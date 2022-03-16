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Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 16.03.2022
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Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 16.03.2022
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили Нагорный Карабах, в том числе соблюдение режима прекращения огня и восстановление... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T19:27
2022-03-16T19:48
владимир путин
в мире
россия
нагорный карабах
армения
азербайджан
обсе
турция
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили Нагорный Карабах, в том числе соблюдение режима прекращения огня и восстановление транспортно-логистических связей, сообщили в пресс-службе Кремля."Обсужден ход реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху, в том числе вопросы, касающиеся соблюдения режима прекращения огня и восстановления транспортно-логистических связей на Южном Кавказе", - говорится в сообщении."Никол Пашинян также информировал о прошедших в последнее время контактах, направленных на нормализацию армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношений", - говорится в сообщении.Кроме того, Путин и Пашинян подтвердили настрой на укрепление стратегического партнерства и союзничества стран, договорились о дальнейшем визите премьера Армении в Россию.
https://ria.ru/20220315/armeniya-1778334603.html
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владимир путин, в мире, россия, нагорный карабах, армения, азербайджан, обсе, турция, никол пашинян
19:27 16.03.2022 (обновлено: 19:48 16.03.2022)
 
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе

Президент Путин обсудил с премьером Армении Пашиняном ситуацию в Карабахе и на Украине

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили Нагорный Карабах, в том числе соблюдение режима прекращения огня и восстановление транспортно-логистических связей, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Обсужден ход реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху, в том числе вопросы, касающиеся соблюдения режима прекращения огня и восстановления транспортно-логистических связей на Южном Кавказе", - говорится в сообщении.
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"Никол Пашинян также информировал о прошедших в последнее время контактах, направленных на нормализацию армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношений", - говорится в сообщении.
Кроме того, Путин и Пашинян подтвердили настрой на укрепление стратегического партнерства и союзничества стран, договорились о дальнейшем визите премьера Армении в Россию.
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Владимир ПутинВ миреРоссияНагорный КарабахАрменияАзербайджанОБСЕТурцияНикол Пашинян
 
 
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