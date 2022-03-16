Рейтинг@Mail.ru
Токаев призвал запретить занимать госдолжности родственникам президента - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220316/kazakhstan-1778378198.html
Токаев призвал запретить занимать госдолжности родственникам президента
Токаев призвал запретить занимать госдолжности родственникам президента - РИА Новости, 16.03.2022
Токаев призвал запретить занимать госдолжности родственникам президента
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает необходимым ввести запрет на занятие родственниками главы государства политических должностей. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T08:47
2022-03-16T08:54
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766726545_0:0:3230:1817_1920x0_80_0_0_4b48defab2633c56cfe5f73fa52086cd.jpg
АЛМА-АТА, 16 мар - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает необходимым ввести запрет на занятие родственниками главы государства политических должностей."Глава государства должен выступать незыблемым гарантом равенства возможностей для всех граждан. Поэтому для ближайших родственников президента будет введен законодательный запрет на занятие должностей политических государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе", - сказал он, выступая в среду с посланием к народу страны на совместном заседании палат парламента.
https://ria.ru/20220316/kazakhstan-1778377225.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766726545_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_945de4ecc00d43b989080ca2a95ef890.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, касым-жомарт токаев
08:47 16.03.2022 (обновлено: 08:54 16.03.2022)
 
Токаев призвал запретить занимать госдолжности родственникам президента

Токаев: родственникам главы Казахстана нужно запретить занимать политические госдолжности

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 16 мар - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает необходимым ввести запрет на занятие родственниками главы государства политических должностей.
"Глава государства должен выступать незыблемым гарантом равенства возможностей для всех граждан. Поэтому для ближайших родственников президента будет введен законодательный запрет на занятие должностей политических государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе", - сказал он, выступая в среду с посланием к народу страны на совместном заседании палат парламента.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 08:40
Токаев: переворот в Казахстане пытались совершить высокопоставленные лица
 
В миреКазахстанКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала