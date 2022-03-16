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На АЭС "Фукусима-1" сработала пожарная сигнализация - РИА Новости, 16.03.2022
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На АЭС "Фукусима-1" сработала пожарная сигнализация
На АЭС "Фукусима-1" сработала пожарная сигнализация - РИА Новости, 16.03.2022
На АЭС "Фукусима-1" сработала пожарная сигнализация
Пожарная сигнализация сработала в одном из зданий АЭС "Фукусима-1" после мощного землетрясения, говорится в сообщении ядерного регулятора страны. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T19:30
2022-03-16T20:40
япония
в мире
тихий океан
фукусима (префектура)
землетрясение на северо-востоке японии
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ТОКИО, 16 мар — РИА Новости. Пожарная сигнализация сработала в одном из зданий АЭС "Фукусима-1" после мощного землетрясения, говорится в сообщении ядерного регулятора страны."В здании машинного отделения пятого энергоблока сработала пожарная сигнализация. Ведется проверка состояния на объекте", — отмечается в сообщении.Также на станции остановились насосы на первом и третьем реакторе, которые качают воду для охлаждения бассейнов с отработавшим ядерным топливом. Специалисты выясняют ситуацию. При этом отмечается, что есть запас времени. В показаниях приборов мониторинга радиации на станции изменений нет.Запас времени составляет более недели, так как температура в бассейнах без охлаждения поднимется до 65 градусов не раньше, чем через семь дней.Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии в Тихом океане в районе префектуры Фукусима в 23:36 по местному времени (17:36 мск). Объявлена угроза цунами. Очаг залегал на глубине 60 километров. Позднее в 00:52 произошло второе землетрясение магнитудой 5,6.Информации о жертвах и разрушениях пока нет. В то же время, по данным японских СМИ, поступают многочисленные сообщения о пострадавших.
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япония
тихий океан
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япония, в мире, тихий океан, фукусима (префектура), землетрясение на северо-востоке японии
19:30 16.03.2022 (обновлено: 20:40 16.03.2022)
 
На АЭС "Фукусима-1" сработала пожарная сигнализация

Пожарная сигнализация сработала в машинном отделении пятого энергоблока АЭС "Фукусима-1"

© REUTERS / KYODOВид с воздуха на резервуары для хранения воды на АЭС Фукусима, Япония
Вид с воздуха на резервуары для хранения воды на АЭС Фукусима, Япония - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / KYODO
Вид с воздуха на резервуары для хранения воды на АЭС Фукусима, Япония
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ТОКИО, 16 мар — РИА Новости. Пожарная сигнализация сработала в одном из зданий АЭС "Фукусима-1" после мощного землетрясения, говорится в сообщении ядерного регулятора страны.
"В здании машинного отделения пятого энергоблока сработала пожарная сигнализация. Ведется проверка состояния на объекте", — отмечается в сообщении.
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Запас времени составляет более недели, так как температура в бассейнах без охлаждения поднимется до 65 градусов не раньше, чем через семь дней.
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии в Тихом океане в районе префектуры Фукусима в 23:36 по местному времени (17:36 мск). Объявлена угроза цунами. Очаг залегал на глубине 60 километров. Позднее в 00:52 произошло второе землетрясение магнитудой 5,6.
Информации о жертвах и разрушениях пока нет. В то же время, по данным японских СМИ, поступают многочисленные сообщения о пострадавших.
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ЯпонияВ миреТихий океанФукусима (префектура)Землетрясение на северо-востоке Японии
 
 
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