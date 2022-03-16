https://ria.ru/20220316/karabakh-1778539630.html

Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе

Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 16.03.2022

Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили Нагорный Карабах, в том числе соблюдение режима прекращения огня и восстановление... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T19:27

2022-03-16T19:27

2022-03-16T19:48

владимир путин

в мире

россия

нагорный карабах

армения

азербайджан

обсе

турция

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили Нагорный Карабах, в том числе соблюдение режима прекращения огня и восстановление транспортно-логистических связей, сообщили в пресс-службе Кремля."Обсужден ход реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху, в том числе вопросы, касающиеся соблюдения режима прекращения огня и восстановления транспортно-логистических связей на Южном Кавказе", - говорится в сообщении."Никол Пашинян также информировал о прошедших в последнее время контактах, направленных на нормализацию армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношений", - говорится в сообщении.Кроме того, Путин и Пашинян подтвердили настрой на укрепление стратегического партнерства и союзничества стран, договорились о дальнейшем визите премьера Армении в Россию.

https://ria.ru/20220315/armeniya-1778334603.html

https://ria.ru/20220313/obstrely-1777904767.html

россия

нагорный карабах

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азербайджан

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, в мире, россия, нагорный карабах, армения, азербайджан, обсе, турция, никол пашинян