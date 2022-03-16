https://ria.ru/20220316/gaz-1778406214.html
В Норвегии увеличат добычу газа для удовлетворения спроса в Европе
В Норвегии увеличат добычу газа для удовлетворения спроса в Европе - РИА Новости, 16.03.2022
В Норвегии увеличат добычу газа для удовлетворения спроса в Европе
Норвежская Equinor договорилась с властями Норвегии об увеличении добычи газа с трех месторождений в течение года для удовлетворения спроса в Европе, говорится... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T11:33
2022-03-16T11:33
2022-03-16T13:14
экономика
норвегия
природный газ
в мире
европа
statoil asa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94278/66/942786675_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_6213a505cca065a3950d207d06f7c9a0.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Норвежская Equinor договорилась с властями Норвегии об увеличении добычи газа с трех месторождений в течение года для удовлетворения спроса в Европе, говорится в сообщении компании."Equinor и ее партнеры вместе с норвежскими властями предпринимают новые шаги для удовлетворения спроса на газ в Европе. Расширение разрешений на добычу позволяет поддерживать высокий уровень добычи газа на месторождениях Тролль, Осеберг и Хайдрун в летние месяцы", - сообщила Equinor.Соглашение с властями дает возможность увеличить добычу газа на месторождениях Осеберг и Тролль на 1 миллиард кубометров на каждом в период до 30 сентября, на Хайдруне - на 0,4 миллиарда кубометров в 2022 календарном году. При этом для увеличения добычи на месторождении Тролль ставится условие: оно возможно при падении производства на других месторождениях.Equinor уточняет, что "1,4 миллиарда кубометров газа удовлетворяют потребность в нем 1,4 миллионов европейских домов в течение года".Таким образом, добыча на Осеберг, как ожидается, составит около 7 миллиардов кубометров, а экспорт с него в текущем газовом году может вырасти на 15-20% за счет дополнительного 1 миллиарда кубов. На месторождении Тролль в этом газовом году возможно добывать около 38 миллиардов кубометров, то есть увеличение может составить чуть меньше 3%. Точные данные по месторождению Хайдрун не приводятся. Также Equinor напоминает, что в середине мая планирует запустить ранее пострадавший от пожара Hammerfest LNG, который обеспечит добычу более 6 миллиардов кубометром газа в год.Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер - Норвегия.
https://ria.ru/20220316/energoresursy-1778394687.html
https://ria.ru/20220313/shveytsariya-1777963264.html
норвегия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94278/66/942786675_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_937808938b76c180a1ff57b5d800ffda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, норвегия, природный газ, в мире, европа, statoil asa
11:33 16.03.2022 (обновлено: 13:14 16.03.2022)
В Норвегии увеличат добычу газа для удовлетворения спроса в Европе
Equinor договорилась с властями Норвегии об увеличении добычи газа для поставок в Европу
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости.
Норвежская Equinor договорилась с властями Норвегии об увеличении добычи газа с трех месторождений в течение года для удовлетворения спроса в Европе, говорится в сообщении
компании.
"Equinor и ее партнеры вместе с норвежскими властями предпринимают новые шаги для удовлетворения спроса на газ в Европе
. Расширение разрешений на добычу позволяет поддерживать высокий уровень добычи газа на месторождениях Тролль, Осеберг и Хайдрун в летние месяцы", - сообщила Equinor.
Соглашение с властями дает возможность увеличить добычу газа на месторождениях Осеберг и Тролль на 1 миллиард кубометров на каждом в период до 30 сентября, на Хайдруне - на 0,4 миллиарда кубометров в 2022 календарном году. При этом для увеличения добычи на месторождении Тролль ставится условие: оно возможно при падении производства на других месторождениях.
Equinor уточняет, что "1,4 миллиарда кубометров газа удовлетворяют потребность в нем 1,4 миллионов европейских домов в течение года".
Таким образом, добыча на Осеберг, как ожидается, составит около 7 миллиардов кубометров, а экспорт с него в текущем газовом году может вырасти на 15-20% за счет дополнительного 1 миллиарда кубов. На месторождении Тролль в этом газовом году возможно добывать около 38 миллиардов кубометров, то есть увеличение может составить чуть меньше 3%. Точные данные по месторождению Хайдрун не приводятся. Также Equinor напоминает, что в середине мая планирует запустить ранее пострадавший от пожара Hammerfest LNG, который обеспечит добычу более 6 миллиардов кубометром газа в год.
Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil
. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер - Норвегия
.