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СМИ: Китай решил оказать экономическую помощь России - РИА Новости, 16.03.2022
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Западные СМИ заявили о помощи Китая России
СМИ: Китай решил оказать экономическую помощь России - РИА Новости, 16.03.2022
Западные СМИ заявили о помощи Китая России
Китай решил оказывать экономическую и финансовую помощь России, пишет The Guardian со ссылкой на официальных представителей США. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:41
2022-03-16T20:50
в мире
владимир путин
россия
сша
москва
чжао лицзянь
втб
сбербанк россии
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Китай решил оказывать экономическую и финансовую помощь России, пишет The Guardian со ссылкой на официальных представителей США."Пекин уже решил поддержать Россию экономически и финансово, и его делегация подчеркнула это на переговорах", — приводит издание слова источника, знакомого с итогами встречи между представителями США и Китая в Риме 14 марта.Как утверждает The Guardian, Вашингтон пессимистично смотрит на попытки отдалить Пекин от Москвы.Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь опроверг сообщения западных СМИ о том, что Москва якобы запрашивала у Пекина военную помощь для спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что в последнее время США активно распространяют нацеленные против Китая ложные сведения по украинскому вопросу.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, санкции весьма серьезные, но Москва готовилась к ним заблаговременно. Он отметил также, что требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.
https://ria.ru/20220315/geopolitika-1778153974.html
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в мире, владимир путин, россия, сша, москва, чжао лицзянь, втб, сбербанк россии, евросоюз
17:41 16.03.2022 (обновлено: 20:50 16.03.2022)
 
СМИ: Китай решил оказать экономическую помощь России

Газета The Guardian сообщила о готовности Китая оказывать экономическую поддержку России

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Китай решил оказывать экономическую и финансовую помощь России, пишет The Guardian со ссылкой на официальных представителей США.
"Пекин уже решил поддержать Россию экономически и финансово, и его делегация подчеркнула это на переговорах", — приводит издание слова источника, знакомого с итогами встречи между представителями США и Китая в Риме 14 марта.
Как утверждает The Guardian, Вашингтон пессимистично смотрит на попытки отдалить Пекин от Москвы.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь опроверг сообщения западных СМИ о том, что Москва якобы запрашивала у Пекина военную помощь для спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что в последнее время США активно распространяют нацеленные против Китая ложные сведения по украинскому вопросу.
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Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.
По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, санкции весьма серьезные, но Москва готовилась к ним заблаговременно. Он отметил также, что требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.
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В миреВладимир ПутинРоссияСШАМоскваЧжао ЛицзяньВТБСбербанк РоссииЕвросоюз
 
 
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