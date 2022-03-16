https://ria.ru/20220316/kontsert-1778442303.html

Концерт ко дню воссоединения Крыма с Россией пройдет 18 марта в Москве

Концерт ко дню воссоединения Крыма с Россией пройдет 18 марта в Москве - РИА Новости, 16.03.2022

Концерт ко дню воссоединения Крыма с Россией пройдет 18 марта в Москве

Концерт-митинг, посвящённый дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, пройдет 18 марта на большой спортивной арене "Лужники" в Москве, сообщили РИА... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T13:59

2022-03-16T13:59

2022-03-16T13:59

россия

федерация независимых профсоюзов россии

республика крым

севастополь

григорий лепс

тимати (тимур юнусов)

полина гагарина

любэ

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Концерт-митинг, посвящённый дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, пройдет 18 марта на большой спортивной арене "Лужники" в Москве, сообщили РИА Новости в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР)."Восемнадцатого марта в 15.00 на большой спортивной арене "Лужники" состоится концерт-митинг, посвящённый дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Мероприятие проходит по инициативе Федерации независимых профсоюзов и Общественной палаты Российской Федерации", - говорится в сообщении ФНПР.Ожидается, что во время концерта будет организован телемост с Севастополем. В программе запланировано выступление Григория Лепса, Полины Гагариной, группы "Руки Вверх", Тимати, Николая Расторгуева и группы "Любэ", а также других артистов из России, Украины и Донецкой народной республики.

https://ria.ru/20220314/soveschanie-1778073394.html

россия

республика крым

севастополь

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, федерация независимых профсоюзов россии, республика крым, севастополь, григорий лепс, тимати (тимур юнусов), полина гагарина, любэ, лужники