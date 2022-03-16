https://ria.ru/20220316/kazakhstan-1778378198.html
Токаев призвал запретить занимать госдолжности родственникам президента
Токаев призвал запретить занимать госдолжности родственникам президента - РИА Новости, 16.03.2022
Токаев призвал запретить занимать госдолжности родственникам президента
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает необходимым ввести запрет на занятие родственниками главы государства политических должностей. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T08:47
2022-03-16T08:47
2022-03-16T08:54
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 16 мар - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает необходимым ввести запрет на занятие родственниками главы государства политических должностей."Глава государства должен выступать незыблемым гарантом равенства возможностей для всех граждан. Поэтому для ближайших родственников президента будет введен законодательный запрет на занятие должностей политических государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе", - сказал он, выступая в среду с посланием к народу страны на совместном заседании палат парламента.
https://ria.ru/20220316/kazakhstan-1778377225.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, касым-жомарт токаев
08:47 16.03.2022 (обновлено: 08:54 16.03.2022)
Токаев призвал запретить занимать госдолжности родственникам президента
Токаев: родственникам главы Казахстана нужно запретить занимать политические госдолжности