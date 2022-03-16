https://ria.ru/20220316/germaniya-1778418187.html

В ФРГ должны осознать необходимость отстаивать свои интересы, заявил Лавров

В ФРГ должны осознать необходимость отстаивать свои интересы, заявил Лавров - РИА Новости, 16.03.2022

В ФРГ должны осознать необходимость отстаивать свои интересы, заявил Лавров

Россия надеется, что новые власти ФРГ поймут необходимость отстаивать свои интересы, а не полагаться только на заокеанского партнера, заявил глава МИД РФ Сергей РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T12:20

2022-03-16T12:20

2022-03-16T12:20

в мире

сергей лавров

германия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия надеется, что новые власти ФРГ поймут необходимость отстаивать свои интересы, а не полагаться только на заокеанского партнера, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Сдача "Северного потока", то есть даже обрамленное временным характером этой приостановки, произошла все-таки при новом канцлере. Я очень надеюсь, что с опытом придет осознание необходимости отстаивать свои национальные интересы, а не только полагаться на заокеанского партнера, который за тебя все решит и все сделает", - сказал он в интервью телеканалу РБК.

https://ria.ru/20220316/ssha-1778413248.html

германия

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, сергей лавров, германия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, рбк (медиагруппа)