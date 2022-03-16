https://ria.ru/20220316/fukusima-1778540184.html
На АЭС "Фукусима-1" сработала пожарная сигнализация
На АЭС "Фукусима-1" сработала пожарная сигнализация - РИА Новости, 16.03.2022
На АЭС "Фукусима-1" сработала пожарная сигнализация
Пожарная сигнализация сработала в одном из зданий АЭС "Фукусима-1" после мощного землетрясения, говорится в сообщении ядерного регулятора страны. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T19:30
2022-03-16T19:30
2022-03-16T20:40
япония
в мире
тихий океан
фукусима (префектура)
землетрясение на северо-востоке японии
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ТОКИО, 16 мар — РИА Новости. Пожарная сигнализация сработала в одном из зданий АЭС "Фукусима-1" после мощного землетрясения, говорится в сообщении ядерного регулятора страны."В здании машинного отделения пятого энергоблока сработала пожарная сигнализация. Ведется проверка состояния на объекте", — отмечается в сообщении.Также на станции остановились насосы на первом и третьем реакторе, которые качают воду для охлаждения бассейнов с отработавшим ядерным топливом. Специалисты выясняют ситуацию. При этом отмечается, что есть запас времени. В показаниях приборов мониторинга радиации на станции изменений нет.Запас времени составляет более недели, так как температура в бассейнах без охлаждения поднимется до 65 градусов не раньше, чем через семь дней.Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии в Тихом океане в районе префектуры Фукусима в 23:36 по местному времени (17:36 мск). Объявлена угроза цунами. Очаг залегал на глубине 60 километров. Позднее в 00:52 произошло второе землетрясение магнитудой 5,6.Информации о жертвах и разрушениях пока нет. В то же время, по данным японских СМИ, поступают многочисленные сообщения о пострадавших.
https://ria.ru/20220316/zemletryasenie-1778534262.html
https://ria.ru/20220316/zemletryasenie-1778539170.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, в мире, тихий океан, фукусима (префектура), землетрясение на северо-востоке японии
19:30 16.03.2022 (обновлено: 20:40 16.03.2022)
На АЭС "Фукусима-1" сработала пожарная сигнализация
Пожарная сигнализация сработала в машинном отделении пятого энергоблока АЭС "Фукусима-1"
ТОКИО, 16 мар — РИА Новости. Пожарная сигнализация сработала в одном из зданий АЭС "Фукусима-1" после мощного землетрясения, говорится в сообщении ядерного регулятора страны.
"В здании машинного отделения пятого энергоблока сработала пожарная сигнализация. Ведется проверка состояния на объекте", — отмечается в сообщении.
Также на станции остановились насосы на первом и третьем реакторе, которые качают воду для охлаждения бассейнов с отработавшим ядерным топливом. Специалисты выясняют ситуацию. При этом отмечается, что есть запас времени. В показаниях приборов мониторинга радиации на станции изменений нет.
Запас времени составляет более недели, так как температура в бассейнах без охлаждения поднимется до 65 градусов не раньше, чем через семь дней.
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии
в Тихом океане
в районе префектуры Фукусима
в 23:36 по местному времени (17:36 мск). Объявлена угроза цунами. Очаг залегал на глубине 60 километров. Позднее в 00:52 произошло второе землетрясение магнитудой 5,6.
Информации о жертвах и разрушениях пока нет. В то же время, по данным японских СМИ, поступают многочисленные сообщения о пострадавших.