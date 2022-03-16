06:25 16.03.2022 (обновлено: 06:51 16.03.2022)
В ЕАО военные провели учения с комплексами "Искандер-М"
В ЕАО военные провели учения по пуску крылатых ракет комплексами "Искандер-М"
Тренировка с расчетами ОТРК "Искандер-М". Архивное фото
ХАБАРОВСК, 16 мар — РИА Новости. Учения по пуску крылатых ракет комплексами "Искандер-М" по командным пунктам и средствам ПВО "противника" провели военнослужащие в Еврейской автономной области, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
"В ЕАО расчеты ракетного соединения общевойсковой армии ВВО, на вооружении которого состоит оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", решили задачи по уничтожению критически важных объектов условного противника... Механики-водители закрепили навыки вождения на различной местности с преодолением препятствий, зараженных районов, маневрированием в ограниченном пространстве", — говорится в сообщении.
В полевых условиях боевые расчеты соединения отработали проверку систем ракет, выполнили их перегрузку, используя транспортно-заряжающие машины. Получив координаты, расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" уничтожили командные пункты и средства противовоздушной обороны условного противника, выполнив электронные пуски крылатых ракет.
Ракетчики также отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы.