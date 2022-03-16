https://ria.ru/20220316/importozameschenie-1778499851.html

Путин заявил о необходимости форсированного импортозамещения

Путин заявил о необходимости форсированного импортозамещения - РИА Новости, 16.03.2022

Путин заявил о необходимости форсированного импортозамещения

Сроки и способы реализации конкретных программ могут меняться, но нужна слаженная работа органов власти и представителей бизнеса и форсированное... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T17:26

2022-03-16T17:26

2022-03-16T17:26

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Сроки и способы реализации конкретных программ могут меняться, но нужна слаженная работа органов власти и представителей бизнеса и форсированное импортозамещение, заявил президент России Владимир Путин."Проблема сейчас не в деньгах, ресурсы у нас есть, ключевые трудности связаны с поставкой комплектующих, техники, стройматериалов, с организацией работы подрядчиков, поэтому могут меняться сроки и способы реализации конкретных программ, их этапы, и это потребует слаженной работы органов власти и представителей бизнеса, форсированной реализации проектов импортозамещения", - сказал Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ.

https://ria.ru/20220315/ssj-new-1778221555.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, владимир путин