В МИД Германии оценили решение ПАСЕ об исключении России из Совета Европы
МИД Германии: ведомство приветствует решение ПАСЕ об исключении России из Совета Европы
Министерство иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 16 мар — РИА Новости. В МИД ФРГ приветствуют итоги голосования в ПАСЕ с призывом к Комитету министров Совета Европы потребовать выхода РФ из организации, считают это "необходимым шагом в защите ценностей".
ПАСЕ ранее проголосовала за заключение с призывом к Комитету министров Совета Европы потребовать выхода РФ из организации. За проект заключения проголосовали 216 депутатов ПАСЕ, против — никто, трое — воздержались.
"Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала в ходе беспрецедентного голосования за исключение России. Исключение России — необходимый шаг в защите наших ценностей. Жестким нападением на Украину Россия попирает основные ценности Совета Европы. Россия вышла из общего канона ценностей, состоящего из прав человека и международного права. Россия годами нарушает свои обязательства по Европейской конвенции о правах человека", — заявила статс-секретарь МИД ФРГ Анна Люрманн, ее слова приводит пресс-служба министерства.
Ранее МИД РФ сообщил, что Россия официально выходит из Совета Европы. Соответствующее уведомление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова передали руководству организации. В ведомстве отметили, что это решение не повлияет на права и свободы россиян. Кроме того, продолжится выполнение уже принятых постановлений Европейского суда по правам человека, "если они не противоречат Конституции Российской Федерации".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.