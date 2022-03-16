https://ria.ru/20220316/fukusima-1778540184.html

На АЭС "Фукусима-1" сработала пожарная сигнализация

На АЭС "Фукусима-1" сработала пожарная сигнализация - РИА Новости, 16.03.2022

На АЭС "Фукусима-1" сработала пожарная сигнализация

Пожарная сигнализация сработала в одном из зданий АЭС "Фукусима-1" после мощного землетрясения, говорится в сообщении ядерного регулятора страны. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T19:30

2022-03-16T19:30

2022-03-16T20:40

япония

в мире

тихий океан

фукусима (префектура)

землетрясение на северо-востоке японии

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ТОКИО, 16 мар — РИА Новости. Пожарная сигнализация сработала в одном из зданий АЭС "Фукусима-1" после мощного землетрясения, говорится в сообщении ядерного регулятора страны."В здании машинного отделения пятого энергоблока сработала пожарная сигнализация. Ведется проверка состояния на объекте", — отмечается в сообщении.Также на станции остановились насосы на первом и третьем реакторе, которые качают воду для охлаждения бассейнов с отработавшим ядерным топливом. Специалисты выясняют ситуацию. При этом отмечается, что есть запас времени. В показаниях приборов мониторинга радиации на станции изменений нет.Запас времени составляет более недели, так как температура в бассейнах без охлаждения поднимется до 65 градусов не раньше, чем через семь дней.Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии в Тихом океане в районе префектуры Фукусима в 23:36 по местному времени (17:36 мск). Объявлена угроза цунами. Очаг залегал на глубине 60 километров. Позднее в 00:52 произошло второе землетрясение магнитудой 5,6.Информации о жертвах и разрушениях пока нет. В то же время, по данным японских СМИ, поступают многочисленные сообщения о пострадавших.

https://ria.ru/20220316/zemletryasenie-1778534262.html

https://ria.ru/20220316/zemletryasenie-1778539170.html

япония

тихий океан

фукусима (префектура)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

япония, в мире, тихий океан, фукусима (префектура), землетрясение на северо-востоке японии