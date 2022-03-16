https://ria.ru/20220316/kazakhstan-1778377952.html

Токаев предложил запретить участие президента Казахстана в работе партий

Токаев предложил запретить участие президента Казахстана в работе партий - РИА Новости, 16.03.2022

Токаев предложил запретить участие президента Казахстана в работе партий

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил законодательно оформить запрет на участие главы государства в деятельности партий. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T08:46

2022-03-16T08:46

2022-03-16T10:48

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/07/1766861806_0:0:2209:1244_1920x0_80_0_0_30a84c4d27c719742eb5615dd2d324e9.jpg

НУР-СУЛТАН, 16 мар - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил законодательно оформить запрет на участие главы государства в деятельности партий."Предлагаю законодательно оформить обязанность президента прекратить членство в партии на период своих полномочий. Данная норма повысит политическую конкуренцию, обеспечит равные условия для развития всех партий", - сказал Токаев, выступая в среду с посланием к народу страны на совместном заседании палат парламента.По мнению Токаева, таким образом удастся избавить "будущих лидеров страны от соблазна подмять под себя основные политические институты"."Исходя из этой же логики, следует внести в наше законодательство положение об обязательном выходе из партии председателя и членов Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета и Конституционного совета", - добавил президент.Вместе с тем, по его мнению, "сверхконцентрация полномочий в центре проецируется и на региональный уровень". "Поэтому нужно на законодательном уровне запретить акимам (губернаторам - ред.) и их заместителям занимать должности в филиалах партий", - добавил он.Токаев высказал уверенность, что сращивание партийных структур с государственным аппаратом крайне нежелательно. "Монополия в политике неизбежно приводит к различным социальным болезням и деградации государства. Политическому доминированию нужно поставить надежный заслон", - заключил он.Токаев является председателем правящей партии "Аманат" (прежнее название - "Нур Отан"). Возглавив эту партию в январе после сложения полномочий лидера партии экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым, Токаев уже заявлял о намерении покинуть этот пост для обеспечения справедливой партийной конкуренции. Губернаторы регионов являются руководителями областных филиалов партии "Аманат".

https://ria.ru/20220316/kazakhstan-1778377225.html

https://ria.ru/20220313/gumpomosch-1777935693.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, казахстан, касым-жомарт токаев