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Кадыров потребовал от ВСУ прекратить похищения невинных чеченцев - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/kadyrov-1778568024.html
Кадыров потребовал от ВСУ прекратить похищения невинных чеченцев
Кадыров потребовал от ВСУ прекратить похищения невинных чеченцев - РИА Новости, 16.03.2022
Кадыров потребовал от ВСУ прекратить похищения невинных чеченцев
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем канале в Telegram опубликовал обращение к украинским силовикам с требованием прекратить похищения живущих на Украине... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T23:07
2022-03-16T23:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 16 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем канале в Telegram опубликовал обращение к украинским силовикам с требованием прекратить похищения живущих на Украине чеченцев."Обращаюсь к СБУ и ВСУ. Прекратите похищать и увозить в неизвестном направлении невинных чеченцев, являющихся гражданами Украины, вина которых только в их национальности. Я вас уверяю, что безнаказанным это преступление властей не останется. Найдем всех причастных к этим нацистским проявлениям и накажем. Не удивляйтесь, если спрос будет осуществлен таким же способом", - сказал Кадыров.По его словам, это касается как исполнителей, так и тех , кто знает о местонахождении похищенных, но "предпочитает умалчивать"."Пока не поздно, отпустите невинных", - сказал глава Чечни.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, россия, украина, рамзан кадыров
23:07 16.03.2022
 
Кадыров потребовал от ВСУ прекратить похищения невинных чеченцев

Кадыров потребовал от украинских силовиков прекратить похищения невинных чеченцев

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 16 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем канале в Telegram опубликовал обращение к украинским силовикам с требованием прекратить похищения живущих на Украине чеченцев.
"Обращаюсь к СБУ и ВСУ. Прекратите похищать и увозить в неизвестном направлении невинных чеченцев, являющихся гражданами Украины, вина которых только в их национальности. Я вас уверяю, что безнаказанным это преступление властей не останется. Найдем всех причастных к этим нацистским проявлениям и накажем. Не удивляйтесь, если спрос будет осуществлен таким же способом", - сказал Кадыров.
По его словам, это касается как исполнителей, так и тех , кто знает о местонахождении похищенных, но "предпочитает умалчивать".
"Пока не поздно, отпустите невинных", - сказал глава Чечни.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 20:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кадыров сообщил, что Мариуполь практически под контролем российских войск
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаРамзан Кадыров
 
 
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