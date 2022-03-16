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Депутат Рады Кива назвал заявление о сложении им мандата подделкой - РИА Новости, 16.03.2022
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Депутат Рады Кива назвал заявление о сложении им мандата подделкой
Депутат Рады Кива назвал заявление о сложении им мандата подделкой - РИА Новости, 16.03.2022
Депутат Рады Кива назвал заявление о сложении им мандата подделкой
Украинский депутат Илья Кива, лишенный депутатского мандата, заявил, что якобы написанное им заявление о сложении мандата является подделкой. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T18:00
2022-03-16T18:00
в мире
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верховная рада украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Украинский депутат Илья Кива, лишенный депутатского мандата, заявил, что якобы написанное им заявление о сложении мандата является подделкой.Во вторник украинское издание Страна.ua сообщило, что Верховная рада Украины на заседании лишила Киву депутатского мандата. Кива назвал это решение незаконным."Верховная Рада Украины приняла вчера решение о сложении моих полномочий как народного депутата! Оказывается, на основании якобы написанного мною заявления о выходе из фракции и сложении мандата! Официально заявляю: никогда не писал никаких подобных заявлений", - написал в Telegram-канале Кива.Он отметил, что "поделать заявление и вынести подделку на голосование и проголосовать - только подтвердить свою нелегитимность".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220314/kiva-1778107456.html
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778402691.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, верховная рада украины, вооруженные силы рф
18:00 16.03.2022
 
Депутат Рады Кива назвал заявление о сложении им мандата подделкой

Депутат Рады Кива заявил, что его заявление о сложении мандата подделано

© Фото : Верховная рада Украины/Олег ФедонюкИлья Кива
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© Фото : Верховная рада Украины/Олег Федонюк
Илья Кива. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Украинский депутат Илья Кива, лишенный депутатского мандата, заявил, что якобы написанное им заявление о сложении мандата является подделкой.
Во вторник украинское издание Страна.ua сообщило, что Верховная рада Украины на заседании лишила Киву депутатского мандата. Кива назвал это решение незаконным.
Танк Т-64, брошенный Вооруженными силами Украины в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 16:33Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинский депутат Кива считает, что Украина должна быть частью России
"Верховная Рада Украины приняла вчера решение о сложении моих полномочий как народного депутата! Оказывается, на основании якобы написанного мною заявления о выходе из фракции и сложении мандата! Официально заявляю: никогда не писал никаких подобных заявлений", - написал в Telegram-канале Кива.
Он отметил, что "поделать заявление и вынести подделку на голосование и проголосовать - только подтвердить свою нелегитимность".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Вид на центр Киева. 25 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 11:19
Кива резко высказался о призывах украинского телеведущего к геноциду
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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