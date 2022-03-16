https://ria.ru/20220316/fukusima-1778531696.html

На аварийной АЭС "Фукусима-1" проводят оценку последствий землетрясения

На аварийной АЭС "Фукусима-1" проводят оценку последствий землетрясения - РИА Новости, 16.03.2022

На аварийной АЭС "Фукусима-1" проводят оценку последствий землетрясения

Компания-оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" и АЭС "Фукусима-2" TEPCO проводит оценку возможного ущерба объектам после мощного землетрясения. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T18:52

2022-03-16T18:52

2022-03-16T20:41

в мире

фукусима (префектура)

япония

аэс "фукусима"

землетрясение

землетрясение на северо-востоке японии

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ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. Компания-оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" и АЭС "Фукусима-2" TEPCO проводит оценку возможного ущерба объектам после мощного землетрясения."Около 23.36 вечера (17.36 мск) 16 марта произошло землетрясение магнитудой 7.3 с эпицентром у побережья префектуры Фукусима. В настоящее время мы проводим оценку влияния этого землетрясения на наше оборудование", - говорится в сообщении компании.Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии в Тихом океане в районе префектуры Фукусима, сообщило главное метеорологическое управление страны. Объявлена угроза цунами.Землетрясение произошло в 23.36 (17.36 мск). Очаг залегал на глубине 60 километров.Толчки ощущались в префектурах северо-востока и севера Японии. Сильные волнообразные толчки ощущались в столице Японии.Информации о жертвах и разрушениях пока нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20220316/tsuunami-1778522868.html

https://ria.ru/20220316/elektrichestvo-1778521823.html

фукусима (префектура)

япония

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, фукусима (префектура), япония, аэс "фукусима", землетрясение, землетрясение на северо-востоке японии