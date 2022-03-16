18:28 16.03.2022 (обновлено: 19:16 16.03.2022)
La Stampa выдала кадр удара ВСУ по Донецку за последствия "атаки России"
La Stampa выдала кадр удара ВСУ по Донецку из "Точки-У" за последствия "атаки России"
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФрагмент украинской ракеты "Точка-У" возле Дома правительства в Донецке
Фрагмент украинской ракеты "Точка-У" возле Дома правительства в Донецке
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Номер итальянской газеты La Stampa вышел с фотографией из обстрелянного украинскими войсками Донецка, которая выдавалась за кадр с якобы жертвами российской спецоперации.
Фотография фотокорреспондента URA.RU Эдуарда Корниенко и обложка газеты La Stampa
Фотография фотокорреспондента URA.RU Эдуарда Корниенко и обложка газеты La Stampa
При этом итальянские журналисты сопроводили кадр заголовками о "резне" на Украине, а также "угрозе штурма Киева".
В результате трагедии в Донецке погиб 21 человек, десятки получили ранения. В ДНР сообщали, что силы ПВО перехватили запущенную украинской стороной ракету "Точка-У", однако ее обломки упали на мирных жителей.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны заявляли, что вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.