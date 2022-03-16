https://ria.ru/20220316/gaz-1778440662.html
Немецкий энергоконцерн E.ON прекратил закупку газа у "Газпрома"
Немецкий энергоконцерн E.ON прекратил закупку газа у "Газпрома" - РИА Новости, 16.03.2022
Немецкий энергоконцерн E.ON прекратил закупку газа у "Газпрома"
Крупнейший немецкий энергоконцерн E.ON прекратил закупку газа у трейдинговых компаний "Газпрома" в связи с ситуацией на Украине, сообщила компания. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T13:54
2022-03-16T13:54
2022-03-16T13:54
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Крупнейший немецкий энергоконцерн E.ON прекратил закупку газа у трейдинговых компаний "Газпрома" в связи с ситуацией на Украине, сообщила компания."Небольшое количество природного газа в нашем портфеле было закуплено у торговых компаний "Газпрома" в Европе. В связи с войной на Украине мы прекратили закупку новых объемов газа у этих компаний", - говорится в сообщении."Относительно временных горизонтов – я осознанно сказал, что в краткосрочной перспективе, если мы говорим о краткосрочной перспективе, мы говорим о двух-трех годах. Терминал СПГ – в настоящий момент звучат заявления, что мы можем получить его до конца следующего года. Это был бы немецкий рекорд. Поэтому, возможно, это займет три года", - заявил глава энергоконцерна E.ON Бирнбаум, отвечая на вопрос о том, как быстро можно будет достигнуть независимости от российского газа.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". После этого зарубежные страны стали вводить санкции, а компании - массово приостанавливать деятельность в РФ.
https://ria.ru/20220316/energoresursy-1778394687.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, газпром, украина, европа, германия, природный газ, в мире
Немецкий энергоконцерн E.ON прекратил закупку газа у "Газпрома"
Немецкий энергоконцерн E.ON прекратил закупку газа у "Газпрома" из-за ситуации на Украине
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Крупнейший немецкий энергоконцерн E.ON прекратил закупку газа у трейдинговых компаний "Газпрома" в связи с ситуацией на Украине, сообщила компания.
"Небольшое количество природного газа в нашем портфеле было закуплено у торговых компаний "Газпрома" в Европе. В связи с войной на Украине мы прекратили закупку новых объемов газа у этих компаний", - говорится в сообщении.
"Относительно временных горизонтов – я осознанно сказал, что в краткосрочной перспективе, если мы говорим о краткосрочной перспективе, мы говорим о двух-трех годах. Терминал СПГ – в настоящий момент звучат заявления, что мы можем получить его до конца следующего года. Это был бы немецкий рекорд. Поэтому, возможно, это займет три года", - заявил глава энергоконцерна E.ON Бирнбаум, отвечая на вопрос о том, как быстро можно будет достигнуть независимости от российского газа.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". После этого зарубежные страны стали вводить санкции, а компании - массово приостанавливать деятельность в РФ.