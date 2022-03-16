https://ria.ru/20220316/iskander-m-1778371206.html

В ЕАО военные провели учения с комплексами "Искандер-М"

В ЕАО военные провели учения с комплексами "Искандер-М" - РИА Новости, 16.03.2022

В ЕАО военные провели учения с комплексами "Искандер-М"

Учения по пуску крылатых ракет комплексами "Искандер-М" по командным пунктам и средствам ПВО "противника" провели военнослужащие в Еврейской автономной области, РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T06:25

2022-03-16T06:25

2022-03-16T06:51

безопасность

армия

искандер-м

еврейская автономная область

россия

хабаровск

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ХАБАРОВСК, 16 мар — РИА Новости. Учения по пуску крылатых ракет комплексами "Искандер-М" по командным пунктам и средствам ПВО "противника" провели военнослужащие в Еврейской автономной области, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.В полевых условиях боевые расчеты соединения отработали проверку систем ракет, выполнили их перегрузку, используя транспортно-заряжающие машины. Получив координаты, расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" уничтожили командные пункты и средства противовоздушной обороны условного противника, выполнив электронные пуски крылатых ракет.Ракетчики также отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы.

https://ria.ru/20220314/naemniki-1777975371.html

еврейская автономная область

россия

хабаровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

безопасность, армия, искандер-м, еврейская автономная область, россия, хабаровск