https://ria.ru/20220316/gaz-1778453161.html

Германия не сможет обойтись следующей зимой без газа из России, заявил E.ON

Германия не сможет обойтись следующей зимой без газа из России, заявил E.ON - РИА Новости, 16.03.2022

Германия не сможет обойтись следующей зимой без газа из России, заявил E.ON

Избежать сложностей в энергообеспечении ФРГ следующей зимой совсем без газа из РФ будет невозможно, заявил на пресс-конференции глава концерна E.ON Леонард... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T14:52

2022-03-16T14:52

2022-03-16T14:52

экономика

санкции в отношении россии

германия

природный газ

россия

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БЕРЛИН, 16 мар – РИА Новости. Избежать сложностей в энергообеспечении ФРГ следующей зимой совсем без газа из РФ будет невозможно, заявил на пресс-конференции глава концерна E.ON Леонард Бирнбаум."Если в краткосрочной перспективе дойдет до эскалации, ...мы увидим гораздо более высокие цены… Но я бы предположил, тем не менее, что мы не будем в состоянии удовлетворить… спрос промышленного характера и в отопительных целях полностью, это значит, что мы должны считаться с тем, что по крайней мере следующей зимой мы должны были бы говорить об отключениях. Эта зима кончилась, она, к счастью, была теплой, но я не могу обещать этого на следующую зиму. Я уже говорил в прошлом году, что полностью без российского газа я не могу представить себе, что мы справимся полностью без перебоев", - сказал Бирнбаум.

https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777966618.html

германия

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, санкции в отношении россии, германия, природный газ, россия