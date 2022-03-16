https://ria.ru/20220316/isk-1778455678.html

Юрист Троицкая оспорила отказ в иске к Ксении Собчак

Юрист Троицкая оспорила отказ в иске к Ксении Собчак - РИА Новости, 16.03.2022

Юрист Троицкая оспорила отказ в иске к Ксении Собчак

Юрист из Петербурга Эльнара Троицкая обжаловала решение суда, отклонившего ее иск к журналистке Ксении Собчак из-за фраз "форумчаночка" и "охотница за випами",... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T15:06

2022-03-16T15:06

2022-03-16T15:06

россия

общество

ксения собчак

пмэф

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Юрист из Петербурга Эльнара Троицкая обжаловала решение суда, отклонившего ее иск к журналистке Ксении Собчак из-за фраз "форумчаночка" и "охотница за випами", сообщили РИА Новости в Кунцевском суде Москвы."В суде зарегистрирована апелляционная жалоба Троицкой", - сказали в суде.Суд ранее отклонил иск Троицкой, которая просила обязать Собчак удалить фрагмент видео, где та, по мнению истицы, намекает на ее принадлежность к "охотницам за випами". Суд счел, что данные фразы - оценочные суждения, а не оскорбления, при этом "журналистская свобода допускает возможность прибегнуть к некоторой степени преувеличения или даже провокации".На Петербургском экономическом форуме-2021 Собчак снимала в перерывах участников и посетителей, подойдя среди прочих к Троицкой с вопросом: "А вы на какую панель пришли?". Та увидела в этой фразе оскорбительный смысл и подала в суд. В иске Троицкая требовала удалить видео с разговором с Собчак, ссылаясь на то, что ее согласие не было получено надлежащим образом. Также Троицкая потребовала в качестве компенсации морального ущерба 50 миллионов рублей (копия иска есть у РИА Новости).Решение Кунцевского суда Собчак прокомментировала у себя в Telegram-канале, назвав исковые требования юриста "фантастическими".

https://ria.ru/20220210/forumchanochka-1772071190.html

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Екатерина Зайцева

россия, общество, ксения собчак, пмэф