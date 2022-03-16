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Юрист Троицкая оспорила отказ в иске к Ксении Собчак - РИА Новости, 16.03.2022
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Юрист Троицкая оспорила отказ в иске к Ксении Собчак
Юрист Троицкая оспорила отказ в иске к Ксении Собчак - РИА Новости, 16.03.2022
Юрист Троицкая оспорила отказ в иске к Ксении Собчак
Юрист из Петербурга Эльнара Троицкая обжаловала решение суда, отклонившего ее иск к журналистке Ксении Собчак из-за фраз "форумчаночка" и "охотница за випами",... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T15:06
2022-03-16T15:06
россия
общество
ксения собчак
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Юрист из Петербурга Эльнара Троицкая обжаловала решение суда, отклонившего ее иск к журналистке Ксении Собчак из-за фраз "форумчаночка" и "охотница за випами", сообщили РИА Новости в Кунцевском суде Москвы."В суде зарегистрирована апелляционная жалоба Троицкой", - сказали в суде.Суд ранее отклонил иск Троицкой, которая просила обязать Собчак удалить фрагмент видео, где та, по мнению истицы, намекает на ее принадлежность к "охотницам за випами". Суд счел, что данные фразы - оценочные суждения, а не оскорбления, при этом "журналистская свобода допускает возможность прибегнуть к некоторой степени преувеличения или даже провокации".На Петербургском экономическом форуме-2021 Собчак снимала в перерывах участников и посетителей, подойдя среди прочих к Троицкой с вопросом: "А вы на какую панель пришли?". Та увидела в этой фразе оскорбительный смысл и подала в суд. В иске Троицкая требовала удалить видео с разговором с Собчак, ссылаясь на то, что ее согласие не было получено надлежащим образом. Также Троицкая потребовала в качестве компенсации морального ущерба 50 миллионов рублей (копия иска есть у РИА Новости).Решение Кунцевского суда Собчак прокомментировала у себя в Telegram-канале, назвав исковые требования юриста "фантастическими".
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россия, общество, ксения собчак, пмэф
15:06 16.03.2022
 
Юрист Троицкая оспорила отказ в иске к Ксении Собчак

Юрист Эльнара Троицкая обжаловала отказ в иске к Ксении Собчак

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Судебный молоток
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Юрист из Петербурга Эльнара Троицкая обжаловала решение суда, отклонившего ее иск к журналистке Ксении Собчак из-за фраз "форумчаночка" и "охотница за випами", сообщили РИА Новости в Кунцевском суде Москвы.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба Троицкой", - сказали в суде.
Суд ранее отклонил иск Троицкой, которая просила обязать Собчак удалить фрагмент видео, где та, по мнению истицы, намекает на ее принадлежность к "охотницам за випами". Суд счел, что данные фразы - оценочные суждения, а не оскорбления, при этом "журналистская свобода допускает возможность прибегнуть к некоторой степени преувеличения или даже провокации".
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Суд отказался назвать слово "форумчаночка" оскорблением после иска к Собчак
На Петербургском экономическом форуме-2021 Собчак снимала в перерывах участников и посетителей, подойдя среди прочих к Троицкой с вопросом: "А вы на какую панель пришли?". Та увидела в этой фразе оскорбительный смысл и подала в суд. В иске Троицкая требовала удалить видео с разговором с Собчак, ссылаясь на то, что ее согласие не было получено надлежащим образом. Также Троицкая потребовала в качестве компенсации морального ущерба 50 миллионов рублей (копия иска есть у РИА Новости).
Решение Кунцевского суда Собчак прокомментировала у себя в Telegram-канале, назвав исковые требования юриста "фантастическими".
 
РоссияОбществоКсения СобчакПМЭФ
 
 
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