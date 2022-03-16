https://ria.ru/20220316/foto-1778523767.html

La Stampa выдала кадр удара ВСУ по Донецку за последствия "атаки России"

La Stampa выдала кадр удара ВСУ по Донецку за последствия "атаки России" - РИА Новости, 16.03.2022

La Stampa выдала кадр удара ВСУ по Донецку за последствия "атаки России"

Номер итальянской газеты La Stampa вышел с фотографией из обстрелянного украинскими войсками Донецка, которая выдавалась за кадр с якобы жертвами российской... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T18:28

2022-03-16T18:28

2022-03-16T19:16

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

россия

la stampa

донецк (днр)

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Номер итальянской газеты La Stampa вышел с фотографией из обстрелянного украинскими войсками Донецка, которая выдавалась за кадр с якобы жертвами российской спецоперации.Автор снимка — фотокорреспондент URA.RU Эдуард Корниенко. Именно он сфотографировал последствия ракетного удара по Донецку 14 марта, в результате которого погиб 21 человек.При этом итальянские журналисты сопроводили кадр заголовками о "резне" на Украине, а также "угрозе штурма Киева".В результате трагедии в Донецке погиб 21 человек, десятки получили ранения. В ДНР сообщали, что силы ПВО перехватили запущенную украинской стороной ракету "Точка-У", однако ее обломки упали на мирных жителей.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны заявляли, что вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220316/standarty-1778338104.html

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, украина, россия, la stampa, донецк (днр), донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, ura.ru