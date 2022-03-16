Федункив рассказала об отношении итальянского мужа к России
Марина Федункив рассказала об отношении итальянского мужа Стефано Маджи к России
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Марина Федункив во время презентации своей книги "Жизнь сквозь смех. Реальная история нереальной женщины"
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Марина Федункив рассказала об отношении мужа Стефано Маджи к России. Она вышла замуж за итальянца в прошлом году.
"Иногда мне кажется, что мой муж куда больше русский, чем я сама. Стефано обожает Россию, за годы жизни в стране он стал здесь своим — таким "русским итальянцем". Многие вещи, связанные с нашим менталитетом, он очень тонко чувствует", – отметила Федункив.
В интервью порталу Teleprogramma.pro Марина добавила, что вместе с супругом они живут в Москве и в загородном доме. Если у Стефано возникают трудности с русским языком, он переспрашивает, сообщила артистка.
"Если Стефано что-то не понимает, то всегда спрашивает; пытается понять, а потом старательно закрепляет это и дома, и на работе. Ну и вдобавок ко всему у него от природы отличное чувство юмора, и на русском языке он уже умеет шутить отменно", – заключила актриса.
До встречи со Стефано Марина дважды была в продолжительных отношениях. Она жила в фактическом браке с Сергеем Щелчковым 12 лет и рассталась с ним из-за его измен. Другой роман Федункив продлился 13 лет, но и он не принес ей счастья — артистка боролась с зависимостями партнера и сейчас не хочет вспоминать об этих отношениях.
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