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La Stampa выдала кадр удара ВСУ по Донецку за последствия "атаки России" - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/foto-1778523767.html
La Stampa выдала кадр удара ВСУ по Донецку за последствия "атаки России"
La Stampa выдала кадр удара ВСУ по Донецку за последствия "атаки России" - РИА Новости, 16.03.2022
La Stampa выдала кадр удара ВСУ по Донецку за последствия "атаки России"
Номер итальянской газеты La Stampa вышел с фотографией из обстрелянного украинскими войсками Донецка, которая выдавалась за кадр с якобы жертвами российской... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T18:28
2022-03-16T19:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
la stampa
донецк (днр)
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Номер итальянской газеты La Stampa вышел с фотографией из обстрелянного украинскими войсками Донецка, которая выдавалась за кадр с якобы жертвами российской спецоперации.Автор снимка — фотокорреспондент URA.RU Эдуард Корниенко. Именно он сфотографировал последствия ракетного удара по Донецку 14 марта, в результате которого погиб 21 человек.При этом итальянские журналисты сопроводили кадр заголовками о "резне" на Украине, а также "угрозе штурма Киева".В результате трагедии в Донецке погиб 21 человек, десятки получили ранения. В ДНР сообщали, что силы ПВО перехватили запущенную украинской стороной ракету "Точка-У", однако ее обломки упали на мирных жителей.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны заявляли, что вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220316/standarty-1778338104.html
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в мире, украина, россия, la stampa, донецк (днр), донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, ura.ru
18:28 16.03.2022 (обновлено: 19:16 16.03.2022)
 
La Stampa выдала кадр удара ВСУ по Донецку за последствия "атаки России"

La Stampa выдала кадр удара ВСУ по Донецку из "Точки-У" за последствия "атаки России"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФрагмент украинской ракеты "Точка-У" возле Дома правительства в Донецке
Фрагмент украинской ракеты Точка-У возле Дома правительства в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Фрагмент украинской ракеты "Точка-У" возле Дома правительства в Донецке
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Номер итальянской газеты La Stampa вышел с фотографией из обстрелянного украинскими войсками Донецка, которая выдавалась за кадр с якобы жертвами российской спецоперации.
Автор снимка — фотокорреспондент URA.RU Эдуард Корниенко. Именно он сфотографировал последствия ракетного удара по Донецку 14 марта, в результате которого погиб 21 человек.
Фотография фотокорреспондента URA.RU Эдуарда Корниенко и обложка газеты La Stampa
Фотография фотокорреспондента URA.RU Эдуарда Корниенко и обложка газеты La Stampa
Фотография фотокорреспондента URA.RU Эдуарда Корниенко и обложка газеты La Stampa
При этом итальянские журналисты сопроводили кадр заголовками о "резне" на Украине, а также "угрозе штурма Киева".
В результате трагедии в Донецке погиб 21 человек, десятки получили ранения. В ДНР сообщали, что силы ПВО перехватили запущенную украинской стороной ракету "Точка-У", однако ее обломки упали на мирных жителей.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны заявляли, что вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
Фрагмент украинской ракеты Точка-У возле Дома правительства в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 08:00
Западные СМИ опустили стандарты журналистики до небывалых глубин
 
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