https://ria.ru/20220316/kitay-1778505098.html

Западные СМИ заявили о помощи Китая России

СМИ: Китай решил оказать экономическую помощь России - РИА Новости, 16.03.2022

Западные СМИ заявили о помощи Китая России

Китай решил оказывать экономическую и финансовую помощь России, пишет The Guardian со ссылкой на официальных представителей США. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T17:41

2022-03-16T17:41

2022-03-16T20:50

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Китай решил оказывать экономическую и финансовую помощь России, пишет The Guardian со ссылкой на официальных представителей США."Пекин уже решил поддержать Россию экономически и финансово, и его делегация подчеркнула это на переговорах", — приводит издание слова источника, знакомого с итогами встречи между представителями США и Китая в Риме 14 марта.Как утверждает The Guardian, Вашингтон пессимистично смотрит на попытки отдалить Пекин от Москвы.Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь опроверг сообщения западных СМИ о том, что Москва якобы запрашивала у Пекина военную помощь для спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что в последнее время США активно распространяют нацеленные против Китая ложные сведения по украинскому вопросу.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, санкции весьма серьезные, но Москва готовилась к ним заблаговременно. Он отметил также, что требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.

https://ria.ru/20220315/geopolitika-1778153974.html

https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777551698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

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