Западные СМИ заявили о помощи Китая России

17:41 16.03.2022 (обновлено: 20:50 16.03.2022)
СМИ: Китай решил оказать экономическую помощь России
Газета The Guardian сообщила о готовности Китая оказывать экономическую поддержку России
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Китай решил оказывать экономическую и финансовую помощь России, пишет The Guardian со ссылкой на официальных представителей США.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь опроверг сообщения западных СМИ о том, что Москва якобы запрашивала у Пекина военную помощь для спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что в последнее время США активно распространяют нацеленные против Китая ложные сведения по украинскому вопросу.
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Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.
По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, санкции весьма серьезные, но Москва готовилась к ним заблаговременно. Он отметил также, что требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.
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