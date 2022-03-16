https://ria.ru/20220316/kitay-1778393589.html

Китай будет защищать свои права в случае санкций США, заявили в МИД КНР

Китай будет защищать свои права в случае санкций США, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 16.03.2022

Китай будет защищать свои права в случае санкций США, заявили в МИД КНР

Китай призывает США не наносить ущерб законным правам и интересам Китая, в случае односторонних американских санкций Китай будет решительно защищать права и... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T10:33

2022-03-16T10:33

2022-03-16T10:35

китай

мид кнр

сша

в мире

чжао лицзянь

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ПЕКИН, 16 мар – РИА Новости. Китай призывает США не наносить ущерб законным правам и интересам Китая, в случае односторонних американских санкций Китай будет решительно защищать права и интересы китайских компаний, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."Китай выступает против односторонних санкций со стороны США в любой форме и будет решительно защищать законные права и интересы китайских компаний и отдельных лиц", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о перспективах американских санкций в отношении Китая за его позицию в отношении украинского кризиса.Чжао Лицзянь заявил, что Китай призывает американскую сторону ни в какой форме не наносить ущерб законным правам и интересам Китая. Он добавил, что санкции никогда не являлись эффективным способом решения проблем.

https://ria.ru/20220315/neft-1778298282.html

китай

сша

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

китай, мид кнр, сша, в мире, чжао лицзянь