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На аварийной АЭС "Фукусима-1" проводят оценку последствий землетрясения - РИА Новости, 16.03.2022
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На аварийной АЭС "Фукусима-1" проводят оценку последствий землетрясения
На аварийной АЭС "Фукусима-1" проводят оценку последствий землетрясения - РИА Новости, 16.03.2022
На аварийной АЭС "Фукусима-1" проводят оценку последствий землетрясения
Компания-оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" и АЭС "Фукусима-2" TEPCO проводит оценку возможного ущерба объектам после мощного землетрясения. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T18:52
2022-03-16T20:41
в мире
фукусима (префектура)
япония
аэс "фукусима"
землетрясение
землетрясение на северо-востоке японии
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ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. Компания-оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" и АЭС "Фукусима-2" TEPCO проводит оценку возможного ущерба объектам после мощного землетрясения."Около 23.36 вечера (17.36 мск) 16 марта произошло землетрясение магнитудой 7.3 с эпицентром у побережья префектуры Фукусима. В настоящее время мы проводим оценку влияния этого землетрясения на наше оборудование", - говорится в сообщении компании.Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии в Тихом океане в районе префектуры Фукусима, сообщило главное метеорологическое управление страны. Объявлена угроза цунами.Землетрясение произошло в 23.36 (17.36 мск). Очаг залегал на глубине 60 километров.Толчки ощущались в префектурах северо-востока и севера Японии. Сильные волнообразные толчки ощущались в столице Японии.Информации о жертвах и разрушениях пока нет.
https://radiosputnik.ria.ru/20220316/tsuunami-1778522868.html
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фукусима (префектура)
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в мире, фукусима (префектура), япония, аэс "фукусима", землетрясение, землетрясение на северо-востоке японии
18:52 16.03.2022 (обновлено: 20:41 16.03.2022)
 
На аварийной АЭС "Фукусима-1" проводят оценку последствий землетрясения

Оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" проводит оценку последствий землетрясения в Японии

© AP Photo / Hiro KomaeАЭС "Фукусима-1"
АЭС Фукусима-1 - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© AP Photo / Hiro Komae
АЭС "Фукусима-1"
Читать ria.ru в
ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. Компания-оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" и АЭС "Фукусима-2" TEPCO проводит оценку возможного ущерба объектам после мощного землетрясения.
"Около 23.36 вечера (17.36 мск) 16 марта произошло землетрясение магнитудой 7.3 с эпицентром у побережья префектуры Фукусима. В настоящее время мы проводим оценку влияния этого землетрясения на наше оборудование", - говорится в сообщении компании.
На первом плане: мост Куёси через реку Сумида. На дальнем плане в центре: Токийская телебашня. С 24 августа по 5 сентября в Токио пройдут XVI Паралимпийские летние игры. - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 18:24В мире
В Японии после мощного землетрясения возникло цунами высотой около метра
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии в Тихом океане в районе префектуры Фукусима, сообщило главное метеорологическое управление страны. Объявлена угроза цунами.
Землетрясение произошло в 23.36 (17.36 мск). Очаг залегал на глубине 60 километров.
Толчки ощущались в префектурах северо-востока и севера Японии. Сильные волнообразные толчки ощущались в столице Японии.
Информации о жертвах и разрушениях пока нет.
Дома и здания во время отключения электричества после землетрясения в районе Тосима в Токио - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 18:21
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В миреФукусима (префектура)ЯпонияАЭС "Фукусима"ЗемлетрясениеЗемлетрясение на северо-востоке Японии
 
 
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