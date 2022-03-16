https://ria.ru/20220316/kontsert-1778442303.html
Концерт ко дню воссоединения Крыма с Россией пройдет 18 марта в Москве
Концерт ко дню воссоединения Крыма с Россией пройдет 18 марта в Москве - РИА Новости, 16.03.2022
Концерт ко дню воссоединения Крыма с Россией пройдет 18 марта в Москве
Концерт-митинг, посвящённый дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, пройдет 18 марта на большой спортивной арене "Лужники" в Москве, сообщили РИА... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T13:59
2022-03-16T13:59
2022-03-16T13:59
россия
федерация независимых профсоюзов россии
республика крым
севастополь
григорий лепс
тимати (тимур юнусов)
полина гагарина
любэ
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Концерт-митинг, посвящённый дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, пройдет 18 марта на большой спортивной арене "Лужники" в Москве, сообщили РИА Новости в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР)."Восемнадцатого марта в 15.00 на большой спортивной арене "Лужники" состоится концерт-митинг, посвящённый дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Мероприятие проходит по инициативе Федерации независимых профсоюзов и Общественной палаты Российской Федерации", - говорится в сообщении ФНПР.Ожидается, что во время концерта будет организован телемост с Севастополем. В программе запланировано выступление Григория Лепса, Полины Гагариной, группы "Руки Вверх", Тимати, Николая Расторгуева и группы "Любэ", а также других артистов из России, Украины и Донецкой народной республики.
https://ria.ru/20220314/soveschanie-1778073394.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федерация независимых профсоюзов россии, республика крым, севастополь, григорий лепс, тимати (тимур юнусов), полина гагарина, любэ, лужники
Концерт ко дню воссоединения Крыма с Россией пройдет 18 марта в Москве
ФНПР: концерт-митинг ко дню воссоединения Крыма с Россией пройдет 18 марта в Москве