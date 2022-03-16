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Каховская ГЭС под контролем российских военных - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/ges-1778425012.html
Каховская ГЭС под контролем российских военных
Каховская ГЭС под контролем российских военных - РИА Новости, 16.03.2022
Каховская ГЭС под контролем российских военных
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области — важнейший стратегический объект, занятый российскими силами. Основной источник энергоснабжения юга Украины... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T13:21
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лнр
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Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области — важнейший стратегический объект, занятый российскими силами. Основной источник энергоснабжения юга Украины — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, днр, лнр
13:21 16.03.2022
 

Каховская ГЭС под контролем российских военных

Читать ria.ru в
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области — важнейший стратегический объект, занятый российскими силами. Основной источник энергоснабжения юга Украины — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Украинская сторона сдала гидроэлектростанцию без боя. Местная военизированная охрана сложила оружие и разошлась по домам.

Военнослужащий ВС РФ на дамбе Северо-Крымского канала в Херсонской области
1 из 9

Украинская сторона сдала гидроэлектростанцию без боя. Местная военизированная охрана сложила оружие и разошлась по домам.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Сейчас Каховская ГЭС в Новой Каховке находится под контролем Росгвардии.

Каховская ГЭС в Новой Каховке под контролем Росгвардии
2 из 9

Сейчас Каховская ГЭС в Новой Каховке находится под контролем Росгвардии.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Украинские неонацисты попытались напасть на ГЭС, но Росгвардия вместе с российскими военнослужащими отразила атаку.

Военнослужащие ВС РФ на дамбе Северо-Крымского канала в Херсонской области
3 из 9

Украинские неонацисты попытались напасть на ГЭС, но Росгвардия вместе с российскими военнослужащими отразила атаку.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Турбинный зал Каховской ГЭС в Новой Каховке.

Турбинный зал Каховской ГЭС в Новой Каховке под контролем Росгвардии
4 из 9

Турбинный зал Каховской ГЭС в Новой Каховке.

© РИА Новости
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Дамба на Северо-Крымском канале, который берет начало от водохранилища Каховской ГЭС. В 2014 году Украина перекрыла канал, устроив водную блокаду Крыму. Сейчас канал заполняется водой.

Дамба на Северо-Крымском канале в Херсонской области
5 из 9

Дамба на Северо-Крымском канале, который берет начало от водохранилища Каховской ГЭС. В 2014 году Украина перекрыла канал, устроив водную блокаду Крыму. Сейчас канал заполняется водой.

© РИА Новости
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Работники ГЭС постепенно возвращаются на свои места, возобновляется нормальная жизнь.

Центральный пульт управления Каховской ГЭС в Новой Каховке под охраной Роскгвардии
6 из 9

Работники ГЭС постепенно возвращаются на свои места, возобновляется нормальная жизнь.

© РИА Новости
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Через Каховскую ГЭС был организован зеленый коридор для беженцев, так как это единственная переправа от Запорожья до Новой Каховки через Днепр, сообщили в Росгвардии.

Сотрудники Росгвардии возле здания Каховской ГЭС в Новой Каховке
7 из 9

Через Каховскую ГЭС был организован зеленый коридор для беженцев, так как это единственная переправа от Запорожья до Новой Каховки через Днепр, сообщили в Росгвардии.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Здание Каховской ГЭС в Новой Каховке после взятия под контроль Росгвардией.

Здание Каховской ГЭС в Новой Каховке после взятия под контроль Росгвардией
8 из 9

Здание Каховской ГЭС в Новой Каховке после взятия под контроль Росгвардией.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Каховскую ГЭС возвели в конце 1950-х годов. Для ее строительства и обслуживания был создан город Новая Каховка. Каховская ГЭС - нижняя и последняя ступень каскада из шести Днепровских гидроэлектростанций.

Дамба на Северо-Крымском канале в Херсонской области
9 из 9

Каховскую ГЭС возвели в конце 1950-х годов. Для ее строительства и обслуживания был создан город Новая Каховка. Каховская ГЭС - нижняя и последняя ступень каскада из шести Днепровских гидроэлектростанций.

© РИА Новости
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