https://ria.ru/20220316/karta-1778368889.html

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с банковскими картами

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с банковскими картами - РИА Новости, 16.03.2022

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с банковскими картами

Мошенники начали использовать фейковые сайты для проверки данных банковских карт на соответствие слитой базы, говорится на сайте Роскачества. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T04:22

2022-03-16T04:22

2022-03-16T05:23

технологии

вадим соловьев

роскачество

санкции в отношении россии

общество

россия

сергей кузьменко

мошенничество

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Мошенники начали использовать фейковые сайты для проверки данных банковских карт на соответствие слитой базы, говорится на сайте Роскачества.Как ранее писал "Коммерсант" со ссылкой на специалистов по кибербезопасности, данные более чем ста тысяч карт клиентов российских банков появились на теневых форумах.В ведомстве отметили, что держателям карт предлагают ввести данные карты, чтобы "проверить, не попали ли они в руки злоумышленника".Эксперт призвал не вводить данные карты на сомнительных сайтах и не диктовать их при телефонном разговоре с потенциальным мошенником, чтобы не лишиться своих денежных средств.Ранее в беседе с "Ъ" глава группы анализа угрозы информационной безопасности Positive Technologie Вадим Соловьев отметил, что слитая информация в целом не представляет угрозы, поскольку преступники получают только сведения об имени держателя карты, а также о том, какой банк ее выпустил. Тем не менее злоумышленники могут использовать их для звонков из "call-центров" или рассылки персонализированной рекламы.

https://ria.ru/20220313/moshenniki-1777887413.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

технологии, вадим соловьев, роскачество, санкции в отношении россии, общество, россия, сергей кузьменко, мошенничество