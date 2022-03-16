https://ria.ru/20220316/karabakh-1778539630.html
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 16.03.2022
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили Нагорный Карабах, в том числе соблюдение режима прекращения огня и восстановление... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T19:27
2022-03-16T19:27
2022-03-16T19:48
владимир путин
в мире
россия
нагорный карабах
армения
азербайджан
обсе
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754257776_0:114:2849:1718_1920x0_80_0_0_69d2ffa1e797751a6e682a40336b0ed8.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили Нагорный Карабах, в том числе соблюдение режима прекращения огня и восстановление транспортно-логистических связей, сообщили в пресс-службе Кремля."Обсужден ход реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху, в том числе вопросы, касающиеся соблюдения режима прекращения огня и восстановления транспортно-логистических связей на Южном Кавказе", - говорится в сообщении."Никол Пашинян также информировал о прошедших в последнее время контактах, направленных на нормализацию армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношений", - говорится в сообщении.Кроме того, Путин и Пашинян подтвердили настрой на укрепление стратегического партнерства и союзничества стран, договорились о дальнейшем визите премьера Армении в Россию.
https://ria.ru/20220315/armeniya-1778334603.html
https://ria.ru/20220313/obstrely-1777904767.html
россия
нагорный карабах
армения
азербайджан
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754257776_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_d654fdd37252213f92f590cec64968c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, в мире, россия, нагорный карабах, армения, азербайджан, обсе, турция, никол пашинян
19:27 16.03.2022 (обновлено: 19:48 16.03.2022)
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе
Президент Путин обсудил с премьером Армении Пашиняном ситуацию в Карабахе и на Украине