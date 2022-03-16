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В Норвегии увеличат добычу газа для удовлетворения спроса в Европе - РИА Новости, 16.03.2022
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В Норвегии увеличат добычу газа для удовлетворения спроса в Европе
В Норвегии увеличат добычу газа для удовлетворения спроса в Европе - РИА Новости, 16.03.2022
В Норвегии увеличат добычу газа для удовлетворения спроса в Европе
Норвежская Equinor договорилась с властями Норвегии об увеличении добычи газа с трех месторождений в течение года для удовлетворения спроса в Европе, говорится... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T11:33
2022-03-16T13:14
экономика
норвегия
природный газ
в мире
европа
statoil asa
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Норвежская Equinor договорилась с властями Норвегии об увеличении добычи газа с трех месторождений в течение года для удовлетворения спроса в Европе, говорится в сообщении компании."Equinor и ее партнеры вместе с норвежскими властями предпринимают новые шаги для удовлетворения спроса на газ в Европе. Расширение разрешений на добычу позволяет поддерживать высокий уровень добычи газа на месторождениях Тролль, Осеберг и Хайдрун в летние месяцы", - сообщила Equinor.Соглашение с властями дает возможность увеличить добычу газа на месторождениях Осеберг и Тролль на 1 миллиард кубометров на каждом в период до 30 сентября, на Хайдруне - на 0,4 миллиарда кубометров в 2022 календарном году. При этом для увеличения добычи на месторождении Тролль ставится условие: оно возможно при падении производства на других месторождениях.Equinor уточняет, что "1,4 миллиарда кубометров газа удовлетворяют потребность в нем 1,4 миллионов европейских домов в течение года".Таким образом, добыча на Осеберг, как ожидается, составит около 7 миллиардов кубометров, а экспорт с него в текущем газовом году может вырасти на 15-20% за счет дополнительного 1 миллиарда кубов. На месторождении Тролль в этом газовом году возможно добывать около 38 миллиардов кубометров, то есть увеличение может составить чуть меньше 3%. Точные данные по месторождению Хайдрун не приводятся. Также Equinor напоминает, что в середине мая планирует запустить ранее пострадавший от пожара Hammerfest LNG, который обеспечит добычу более 6 миллиардов кубометром газа в год.Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер - Норвегия.
https://ria.ru/20220316/energoresursy-1778394687.html
https://ria.ru/20220313/shveytsariya-1777963264.html
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экономика, норвегия, природный газ, в мире, европа, statoil asa
11:33 16.03.2022 (обновлено: 13:14 16.03.2022)
 
В Норвегии увеличат добычу газа для удовлетворения спроса в Европе

Equinor договорилась с властями Норвегии об увеличении добычи газа для поставок в Европу

© Fotolia / Marcel SchauerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© Fotolia / Marcel Schauer
Флаг Норвегии
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Норвежская Equinor договорилась с властями Норвегии об увеличении добычи газа с трех месторождений в течение года для удовлетворения спроса в Европе, говорится в сообщении компании.
"Equinor и ее партнеры вместе с норвежскими властями предпринимают новые шаги для удовлетворения спроса на газ в Европе. Расширение разрешений на добычу позволяет поддерживать высокий уровень добычи газа на месторождениях Тролль, Осеберг и Хайдрун в летние месяцы", - сообщила Equinor.
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Соглашение с властями дает возможность увеличить добычу газа на месторождениях Осеберг и Тролль на 1 миллиард кубометров на каждом в период до 30 сентября, на Хайдруне - на 0,4 миллиарда кубометров в 2022 календарном году. При этом для увеличения добычи на месторождении Тролль ставится условие: оно возможно при падении производства на других месторождениях.
Equinor уточняет, что "1,4 миллиарда кубометров газа удовлетворяют потребность в нем 1,4 миллионов европейских домов в течение года".
Таким образом, добыча на Осеберг, как ожидается, составит около 7 миллиардов кубометров, а экспорт с него в текущем газовом году может вырасти на 15-20% за счет дополнительного 1 миллиарда кубов. На месторождении Тролль в этом газовом году возможно добывать около 38 миллиардов кубометров, то есть увеличение может составить чуть меньше 3%. Точные данные по месторождению Хайдрун не приводятся. Также Equinor напоминает, что в середине мая планирует запустить ранее пострадавший от пожара Hammerfest LNG, который обеспечит добычу более 6 миллиардов кубометром газа в год.
Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер - Норвегия.
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