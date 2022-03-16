https://ria.ru/20220316/fedunkiv-1778428603.html

Федункив рассказала об отношении итальянского мужа к России

Федункив рассказала об отношении итальянского мужа к России - РИА Новости, 16.03.2022

Федункив рассказала об отношении итальянского мужа к России

Марина Федункив рассказала об отношении мужа Стефано Маджи к России. Она вышла замуж за итальянца в прошлом году. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T13:18

2022-03-16T13:18

2022-03-16T13:18

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Марина Федункив рассказала об отношении мужа Стефано Маджи к России. Она вышла замуж за итальянца в прошлом году. В интервью порталу Teleprogramma.pro Марина добавила, что вместе с супругом они живут в Москве и в загородном доме. Если у Стефано возникают трудности с русским языком, он переспрашивает, сообщила артистка.До встречи со Стефано Марина дважды была в продолжительных отношениях. Она жила в фактическом браке с Сергеем Щелчковым 12 лет и рассталась с ним из-за его измен. Другой роман Федункив продлился 13 лет, но и он не принес ей счастья — артистка боролась с зависимостями партнера и сейчас не хочет вспоминать об этих отношениях.

https://ria.ru/20211015/shoubiz-1753967678.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес