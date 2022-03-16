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Пекин считает, что Тайвань использует украинский вопрос для манипуляций - РИА Новости, 16.03.2022
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Пекин считает, что Тайвань использует украинский вопрос для манипуляций
Пекин считает, что Тайвань использует украинский вопрос для манипуляций - РИА Новости, 16.03.2022
Пекин считает, что Тайвань использует украинский вопрос для манипуляций
Тайвань использует украинский вопрос для политических манипуляций и разжигания конфронтации, эти действия не увенчаются успехом, заявила в среду официальный... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T12:05
2022-03-16T12:05
в мире
чехия
тайвань
венгрия
гоминьдан
признание днр и лнр в россии
китай
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ПЕКИН, 16 мар – РИА Новости. Тайвань использует украинский вопрос для политических манипуляций и разжигания конфронтации, эти действия не увенчаются успехом, заявила в среду официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.Отвечая на просьбу прокомментировать решение Тайбэя выделить денежные средства для оказания помощи украинским беженцам, она заявила, что находящаяся у власти на Тайване Демократическая прогрессивная партия использует украинский вопрос для оправдания своего существования, в полной мере пользуется чужой бедой в попытке добиться независимости."Их попытки разжечь конфронтацию и вызвать вражду путем политических манипуляций не увенчаются успехом", - заявила она.Ранее внешнеполитическое ведомство Тайваня сообщило о намерении пожертвовать 11,5 миллиона долларов правительствам пяти стран ЕС, чтобы помочь беженцам из Украины, которые смогли эвакуироваться из страны. Средства будут направлены в Польшу, Литву, Словакию, Венгрию и Чехию, власти которых должны будут распределить средства среди неправительственных организаций в своих странах, которые помогают беженцам из Украины.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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чехия
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в мире, чехия, тайвань, венгрия, гоминьдан, признание днр и лнр в россии, китай
12:05 16.03.2022
 
Пекин считает, что Тайвань использует украинский вопрос для манипуляций

Пекин считает, что Тайвань использует украинский вопрос для политических манипуляций

© AP Photo / Kin CheungЛюди на митинге по случаю Национального дня Тайваня
Люди на митинге по случаю Национального дня Тайваня - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© AP Photo / Kin Cheung
Люди на митинге по случаю Национального дня Тайваня
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ПЕКИН, 16 мар – РИА Новости. Тайвань использует украинский вопрос для политических манипуляций и разжигания конфронтации, эти действия не увенчаются успехом, заявила в среду официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.
"Тайваньский и украинский вопросы имеют существенные различия, и самое принципиальное заключается в том, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая и не терпит никакого внешнего вмешательства", - заявила Чжу Фэнлянь.
Отвечая на просьбу прокомментировать решение Тайбэя выделить денежные средства для оказания помощи украинским беженцам, она заявила, что находящаяся у власти на Тайване Демократическая прогрессивная партия использует украинский вопрос для оправдания своего существования, в полной мере пользуется чужой бедой в попытке добиться независимости.
"Их попытки разжечь конфронтацию и вызвать вражду путем политических манипуляций не увенчаются успехом", - заявила она.
Ранее внешнеполитическое ведомство Тайваня сообщило о намерении пожертвовать 11,5 миллиона долларов правительствам пяти стран ЕС, чтобы помочь беженцам из Украины, которые смогли эвакуироваться из страны. Средства будут направлены в Польшу, Литву, Словакию, Венгрию и Чехию, власти которых должны будут распределить средства среди неправительственных организаций в своих странах, которые помогают беженцам из Украины.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Акция протеста в Тайбэе, Тайвань - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
7 марта, 11:14
Глава МИД КНР призвал не сравнивать вопросы Украины и Тайваня
 
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