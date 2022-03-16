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Путин заявил о необходимости форсированного импортозамещения - РИА Новости, 16.03.2022
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Путин заявил о необходимости форсированного импортозамещения
Путин заявил о необходимости форсированного импортозамещения - РИА Новости, 16.03.2022
Путин заявил о необходимости форсированного импортозамещения
Сроки и способы реализации конкретных программ могут меняться, но нужна слаженная работа органов власти и представителей бизнеса и форсированное... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:26
2022-03-16T17:26
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Сроки и способы реализации конкретных программ могут меняться, но нужна слаженная работа органов власти и представителей бизнеса и форсированное импортозамещение, заявил президент России Владимир Путин."Проблема сейчас не в деньгах, ресурсы у нас есть, ключевые трудности связаны с поставкой комплектующих, техники, стройматериалов, с организацией работы подрядчиков, поэтому могут меняться сроки и способы реализации конкретных программ, их этапы, и это потребует слаженной работы органов власти и представителей бизнеса, форсированной реализации проектов импортозамещения", - сказал Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ.
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экономика, россия, владимир путин
17:26 16.03.2022
 
Путин заявил о необходимости форсированного импортозамещения

Президент Путин заявил о необходимости форсированного импортозамещения

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Сроки и способы реализации конкретных программ могут меняться, но нужна слаженная работа органов власти и представителей бизнеса и форсированное импортозамещение, заявил президент России Владимир Путин.
"Проблема сейчас не в деньгах, ресурсы у нас есть, ключевые трудности связаны с поставкой комплектующих, техники, стройматериалов, с организацией работы подрядчиков, поэтому могут меняться сроки и способы реализации конкретных программ, их этапы, и это потребует слаженной работы органов власти и представителей бизнеса, форсированной реализации проектов импортозамещения", - сказал Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ.
Стенд Минпромторга - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 11:52
Минпромторг закажет испытания по программе SSJ-New с импортозамещением
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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