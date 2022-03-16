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Токаев предложил запретить участие президента Казахстана в работе партий - РИА Новости, 16.03.2022
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Токаев предложил запретить участие президента Казахстана в работе партий
Токаев предложил запретить участие президента Казахстана в работе партий - РИА Новости, 16.03.2022
Токаев предложил запретить участие президента Казахстана в работе партий
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил законодательно оформить запрет на участие главы государства в деятельности партий. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T08:46
2022-03-16T10:48
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
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НУР-СУЛТАН, 16 мар - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил законодательно оформить запрет на участие главы государства в деятельности партий."Предлагаю законодательно оформить обязанность президента прекратить членство в партии на период своих полномочий. Данная норма повысит политическую конкуренцию, обеспечит равные условия для развития всех партий", - сказал Токаев, выступая в среду с посланием к народу страны на совместном заседании палат парламента.По мнению Токаева, таким образом удастся избавить "будущих лидеров страны от соблазна подмять под себя основные политические институты"."Исходя из этой же логики, следует внести в наше законодательство положение об обязательном выходе из партии председателя и членов Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета и Конституционного совета", - добавил президент.Вместе с тем, по его мнению, "сверхконцентрация полномочий в центре проецируется и на региональный уровень". "Поэтому нужно на законодательном уровне запретить акимам (губернаторам - ред.) и их заместителям занимать должности в филиалах партий", - добавил он.Токаев высказал уверенность, что сращивание партийных структур с государственным аппаратом крайне нежелательно. "Монополия в политике неизбежно приводит к различным социальным болезням и деградации государства. Политическому доминированию нужно поставить надежный заслон", - заключил он.Токаев является председателем правящей партии "Аманат" (прежнее название - "Нур Отан"). Возглавив эту партию в январе после сложения полномочий лидера партии экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым, Токаев уже заявлял о намерении покинуть этот пост для обеспечения справедливой партийной конкуренции. Губернаторы регионов являются руководителями областных филиалов партии "Аманат".
https://ria.ru/20220316/kazakhstan-1778377225.html
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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев
08:46 16.03.2022 (обновлено: 10:48 16.03.2022)
 
Токаев предложил запретить участие президента Казахстана в работе партий

Токаев предложил законодательно запретить участие президента Казахстана в работе партий

© Фото пресс-службы Президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© Фото пресс-службы Президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
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НУР-СУЛТАН, 16 мар - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил законодательно оформить запрет на участие главы государства в деятельности партий.
"Предлагаю законодательно оформить обязанность президента прекратить членство в партии на период своих полномочий. Данная норма повысит политическую конкуренцию, обеспечит равные условия для развития всех партий", - сказал Токаев, выступая в среду с посланием к народу страны на совместном заседании палат парламента.
По мнению Токаева, таким образом удастся избавить "будущих лидеров страны от соблазна подмять под себя основные политические институты".
"Исходя из этой же логики, следует внести в наше законодательство положение об обязательном выходе из партии председателя и членов Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета и Конституционного совета", - добавил президент.
Вместе с тем, по его мнению, "сверхконцентрация полномочий в центре проецируется и на региональный уровень". "Поэтому нужно на законодательном уровне запретить акимам (губернаторам - ред.) и их заместителям занимать должности в филиалах партий", - добавил он.
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Токаев является председателем правящей партии "Аманат" (прежнее название - "Нур Отан"). Возглавив эту партию в январе после сложения полномочий лидера партии экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым, Токаев уже заявлял о намерении покинуть этот пост для обеспечения справедливой партийной конкуренции. Губернаторы регионов являются руководителями областных филиалов партии "Аманат".
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