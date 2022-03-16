https://ria.ru/20220316/kompromiss-1778542809.html

В Киеве заявили, что нашли общие позиции на переговорах с Россией

В Киеве заявили, что нашли общие позиции на переговорах с Россией - РИА Новости, 16.03.2022

В Киеве заявили, что нашли общие позиции на переговорах с Россией

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что позиции сторон на переговорах России и Украины по обострившейся ситуации на украинской... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T19:45

2022-03-16T19:45

2022-03-16T20:01

россия

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что позиции сторон на переговорах России и Украины по обострившейся ситуации на украинской территории были разными, сейчас начинают выходить на какой-то компромисс.После начала специальной операции РФ по демилитаризации на Украине российская и украинская стороны встречались очно три раза, сейчас переговоры ведутся ежедневно по видеосвязи. Кроме того, 10 марта в Анталье при посредничестве Турции прошла встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Как отмечал помощник президента РФ Владимир Мединский, главная цель России на переговорах совпадает с той, которая была поставлена в самом начале специальной военной операции - "мирная, свободная, независимая и нейтральная Украина"."Российская сторона с начала переговоров была очень ультимативна… Позиции сторон были очень разными и мы только сейчас начали выходить на какой-то компромисс", - сказал Подоляк в интервью телеканалу "Украина 24".По его словам, на переговорах обсуждаются гарантии безопасности для Украины."Мы предложили другую модель (договора о гарантиях безопасности – ред.), в которой будут страны-гаранты, которые будут юридически обязаны вмешаться", - отметил Подоляк.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220316/putin-1778482674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, в мире, владимир путин, украина, владимир зеленский