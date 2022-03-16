https://ria.ru/20220316/kadyrov-1778568024.html

Кадыров потребовал от ВСУ прекратить похищения невинных чеченцев

Кадыров потребовал от ВСУ прекратить похищения невинных чеченцев - РИА Новости, 16.03.2022

Кадыров потребовал от ВСУ прекратить похищения невинных чеченцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем канале в Telegram опубликовал обращение к украинским силовикам с требованием прекратить похищения живущих на Украине... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T23:07

2022-03-16T23:07

2022-03-16T23:07

обострение ситуации в днр и лнр

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ГРОЗНЫЙ, 16 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем канале в Telegram опубликовал обращение к украинским силовикам с требованием прекратить похищения живущих на Украине чеченцев."Обращаюсь к СБУ и ВСУ. Прекратите похищать и увозить в неизвестном направлении невинных чеченцев, являющихся гражданами Украины, вина которых только в их национальности. Я вас уверяю, что безнаказанным это преступление властей не останется. Найдем всех причастных к этим нацистским проявлениям и накажем. Не удивляйтесь, если спрос будет осуществлен таким же способом", - сказал Кадыров.По его словам, это касается как исполнителей, так и тех , кто знает о местонахождении похищенных, но "предпочитает умалчивать"."Пока не поздно, отпустите невинных", - сказал глава Чечни.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220316/kadyrov-1778550195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, рамзан кадыров