04:22 16.03.2022 (обновлено: 05:23 16.03.2022)
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с банковскими картами
Роскачество: мошенники начали использовать фейковые сайты для проверки банковских карт
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Мошенники начали использовать фейковые сайты для проверки данных банковских карт на соответствие слитой базы, говорится на сайте Роскачества.
Как ранее писал "Коммерсант" со ссылкой на специалистов по кибербезопасности, данные более чем ста тысяч карт клиентов российских банков появились на теневых форумах.
В ведомстве отметили, что держателям карт предлагают ввести данные карты, чтобы "проверить, не попали ли они в руки злоумышленника".
"Единого официального сервиса по проверке скомпрометированных банковских карт не существует. Все подобные сервисы в Сети являются мошенническими", — пояснил старший специалист по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко.
Эксперт призвал не вводить данные карты на сомнительных сайтах и не диктовать их при телефонном разговоре с потенциальным мошенником, чтобы не лишиться своих денежных средств.
Ранее в беседе с "Ъ" глава группы анализа угрозы информационной безопасности Positive Technologie Вадим Соловьев отметил, что слитая информация в целом не представляет угрозы, поскольку преступники получают только сведения об имени держателя карты, а также о том, какой банк ее выпустил. Тем не менее злоумышленники могут использовать их для звонков из "call-центров" или рассылки персонализированной рекламы.
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