https://ria.ru/20220316/kiva-1778512806.html

Депутат Рады Кива назвал заявление о сложении им мандата подделкой

Депутат Рады Кива назвал заявление о сложении им мандата подделкой - РИА Новости, 16.03.2022

Депутат Рады Кива назвал заявление о сложении им мандата подделкой

Украинский депутат Илья Кива, лишенный депутатского мандата, заявил, что якобы написанное им заявление о сложении мандата является подделкой. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T18:00

2022-03-16T18:00

2022-03-16T18:00

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верховная рада украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Украинский депутат Илья Кива, лишенный депутатского мандата, заявил, что якобы написанное им заявление о сложении мандата является подделкой.Во вторник украинское издание Страна.ua сообщило, что Верховная рада Украины на заседании лишила Киву депутатского мандата. Кива назвал это решение незаконным."Верховная Рада Украины приняла вчера решение о сложении моих полномочий как народного депутата! Оказывается, на основании якобы написанного мною заявления о выходе из фракции и сложении мандата! Официально заявляю: никогда не писал никаких подобных заявлений", - написал в Telegram-канале Кива.Он отметил, что "поделать заявление и вынести подделку на голосование и проголосовать - только подтвердить свою нелегитимность".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/kiva-1778107456.html

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778402691.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, верховная рада украины, вооруженные силы рф