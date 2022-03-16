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Силуанов прокомментировал ситуацию с выполнением обязательств по госдолгу - РИА Новости, 16.03.2022
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Силуанов прокомментировал ситуацию с выполнением обязательств по госдолгу
Силуанов прокомментировал ситуацию с выполнением обязательств по госдолгу - РИА Новости, 16.03.2022
Силуанов прокомментировал ситуацию с выполнением обязательств по госдолгу
Россия имеет необходимые средства для выполнения обязательств по госдолгу, возможность же выплат в иностранной валюте зависит не от нее: платежку отдали, теперь РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T13:26
2022-03-16T19:07
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
санкции в отношении россии
россия
антон силуанов
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости/Прайм. Россия имеет необходимые средства для выполнения обязательств по госдолгу, возможность же выплат в иностранной валюте зависит не от нее: платежку отдали, теперь мяч на стороне американских властей, заявил министр финансов Антон Силуанов.Россия 16 марта должна выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму 117,2 миллиона долларов, это будет первый платеж по ее внешнему долгу после заморозки части резервов. Минфин в понедельник сообщил, что направил платежное поручение для выплаты купона."Возможность или невозможность выполнить свои обязательства в валютном эквиваленте не от нас зависит, деньги у нас есть &lt;…&gt; ", - сказал Силуанов в интервью RT Arabic. По его словам, Вашингтон должен разъяснить, возможно ли осуществлять такие расчеты с российских валютных счетов."У Российской Федерации есть необходимые деньги и на валютных счетах, есть возможность платить в рублевых расчетах", — добавил глава Минфина.
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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), санкции в отношении россии, россия, антон силуанов
13:26 16.03.2022 (обновлено: 19:07 16.03.2022)
 
Силуанов прокомментировал ситуацию с выполнением обязательств по госдолгу

Глава Минфина Силуанов заявил, что выплата госдолга от России уже не зависит

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкМинистр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости/Прайм. Россия имеет необходимые средства для выполнения обязательств по госдолгу, возможность же выплат в иностранной валюте зависит не от нее: платежку отдали, теперь мяч на стороне американских властей, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Россия 16 марта должна выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму 117,2 миллиона долларов, это будет первый платеж по ее внешнему долгу после заморозки части резервов. Минфин в понедельник сообщил, что направил платежное поручение для выплаты купона.
"Возможность или невозможность выполнить свои обязательства в валютном эквиваленте не от нас зависит, деньги у нас есть <…> ", - сказал Силуанов в интервью RT Arabic. По его словам, Вашингтон должен разъяснить, возможно ли осуществлять такие расчеты с российских валютных счетов.
"У Российской Федерации есть необходимые деньги и на валютных счетах, есть возможность платить в рублевых расчетах", — добавил глава Минфина.
Здание Центрального банка Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 08:00
Россия готова выполнить обязательства: грозит ли стране дефолт
 
ЭкономикаМинистерство финансов РФ (Минфин России)Санкции в отношении РоссииРоссияАнтон Силуанов
 
 
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