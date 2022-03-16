Рейтинг@Mail.ru
В Китае разгадали блеф США в ситуации с Украиной - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220316/kitay-1778471674.html
В Китае разгадали блеф США в ситуации с Украиной
В Китае разгадали блеф США в ситуации с Украиной - РИА Новости, 16.03.2022
В Китае разгадали блеф США в ситуации с Украиной
Комментарии американского истеблишмента по поводу происходящего на Украине, направленные на "устрашение и поучение" России, не несут в себе реальной угрозы,... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:03
2022-03-16T17:22
в мире
россия
сша
ситуация в днр и лнр
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767077225_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_e255cfa3e101836614f0fe5149104849.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Комментарии американского истеблишмента по поводу происходящего на Украине, направленные на "устрашение и поучение" России, не несут в себе реальной угрозы, пишет китайский портал Global Times."Чем больше США пытаются притвориться сильными, тем слабее они оказываются на самом деле", — говорится в материале.По мнению автора публикации, Соединенные Штаты знают, что не стоит "загонять крупную державу в угол", иначе за этим последует резкий ответ, к которому Белый дом не готов.Как отметил китайский журналист, администрация США никогда не вступит в войну с Россией и не пошлет войска на Украину, поэтому все их обещания о помощи могут лишь ограничиться поставками оружия и оборудования.Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР. После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию санкциям, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит около триллиона рублей.
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778466116.html
https://ria.ru/20220316/standarty-1778338104.html
россия
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767077225_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b42e9e7ba985ea3955038c18a5d6d67e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, ситуация в днр и лнр, китай
16:03 16.03.2022 (обновлено: 17:22 16.03.2022)
 
В Китае разгадали блеф США в ситуации с Украиной

Global Times назвал антироссийские выступления США пылью в глаза

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг США у здания миссии США при международных организациях в Женеве
Флаг США у здания миссии США при международных организациях в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаг США у здания миссии США при международных организациях в Женеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Комментарии американского истеблишмента по поводу происходящего на Украине, направленные на "устрашение и поучение" России, не несут в себе реальной угрозы, пишет китайский портал Global Times.
"Чем больше США пытаются притвориться сильными, тем слабее они оказываются на самом деле", — говорится в материале.
Митинг у Мемориала Линкольна в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 15:48
Китайцы предложили Украине "купить нового президента"
По мнению автора публикации, Соединенные Штаты знают, что не стоит "загонять крупную державу в угол", иначе за этим последует резкий ответ, к которому Белый дом не готов.
Как отметил китайский журналист, администрация США никогда не вступит в войну с Россией и не пошлет войска на Украину, поэтому все их обещания о помощи могут лишь ограничиться поставками оружия и оборудования.
"В настоящее время США не хватает уверенности в себе, и им нужны громкие заявления, чтобы придать себе лоска в глазах других", — заключил эксперт.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию санкциям, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит около триллиона рублей.
Фрагмент украинской ракеты Точка-У возле Дома правительства в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 08:00
Западные СМИ опустили стандарты журналистики до небывалых глубин
 
В миреРоссияСШАСитуация в ДНР и ЛНРКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала