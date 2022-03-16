https://ria.ru/20220316/kazakhstan-1778378198.html

Токаев призвал запретить занимать госдолжности родственникам президента

Токаев призвал запретить занимать госдолжности родственникам президента - РИА Новости, 16.03.2022

Токаев призвал запретить занимать госдолжности родственникам президента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает необходимым ввести запрет на занятие родственниками главы государства политических должностей. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T08:47

2022-03-16T08:47

2022-03-16T08:54

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 16 мар - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает необходимым ввести запрет на занятие родственниками главы государства политических должностей."Глава государства должен выступать незыблемым гарантом равенства возможностей для всех граждан. Поэтому для ближайших родственников президента будет введен законодательный запрет на занятие должностей политических государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе", - сказал он, выступая в среду с посланием к народу страны на совместном заседании палат парламента.

https://ria.ru/20220316/kazakhstan-1778377225.html

казахстан

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, казахстан, касым-жомарт токаев