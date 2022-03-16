https://ria.ru/20220316/evropa-1778417084.html

Лавров заявил о превращении Совета Европы в "очередное ОБСЕ"

Лавров заявил о превращении Совета Европы в "очередное ОБСЕ" - РИА Новости, 16.03.2022

Лавров заявил о превращении Совета Европы в "очередное ОБСЕ"

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Совет Европы в последннее время превратился в "очередное ОБСЕ". РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T12:14

2022-03-16T12:14

2022-03-16T12:20

москва

россия

парламентская ассамблея совета европы

обсе

в мире

совет европы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155616/05/1556160584_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_463b448c4c667c7c2c2d7f2f8b9f26d3.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Совет Европы в последннее время превратился в "очередное ОБСЕ"."Однако за последние годы Совет Европы превратился в очередное ОБСЕ, извините за грубое слово, где тоже вся изначальная идея, идея взаимодействия консенсуса... подменена такой полемикой, такой риторикой, которая все более и более становилась русофобской, все более определялась односторонними интересами Запада, прежде всего НАТОвских стран, стран ЕС, некоторые используя свое механическое большинство и в ОБСЕ, и в СЕ, просто ломали структуру консенсуса, навязывая голосование по решениям, которые отражали исключительно их точку зрения, тем самым давали понять, что они вообще не намерены учитывать наши интересы, они в грош не ставят и лишь заинтересованы в том, чтобы нам читать нотации и нравоучения, чем они и занимались", - сказал министр в ходе интервью РБК."Мы давно уже созрели для того, чтобы оттуда уйти", - добавил глава МИД РФ.Накануне Москва официально уведомила нотой о своем выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека. При этом она заявила, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Также во вторник ПАСЕ большинством голосов приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров на то, что Москва не может быть членом Совета. Еще ранее Страсбург уже ограничил Москву в работе в Ассамблее и КМСЕ.Россия была одним из основных плательщиков в бюджет организации. Взнос за этот год Россия не внесла.Ранее Лавров заявил, что представители министерства юстиции и Конституционного суда РФ рассматривают возможность внесения дополнений в законодательство, чтобы выход страны из Совета Европы не отразился на правах россиян.

https://ria.ru/20220316/volodin-1778380893.html

https://ria.ru/20220316/mid-1778375028.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

москва, россия, парламентская ассамблея совета европы, обсе, в мире, совет европы