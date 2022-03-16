https://ria.ru/20220316/katkov-1778437181.html
Катков. Блестящий ум на службе империи
Катков. Блестящий ум на службе империи - РИА Новости, 16.03.2022
Катков. Блестящий ум на службе империи
По рождению из разночинцев, он делает в жизни сразу несколько ярких карьер. Философ, автор яркой работы о Пушкине и основатель политической журналистики в России. С годами он занимает охранительные позиции, опасаясь грядущей революции. Его огромное значение для русской культуры начинает проясняться только в последние годы.
2022-03-16T14:00
2022-03-16T14:00
2022-03-16T14:00
подкаст "заговор классиков"
история
виктор ерофеев
литература
подкаст
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Катков. Блестящий ум на службе империи
По рождению из разночинцев, он делает в жизни сразу несколько ярких карьер. Философ, автор яркой работы о Пушкине и основатель политической журналистики в России. С годами он занимает охранительные позиции, опасаясь грядущей революции. Его огромное значение для русской культуры начинает проясняться только в последние годы.
audio/mpeg
Катков. Блестящий ум на службе империи
По рождению из разночинцев, он делает в жизни сразу несколько ярких карьер. Философ, автор яркой работы о Пушкине и основатель политической журналистики в России. С годами он занимает охранительные позиции, опасаясь грядущей революции. Его огромное значение для русской культуры начинает проясняться только в последние годы.
audio/mpeg
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Виктор Ерофеев, Анна КочароваГолоса эпизода: Виктор Ерофеев, Анна Кочарова, Артем Буфтяк, Наталья ШашинаМонтаж: Александр ФедоровСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
история, виктор ерофеев, литература, подкаст, аудио
Катков. Блестящий ум на службе империи
По рождению из разночинцев, он делает в жизни сразу несколько ярких карьер. Философ, автор яркой работы о Пушкине и основатель политической журналистики в России. С годами он занимает охранительные позиции, опасаясь грядущей революции. Его огромное значение для русской культуры начинает проясняться только в последние годы.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
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Ведущие: Виктор Ерофеев, Анна Кочарова
Голоса эпизода: Виктор Ерофеев, Анна Кочарова, Артем Буфтяк, Наталья Шашина
Монтаж: Александр Федоров
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