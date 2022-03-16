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Германия не сможет обойтись следующей зимой без газа из России, заявил E.ON - РИА Новости, 16.03.2022
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Германия не сможет обойтись следующей зимой без газа из России, заявил E.ON
Германия не сможет обойтись следующей зимой без газа из России, заявил E.ON - РИА Новости, 16.03.2022
Германия не сможет обойтись следующей зимой без газа из России, заявил E.ON
Избежать сложностей в энергообеспечении ФРГ следующей зимой совсем без газа из РФ будет невозможно, заявил на пресс-конференции глава концерна E.ON Леонард... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T14:52
2022-03-16T14:52
экономика
санкции в отношении россии
германия
природный газ
россия
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БЕРЛИН, 16 мар – РИА Новости. Избежать сложностей в энергообеспечении ФРГ следующей зимой совсем без газа из РФ будет невозможно, заявил на пресс-конференции глава концерна E.ON Леонард Бирнбаум."Если в краткосрочной перспективе дойдет до эскалации, ...мы увидим гораздо более высокие цены… Но я бы предположил, тем не менее, что мы не будем в состоянии удовлетворить… спрос промышленного характера и в отопительных целях полностью, это значит, что мы должны считаться с тем, что по крайней мере следующей зимой мы должны были бы говорить об отключениях. Эта зима кончилась, она, к счастью, была теплой, но я не могу обещать этого на следующую зиму. Я уже говорил в прошлом году, что полностью без российского газа я не могу представить себе, что мы справимся полностью без перебоев", - сказал Бирнбаум.
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экономика, санкции в отношении россии, германия, природный газ, россия
14:52 16.03.2022
 
Германия не сможет обойтись следующей зимой без газа из России, заявил E.ON

Глава E.ON Бирнбаум: ФРГ не сможет избежать сложностей следующей зимой без газа из России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии
Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии
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БЕРЛИН, 16 мар – РИА Новости. Избежать сложностей в энергообеспечении ФРГ следующей зимой совсем без газа из РФ будет невозможно, заявил на пресс-конференции глава концерна E.ON Леонард Бирнбаум.
"Если в краткосрочной перспективе дойдет до эскалации, ...мы увидим гораздо более высокие цены… Но я бы предположил, тем не менее, что мы не будем в состоянии удовлетворить… спрос промышленного характера и в отопительных целях полностью, это значит, что мы должны считаться с тем, что по крайней мере следующей зимой мы должны были бы говорить об отключениях. Эта зима кончилась, она, к счастью, была теплой, но я не могу обещать этого на следующую зиму. Я уже говорил в прошлом году, что полностью без российского газа я не могу представить себе, что мы справимся полностью без перебоев", - сказал Бирнбаум.
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