16:03 16.03.2022 (обновлено: 17:22 16.03.2022)
В Китае разгадали блеф США в ситуации с Украиной
Global Times назвал антироссийские выступления США пылью в глаза
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг США у здания миссии США при международных организациях в Женеве
Флаг США у здания миссии США при международных организациях в Женеве
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Комментарии американского истеблишмента по поводу происходящего на Украине, направленные на "устрашение и поучение" России, не несут в себе реальной угрозы, пишет китайский портал Global Times.
"Чем больше США пытаются притвориться сильными, тем слабее они оказываются на самом деле", — говорится в материале.
По мнению автора публикации, Соединенные Штаты знают, что не стоит "загонять крупную державу в угол", иначе за этим последует резкий ответ, к которому Белый дом не готов.
"В настоящее время США не хватает уверенности в себе, и им нужны громкие заявления, чтобы придать себе лоска в глазах других", — заключил эксперт.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию санкциям, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит около триллиона рублей.