большой спортивной арене "Лужники" состоится концерт-митинг, посвящённый дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Мероприятие проходит по инициативе Федерации независимых профсоюзов и Общественной палаты Российской Федерации", - говорится в сообщении ФНПР.
Ожидается, что во время концерта будет организован телемост с Севастополем. В программе запланировано выступление Григория Лепса, Полины Гагариной, группы "Руки Вверх", Тимати, Николая Расторгуева и группы "Любэ", а также других артистов из России, Украины и Донецкой народной республики.
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РоссияФедерация независимых профсоюзов РоссииРеспублика КрымСевастопольГригорий ЛепсТимати (Тимур Юнусов)Полина ГагаринаЛюбэЛужники
 
 
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