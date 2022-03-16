https://ria.ru/20220316/fukusima-1778531696.html
На аварийной АЭС "Фукусима-1" проводят оценку последствий землетрясения
На аварийной АЭС "Фукусима-1" проводят оценку последствий землетрясения - РИА Новости, 16.03.2022
На аварийной АЭС "Фукусима-1" проводят оценку последствий землетрясения
Компания-оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" и АЭС "Фукусима-2" TEPCO проводит оценку возможного ущерба объектам после мощного землетрясения. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T18:52
2022-03-16T18:52
2022-03-16T20:41
в мире
фукусима (префектура)
япония
аэс "фукусима"
землетрясение
землетрясение на северо-востоке японии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749959917_0:156:3072:1884_1920x0_80_0_0_5731296d29b491dcd6d5a1aab6954eed.jpg
ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. Компания-оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" и АЭС "Фукусима-2" TEPCO проводит оценку возможного ущерба объектам после мощного землетрясения."Около 23.36 вечера (17.36 мск) 16 марта произошло землетрясение магнитудой 7.3 с эпицентром у побережья префектуры Фукусима. В настоящее время мы проводим оценку влияния этого землетрясения на наше оборудование", - говорится в сообщении компании.Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии в Тихом океане в районе префектуры Фукусима, сообщило главное метеорологическое управление страны. Объявлена угроза цунами.Землетрясение произошло в 23.36 (17.36 мск). Очаг залегал на глубине 60 километров.Толчки ощущались в префектурах северо-востока и севера Японии. Сильные волнообразные толчки ощущались в столице Японии.Информации о жертвах и разрушениях пока нет.
https://radiosputnik.ria.ru/20220316/tsuunami-1778522868.html
https://ria.ru/20220316/elektrichestvo-1778521823.html
фукусима (префектура)
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749959917_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_ed2894829a1fd7361923f0e353d95b46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, фукусима (префектура), япония, аэс "фукусима", землетрясение, землетрясение на северо-востоке японии
18:52 16.03.2022 (обновлено: 20:41 16.03.2022)
На аварийной АЭС "Фукусима-1" проводят оценку последствий землетрясения
Оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" проводит оценку последствий землетрясения в Японии