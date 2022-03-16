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Лавров заявил о превращении Совета Европы в "очередное ОБСЕ" - РИА Новости, 16.03.2022
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Лавров заявил о превращении Совета Европы в "очередное ОБСЕ"
Лавров заявил о превращении Совета Европы в "очередное ОБСЕ" - РИА Новости, 16.03.2022
Лавров заявил о превращении Совета Европы в "очередное ОБСЕ"
Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Совет Европы в последннее время превратился в "очередное ОБСЕ". РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T12:14
2022-03-16T12:20
москва
россия
парламентская ассамблея совета европы
обсе
в мире
совет европы
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Совет Европы в последннее время превратился в "очередное ОБСЕ"."Однако за последние годы Совет Европы превратился в очередное ОБСЕ, извините за грубое слово, где тоже вся изначальная идея, идея взаимодействия консенсуса... подменена такой полемикой, такой риторикой, которая все более и более становилась русофобской, все более определялась односторонними интересами Запада, прежде всего НАТОвских стран, стран ЕС, некоторые используя свое механическое большинство и в ОБСЕ, и в СЕ, просто ломали структуру консенсуса, навязывая голосование по решениям, которые отражали исключительно их точку зрения, тем самым давали понять, что они вообще не намерены учитывать наши интересы, они в грош не ставят и лишь заинтересованы в том, чтобы нам читать нотации и нравоучения, чем они и занимались", - сказал министр в ходе интервью РБК."Мы давно уже созрели для того, чтобы оттуда уйти", - добавил глава МИД РФ.Накануне Москва официально уведомила нотой о своем выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека. При этом она заявила, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Также во вторник ПАСЕ большинством голосов приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров на то, что Москва не может быть членом Совета. Еще ранее Страсбург уже ограничил Москву в работе в Ассамблее и КМСЕ.Россия была одним из основных плательщиков в бюджет организации. Взнос за этот год Россия не внесла.Ранее Лавров заявил, что представители министерства юстиции и Конституционного суда РФ рассматривают возможность внесения дополнений в законодательство, чтобы выход страны из Совета Европы не отразился на правах россиян.
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москва, россия, парламентская ассамблея совета европы, обсе, в мире, совет европы
12:14 16.03.2022 (обновлено: 12:20 16.03.2022)
 
Лавров заявил о превращении Совета Европы в "очередное ОБСЕ"

Глава МИД Лавров заявил о превращении Совета Европы в "очередное ОБСЕ"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Дворца Европы в Страсбурге
Здание Дворца Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Здание Дворца Европы в Страсбурге
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Совет Европы в последннее время превратился в "очередное ОБСЕ".
"Однако за последние годы Совет Европы превратился в очередное ОБСЕ, извините за грубое слово, где тоже вся изначальная идея, идея взаимодействия консенсуса... подменена такой полемикой, такой риторикой, которая все более и более становилась русофобской, все более определялась односторонними интересами Запада, прежде всего НАТОвских стран, стран ЕС, некоторые используя свое механическое большинство и в ОБСЕ, и в СЕ, просто ломали структуру консенсуса, навязывая голосование по решениям, которые отражали исключительно их точку зрения, тем самым давали понять, что они вообще не намерены учитывать наши интересы, они в грош не ставят и лишь заинтересованы в том, чтобы нам читать нотации и нравоучения, чем они и занимались", - сказал министр в ходе интервью РБК.
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"Мы давно уже созрели для того, чтобы оттуда уйти", - добавил глава МИД РФ.
Накануне Москва официально уведомила нотой о своем выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека. При этом она заявила, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Также во вторник ПАСЕ большинством голосов приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров на то, что Москва не может быть членом Совета. Еще ранее Страсбург уже ограничил Москву в работе в Ассамблее и КМСЕ.
Россия была одним из основных плательщиков в бюджет организации. Взнос за этот год Россия не внесла.
Ранее Лавров заявил, что представители министерства юстиции и Конституционного суда РФ рассматривают возможность внесения дополнений в законодательство, чтобы выход страны из Совета Европы не отразился на правах россиян.
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