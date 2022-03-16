Каховская ГЭС под контролем российских военных
Украинская сторона сдала гидроэлектростанцию без боя. Местная военизированная охрана сложила оружие и разошлась по домам.
Украинская сторона сдала гидроэлектростанцию без боя. Местная военизированная охрана сложила оружие и разошлась по домам.
Сейчас Каховская ГЭС в Новой Каховке находится под контролем Росгвардии.
Сейчас Каховская ГЭС в Новой Каховке находится под контролем Росгвардии.
Украинские неонацисты попытались напасть на ГЭС, но Росгвардия вместе с российскими военнослужащими отразила атаку.
Украинские неонацисты попытались напасть на ГЭС, но Росгвардия вместе с российскими военнослужащими отразила атаку.
Турбинный зал Каховской ГЭС в Новой Каховке.
Дамба на Северо-Крымском канале, который берет начало от водохранилища Каховской ГЭС. В 2014 году Украина перекрыла канал, устроив водную блокаду Крыму. Сейчас канал заполняется водой.
Дамба на Северо-Крымском канале, который берет начало от водохранилища Каховской ГЭС. В 2014 году Украина перекрыла канал, устроив водную блокаду Крыму. Сейчас канал заполняется водой.
Работники ГЭС постепенно возвращаются на свои места, возобновляется нормальная жизнь.
Работники ГЭС постепенно возвращаются на свои места, возобновляется нормальная жизнь.
Через Каховскую ГЭС был организован зеленый коридор для беженцев, так как это единственная переправа от Запорожья до Новой Каховки через Днепр, сообщили в Росгвардии.
Через Каховскую ГЭС был организован зеленый коридор для беженцев, так как это единственная переправа от Запорожья до Новой Каховки через Днепр, сообщили в Росгвардии.
Здание Каховской ГЭС в Новой Каховке после взятия под контроль Росгвардией.
Здание Каховской ГЭС в Новой Каховке после взятия под контроль Росгвардией.
Каховскую ГЭС возвели в конце 1950-х годов. Для ее строительства и обслуживания был создан город Новая Каховка. Каховская ГЭС - нижняя и последняя ступень каскада из шести Днепровских гидроэлектростанций.
Каховскую ГЭС возвели в конце 1950-х годов. Для ее строительства и обслуживания был создан город Новая Каховка. Каховская ГЭС - нижняя и последняя ступень каскада из шести Днепровских гидроэлектростанций.