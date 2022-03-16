https://ria.ru/20220316/kitay-1778393589.html
Китай будет защищать свои права в случае санкций США, заявили в МИД КНР
Китай будет защищать свои права в случае санкций США, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 16.03.2022
Китай будет защищать свои права в случае санкций США, заявили в МИД КНР
Китай призывает США не наносить ущерб законным правам и интересам Китая, в случае односторонних американских санкций Китай будет решительно защищать права и... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T10:33
2022-03-16T10:33
2022-03-16T10:35
китай
мид кнр
сша
в мире
чжао лицзянь
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ПЕКИН, 16 мар – РИА Новости. Китай призывает США не наносить ущерб законным правам и интересам Китая, в случае односторонних американских санкций Китай будет решительно защищать права и интересы китайских компаний, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."Китай выступает против односторонних санкций со стороны США в любой форме и будет решительно защищать законные права и интересы китайских компаний и отдельных лиц", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о перспективах американских санкций в отношении Китая за его позицию в отношении украинского кризиса.Чжао Лицзянь заявил, что Китай призывает американскую сторону ни в какой форме не наносить ущерб законным правам и интересам Китая. Он добавил, что санкции никогда не являлись эффективным способом решения проблем.
https://ria.ru/20220315/neft-1778298282.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, мид кнр, сша, в мире, чжао лицзянь
10:33 16.03.2022 (обновлено: 10:35 16.03.2022)
Китай будет защищать свои права в случае санкций США, заявили в МИД КНР
В МИД КНР заявили, что Китай будет решительно защищать свои права в случае санкций США