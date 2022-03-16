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В ЕАО военные провели учения с комплексами "Искандер-М" - РИА Новости, 16.03.2022
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В ЕАО военные провели учения с комплексами "Искандер-М"
В ЕАО военные провели учения с комплексами "Искандер-М" - РИА Новости, 16.03.2022
В ЕАО военные провели учения с комплексами "Искандер-М"
Учения по пуску крылатых ракет комплексами "Искандер-М" по командным пунктам и средствам ПВО "противника" провели военнослужащие в Еврейской автономной области, РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T06:25
2022-03-16T06:51
безопасность
армия
искандер-м
еврейская автономная область
россия
хабаровск
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ХАБАРОВСК, 16 мар — РИА Новости. Учения по пуску крылатых ракет комплексами "Искандер-М" по командным пунктам и средствам ПВО "противника" провели военнослужащие в Еврейской автономной области, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.В полевых условиях боевые расчеты соединения отработали проверку систем ракет, выполнили их перегрузку, используя транспортно-заряжающие машины. Получив координаты, расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" уничтожили командные пункты и средства противовоздушной обороны условного противника, выполнив электронные пуски крылатых ракет.Ракетчики также отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы.
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еврейская автономная область
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безопасность, армия, искандер-м, еврейская автономная область, россия, хабаровск
06:25 16.03.2022 (обновлено: 06:51 16.03.2022)
 
В ЕАО военные провели учения с комплексами "Искандер-М"

В ЕАО военные провели учения по пуску крылатых ракет комплексами "Искандер-М"

© РИА Новости / Константин Морозов / Перейти в фотобанкТренировка с расчетами ОТРК "Искандер-М"
Тренировка с расчетами ОТРК Искандер-М - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Константин Морозов
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Тренировка с расчетами ОТРК "Искандер-М". Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 16 мар — РИА Новости. Учения по пуску крылатых ракет комплексами "Искандер-М" по командным пунктам и средствам ПВО "противника" провели военнослужащие в Еврейской автономной области, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

"В ЕАО расчеты ракетного соединения общевойсковой армии ВВО, на вооружении которого состоит оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", решили задачи по уничтожению критически важных объектов условного противника... Механики-водители закрепили навыки вождения на различной местности с преодолением препятствий, зараженных районов, маневрированием в ограниченном пространстве", — говорится в сообщении.

В полевых условиях боевые расчеты соединения отработали проверку систем ракет, выполнили их перегрузку, используя транспортно-заряжающие машины. Получив координаты, расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" уничтожили командные пункты и средства противовоздушной обороны условного противника, выполнив электронные пуски крылатых ракет.
Ракетчики также отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы.
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