https://ria.ru/20211113/fedunkiv-1758905020.html

"В нашей паре я брутальная": Федункив высказалась о браке с итальянцем

"В нашей паре я брутальная": Федункив высказалась о браке с итальянцем - РИА Новости, 13.11.2021

"В нашей паре я брутальная": Федункив высказалась о браке с итальянцем

Марина Федункив недавно вышла замуж. Избранник 50-летней актрисы — итальянский предприниматель Стефано Маджи. И он младше возлюбленной на 13 лет. Об отношениях... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T13:47

2021-11-13T13:47

2021-11-13T13:47

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Марина Федункив недавно вышла замуж. Избранник 50-летней актрисы — итальянский предприниматель Стефано Маджи. И он младше возлюбленной на 13 лет. Об отношениях с супругом Федункив рассказала на презентации своей книги "Жизнь сквозь смех. Реальная история нереальной женщины", сообщает корреспондент РИА Новости."У меня никогда не было цели выйти замуж. А со Стефано все очень интересно получилось! Он вообще не в моем вкусе. Абсолютно! Я жила в Перми, мне всегда нравились бандюганы, брутальные мужчины. Он их полная противоположность. В нашей паре я брутальная", — пошутила звезда "Пацанов".Федункив также уверяет, что не ругается с Маджи. Причина — его характер."С ним невозможно поссориться, даже если сильно захотеть. Во-первых, он человек, который управляет (бизнесом, — Прим. Ред.), то есть он хорошо разбирается в психологии, даже лучше, чем я. Его нельзя на конфликт вывести, в силу того, что он очень спокойный, выдержанный. Он может просто замолчать", — говорит Марина. Актриса признается, что не понимает, как можно разозлить Стефано так, чтобы отношения он выяснял, например, битьем тарелок. "Я такого, конечно, не делала, но может попробовать? Правда, посуду жалко — хорошую купила, — смеется Федункив. — Он невозмутимый. Да и я себе подобного не позволяю. Все-таки я в таком возрасте его встретила, что все эмоции уже в молодости (отгремели, — Прим. Ред.). Мне было кому выдавать их. Еще у меня есть сцена, то есть у меня есть куда эмоции направлять". Актриса говорит, что они с мужем не дают друг другу поводов для конфликтов, потому что оба понимают, зачем им нужны эти отношения. Единственное, за что она бы сегодня не смогла простить мужчину, так это измена. До встречи со Стефано Марина дважды была в продолжительных отношениях. Она жила в гражданском браке с Сергеем Щелчковым 12 лет и рассталась с ним из-за его измен. Другой роман Федункив продлился 13 лет, но и он не принес ей счастья — артистка боролась с зависимостями партнера и сейчас не хочет вспоминать об этих отношениях.

https://ria.ru/20210802/fedunkiv-1743970268.html

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