https://ria.ru/20220316/kitay-1778415179.html

Пекин считает, что Тайвань использует украинский вопрос для манипуляций

Пекин считает, что Тайвань использует украинский вопрос для манипуляций - РИА Новости, 16.03.2022

Пекин считает, что Тайвань использует украинский вопрос для манипуляций

Тайвань использует украинский вопрос для политических манипуляций и разжигания конфронтации, эти действия не увенчаются успехом, заявила в среду официальный... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T12:05

2022-03-16T12:05

2022-03-16T12:05

в мире

чехия

тайвань

венгрия

гоминьдан

признание днр и лнр в россии

китай

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ПЕКИН, 16 мар – РИА Новости. Тайвань использует украинский вопрос для политических манипуляций и разжигания конфронтации, эти действия не увенчаются успехом, заявила в среду официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.Отвечая на просьбу прокомментировать решение Тайбэя выделить денежные средства для оказания помощи украинским беженцам, она заявила, что находящаяся у власти на Тайване Демократическая прогрессивная партия использует украинский вопрос для оправдания своего существования, в полной мере пользуется чужой бедой в попытке добиться независимости."Их попытки разжечь конфронтацию и вызвать вражду путем политических манипуляций не увенчаются успехом", - заявила она.Ранее внешнеполитическое ведомство Тайваня сообщило о намерении пожертвовать 11,5 миллиона долларов правительствам пяти стран ЕС, чтобы помочь беженцам из Украины, которые смогли эвакуироваться из страны. Средства будут направлены в Польшу, Литву, Словакию, Венгрию и Чехию, власти которых должны будут распределить средства среди неправительственных организаций в своих странах, которые помогают беженцам из Украины.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220307/tayvan-1777013747.html

чехия

тайвань

венгрия

китай

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, чехия, тайвань, венгрия, гоминьдан, признание днр и лнр в россии, китай