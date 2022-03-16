23:20 16.03.2022 (обновлено: 23:30 16.03.2022)
Ливанский журналист осудил призывы украинского ведущего к геноциду русских
Журналист из Ливана Авад: призывы украинского ведущего убивать детей нельзя оправдать
Цветы на месте гибели людей от обстрела в Донецке
БЕЙРУТ, 16 мар - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Призывы убивать российских детей, прозвучавшие на украинском телевидении, выходят за все грани принципов мирового сообщества и не могут быть оправданы, заявил РИА Новости ливанский журналист, куратор новостного портала Alintichar Брахим Авад.
Ранее ведущий Фахрудин Шарафмал в эфире украинского телеканала в ходе обсуждения специальной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей и призвал к геноциду русских. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак на просьбу прокомментировать слова Шарафмала призвал воздерживаться от ненавистнической риторики. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям Шарафмала. В СК считают очевидным, что Шарафмал - типичный представитель украинского национализма, "которым пропитана власть в этой стране, восемь лет уничтожающая гражданское население Донбасса".
"Исходя из перевода сказанного в эфире украинского телеканала, могу сказать, что это неприемлемо, чудовищно и требует осуждения. Такие слова - это нечеловечно, и то, что он говорит, - это призыв ко злодейству против детей. Такие действия неприемлемы по всем понятиям международного сообщества. К сожалению, есть законы джунглей, которым следуют животные, но иногда люди с такими мыслями оказываются хуже", - сказал Авад.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.