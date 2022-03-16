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Минфин США заявил о старте работы группы по поиску активов россиян - РИА Новости, 16.03.2022
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Минфин США заявил о старте работы группы по поиску активов россиян
Минфин США заявил о старте работы группы по поиску активов россиян - РИА Новости, 16.03.2022
Минфин США заявил о старте работы группы по поиску активов россиян
США и их союзники дали формальный старт работе многосторонней межведомственной группы, которая будет заниматься поисками и арестом активов, юридическим... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T20:34
2022-03-16T20:35
сша
россия
санкции в отношении россии
в мире
джанет йеллен
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ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. США и их союзники дали формальный старт работе многосторонней межведомственной группы, которая будет заниматься поисками и арестом активов, юридическим преследованием "российских элит", сообщило американское министерство финансов.В работе новой структуры, созданной в рамках санкционного давления на Россию из-за событий на Украине, принимают участие США, Австралия, Канада, Еврокомиссия, Германия, Италия, Франция, Япония и Великобритания, делегирующие представителей министерств финансов, юстиции или внутренних дел.Отмечается, что формальный старт работы группы, получившей название REPO – по англоязычной аббревиатуре словосочетания "российские элиты, подставные лица и олигархи", был дан на виртуальной встрече стран-участниц, включая министра финансов США Джанет Йеллен и министра юстиции Меррика Гарланда."Наши санкции, торговые ограничения и иные меры уже создали значительные издержки для России, ее руководства и тех, кто способствует неспровоцированному вторжению Путина на Украину. Многосторонняя группа повысит эти издержки еще больше, активизировав скоординированные усилия, направленные на заморозку и захват активов этих лиц в юрисдикциях по всему миру, закрывая "безопасные гавани" для их доходов, нажитых неправедным путем", - заявила Йеллен.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 16 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также более 111 самолетов, 68 вертолетов, свыше 1,3 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 129 реактивных систем залпового огня и 160 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Ликвидируются и иностранные наемники, воюющие за Украину: по информации Минобороны РФ, только при ударе по военному полигону Яворовский во Львовской области уничтожены до 180 зарубежных "солдат удачи". Как отмечали в Минобороны РФ, "никакой пощады наемникам не будет, где бы они ни находились".По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 14 марта, в ходе конфликта погибли более 630 и ранены более 1,1 тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 26 погибших и 130 пострадавших.Однако, исходя из опубликованных цифр, более чем 20 погибших при ударе "Точкой-У" по Донецку 14 марта в эту статистику не вошли. Постпред России при ООН Василий Небензя в этом контексте обратил внимание, что замгенсека ООН американка Розмари ДиКарло, упуская данную информацию из виду, "очевидно заняла сторону в этом конфликте".На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции.
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сша, россия, санкции в отношении россии, в мире, джанет йеллен
20:34 16.03.2022 (обновлено: 20:35 16.03.2022)
 
Минфин США заявил о старте работы группы по поиску активов россиян

Минфин США заявил о формальном старте работы группы по поиску и аресту активов россиян

CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury DepartmentЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. США и их союзники дали формальный старт работе многосторонней межведомственной группы, которая будет заниматься поисками и арестом активов, юридическим преследованием "российских элит", сообщило американское министерство финансов.
В работе новой структуры, созданной в рамках санкционного давления на Россию из-за событий на Украине, принимают участие США, Австралия, Канада, Еврокомиссия, Германия, Италия, Франция, Япония и Великобритания, делегирующие представителей министерств финансов, юстиции или внутренних дел.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 08:00
Адские, но не вечные: кто первый сломается из-за западных санкций
Отмечается, что формальный старт работы группы, получившей название REPO – по англоязычной аббревиатуре словосочетания "российские элиты, подставные лица и олигархи", был дан на виртуальной встрече стран-участниц, включая министра финансов США Джанет Йеллен и министра юстиции Меррика Гарланда.
"Наши санкции, торговые ограничения и иные меры уже создали значительные издержки для России, ее руководства и тех, кто способствует неспровоцированному вторжению Путина на Украину. Многосторонняя группа повысит эти издержки еще больше, активизировав скоординированные усилия, направленные на заморозку и захват активов этих лиц в юрисдикциях по всему миру, закрывая "безопасные гавани" для их доходов, нажитых неправедным путем", - заявила Йеллен.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Очередь на АЗС в Испании - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 08:00
Антироссийские санкции убивают экономику Европы
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
По данным на 16 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также более 111 самолетов, 68 вертолетов, свыше 1,3 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 129 реактивных систем залпового огня и 160 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 18:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
США планируют расширить санкции против России, сообщили СМИ
Ликвидируются и иностранные наемники, воюющие за Украину: по информации Минобороны РФ, только при ударе по военному полигону Яворовский во Львовской области уничтожены до 180 зарубежных "солдат удачи". Как отмечали в Минобороны РФ, "никакой пощады наемникам не будет, где бы они ни находились".
По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 14 марта, в ходе конфликта погибли более 630 и ранены более 1,1 тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 26 погибших и 130 пострадавших.
Однако, исходя из опубликованных цифр, более чем 20 погибших при ударе "Точкой-У" по Донецку 14 марта в эту статистику не вошли. Постпред России при ООН Василий Небензя в этом контексте обратил внимание, что замгенсека ООН американка Розмари ДиКарло, упуская данную информацию из виду, "очевидно заняла сторону в этом конфликте".
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 16:54Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин назвал цель западных санкций
 
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