https://ria.ru/20220316/feyki-1778524383.html

СК завел первые уголовные дела за распространение фейков о военных

СК завел первые уголовные дела за распространение фейков о военных - РИА Новости, 16.03.2022

СК завел первые уголовные дела за распространение фейков о военных

Российские следователи завели уголовное дело на блогера Веронику Белоцерковскую за публичное распространение ложной информации о действиях российской армии во... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T18:30

2022-03-16T18:30

2022-03-16T22:25

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Российские следователи завели уголовное дело на блогера Веронику Белоцерковскую за публичное распространение ложной информации о действиях российской армии во время спецоперации на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.По данным следствия, в марте Белоцерковская в Instagram выложила посты c ложными сведениями об использовании российской армии для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей."Таким образом, своими публикациями она дискредитировала органы государственной власти и Вооруженные силы", — отметили в СК.По данным следствия, Белоцерковская находится за границей, решается вопрос об объявлении ее в международный розыск.Кроме того, в СК сообщили, что в Томской области на основании материалов регионального управления ФСБ возбудили уголовные дела в отношении жительницы ЗАТО города Северска и в отношении жителя Томска. По версии следствия, они размещали в соцсетях и мессенджерах фейки о потерях российских военных, а также об их действиях на Украине под видом достоверной информации, которую якобы получили от очевидцев с мест происходящих событий. "По ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде запрета определенных действий", — добавили в ведомстве.В начале марта в России вступил в силу закон об ответственности за фейки о Вооруженных силах. Максимальное наказание за его нарушение — 15 лет лишения свободы. Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с запада, под Харьковом идут бои.

https://ria.ru/20220316/standarty-1778338104.html

https://ria.ru/20220314/evropa-1777950737.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, вооруженные силы рф