Юрист Троицкая оспорила отказ в иске к Ксении Собчак
Юрист Эльнара Троицкая обжаловала отказ в иске к Ксении Собчак
Судебный молоток
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Юрист из Петербурга Эльнара Троицкая обжаловала решение суда, отклонившего ее иск к журналистке Ксении Собчак из-за фраз "форумчаночка" и "охотница за випами", сообщили РИА Новости в Кунцевском суде Москвы.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба Троицкой", - сказали в суде.
Суд ранее отклонил иск Троицкой, которая просила обязать Собчак удалить фрагмент видео, где та, по мнению истицы, намекает на ее принадлежность к "охотницам за випами". Суд счел, что данные фразы - оценочные суждения, а не оскорбления, при этом "журналистская свобода допускает возможность прибегнуть к некоторой степени преувеличения или даже провокации".
На Петербургском экономическом форуме-2021 Собчак снимала в перерывах участников и посетителей, подойдя среди прочих к Троицкой с вопросом: "А вы на какую панель пришли?". Та увидела в этой фразе оскорбительный смысл и подала в суд. В иске Троицкая требовала удалить видео с разговором с Собчак, ссылаясь на то, что ее согласие не было получено надлежащим образом. Также Троицкая потребовала в качестве компенсации морального ущерба 50 миллионов рублей (копия иска есть у РИА Новости).
Решение Кунцевского суда Собчак прокомментировала у себя в Telegram-канале, назвав исковые требования юриста "фантастическими".