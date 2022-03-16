https://ria.ru/20220316/kitay-1778471674.html

В Китае разгадали блеф США в ситуации с Украиной

В Китае разгадали блеф США в ситуации с Украиной - РИА Новости, 16.03.2022

В Китае разгадали блеф США в ситуации с Украиной

Комментарии американского истеблишмента по поводу происходящего на Украине, направленные на "устрашение и поучение" России, не несут в себе реальной угрозы,... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T16:03

2022-03-16T16:03

2022-03-16T17:22

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Комментарии американского истеблишмента по поводу происходящего на Украине, направленные на "устрашение и поучение" России, не несут в себе реальной угрозы, пишет китайский портал Global Times."Чем больше США пытаются притвориться сильными, тем слабее они оказываются на самом деле", — говорится в материале.По мнению автора публикации, Соединенные Штаты знают, что не стоит "загонять крупную державу в угол", иначе за этим последует резкий ответ, к которому Белый дом не готов.Как отметил китайский журналист, администрация США никогда не вступит в войну с Россией и не пошлет войска на Украину, поэтому все их обещания о помощи могут лишь ограничиться поставками оружия и оборудования.Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР. После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию санкциям, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит около триллиона рублей.

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778466116.html

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, россия, сша, ситуация в днр и лнр, китай