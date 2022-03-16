Пекин считает, что Тайвань использует украинский вопрос для манипуляций
Пекин считает, что Тайвань использует украинский вопрос для политических манипуляций
© AP Photo / Kin CheungЛюди на митинге по случаю Национального дня Тайваня
© AP Photo / Kin Cheung
Люди на митинге по случаю Национального дня Тайваня
ПЕКИН, 16 мар – РИА Новости. Тайвань использует украинский вопрос для политических манипуляций и разжигания конфронтации, эти действия не увенчаются успехом, заявила в среду официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.
"Тайваньский и украинский вопросы имеют существенные различия, и самое принципиальное заключается в том, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая и не терпит никакого внешнего вмешательства", - заявила Чжу Фэнлянь.
Отвечая на просьбу прокомментировать решение Тайбэя выделить денежные средства для оказания помощи украинским беженцам, она заявила, что находящаяся у власти на Тайване Демократическая прогрессивная партия использует украинский вопрос для оправдания своего существования, в полной мере пользуется чужой бедой в попытке добиться независимости.
"Их попытки разжечь конфронтацию и вызвать вражду путем политических манипуляций не увенчаются успехом", - заявила она.
Ранее внешнеполитическое ведомство Тайваня сообщило о намерении пожертвовать 11,5 миллиона долларов правительствам пяти стран ЕС, чтобы помочь беженцам из Украины, которые смогли эвакуироваться из страны. Средства будут направлены в Польшу, Литву, Словакию, Венгрию и Чехию, власти которых должны будут распределить средства среди неправительственных организаций в своих странах, которые помогают беженцам из Украины.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.