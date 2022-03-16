https://ria.ru/20220316/evroradio-1778423683.html

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Еврорадио"

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Еврорадио" - РИА Новости, 16.03.2022

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Еврорадио"

РКН ограничил доступ к сайту белорусского издания "Еврорадио", сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или)... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T12:41

2022-03-16T12:41

2022-03-16T12:42

технологии

минск

варшава

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

общество

журналистика

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. РКН ограничил доступ к сайту белорусского издания "Еврорадио", сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.Адрес сайта издания "Еврорадио" есть в универсальном сервисе Роскомнадзора. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания.В универсальном сервисе обращается внимание на то, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в интернете. Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа"."Еврорадио" основано в 2005 году в Варшаве, вещание начало с 2006 года, в 2009 году был открыт корреспондентский пункт в Минске.

https://ria.ru/20220316/dostup-1778413086.html

https://ria.ru/20220315/internet-1778266758.html

минск

варшава

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, минск, варшава, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, общество, журналистика, генеральная прокуратура рф