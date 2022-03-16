https://ria.ru/20220316/importozameschenie-1778499851.html
Путин заявил о необходимости форсированного импортозамещения
Путин заявил о необходимости форсированного импортозамещения - РИА Новости, 16.03.2022
Путин заявил о необходимости форсированного импортозамещения
Сроки и способы реализации конкретных программ могут меняться, но нужна слаженная работа органов власти и представителей бизнеса и форсированное... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:26
2022-03-16T17:26
2022-03-16T17:26
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Сроки и способы реализации конкретных программ могут меняться, но нужна слаженная работа органов власти и представителей бизнеса и форсированное импортозамещение, заявил президент России Владимир Путин."Проблема сейчас не в деньгах, ресурсы у нас есть, ключевые трудности связаны с поставкой комплектующих, техники, стройматериалов, с организацией работы подрядчиков, поэтому могут меняться сроки и способы реализации конкретных программ, их этапы, и это потребует слаженной работы органов власти и представителей бизнеса, форсированной реализации проектов импортозамещения", - сказал Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ.
https://ria.ru/20220315/ssj-new-1778221555.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Путин заявил о необходимости форсированного импортозамещения
Президент Путин заявил о необходимости форсированного импортозамещения