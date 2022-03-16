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Силуанов допустил, что платеж по евробондам в инвалюте не дойдет до цели - РИА Новости, 16.03.2022
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Силуанов допустил, что платеж по евробондам в инвалюте не дойдет до цели
Силуанов допустил, что платеж по евробондам в инвалюте не дойдет до цели - РИА Новости, 16.03.2022
Силуанов допустил, что платеж по евробондам в инвалюте не дойдет до цели
Информации о прохождении платежа по суверенным еврооблигациям России в иностранной валюте пока нет, есть риски, что он не дойдет до конечных получателей, заявил РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T14:49
2022-03-16T15:05
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
евробонды
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Информации о прохождении платежа по суверенным еврооблигациям России в иностранной валюте пока нет, есть риски, что он не дойдет до конечных получателей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.Россия 16 марта должна выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму 117,2 миллиона долларов – это будет первый платеж по ее внешнему долгу после заморозки части резервов. Минфин РФ в понедельник сообщил, что направил платежное поручение для выплаты купона."В понедельник, 14 числа, мы направили соответствующий валютный платеж. Платежка попала в соответствующий американский банк, который является нашим банком-держателем валютного счета, в том числе министерства финансов", - сказал Силуанов в интервью RT Arabic."В настоящее время пока платеж обрабатывается и каких-то сообщений о том, что прошел или не прошел, пока у нас нет. Пока он не прошел. Но мы знаем, что банк ведет переговоры с OFAC (Управлением по контролю за иностранными активами минфина США - ред.), запросил от нас необходимую информацию о назначении платежа. Так что мы пока будем ждать информации от нашего банка-держателя счета", - продолжил он."Действительно, есть риски того, что этот платеж не дойдет до конечных получателей. Почему? Потому что наш долларовый счет заблокирован", - заявил Силуанов.
https://ria.ru/20211111/evrobondy-1758573842.html
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, евробонды
14:49 16.03.2022 (обновлено: 15:05 16.03.2022)
 
Силуанов допустил, что платеж по евробондам в инвалюте не дойдет до цели

Глава Минфина Силуанов: информации о прохождения платежа по евробондам в инвалюте пока нет

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Информации о прохождении платежа по суверенным еврооблигациям России в иностранной валюте пока нет, есть риски, что он не дойдет до конечных получателей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Россия 16 марта должна выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму 117,2 миллиона долларов – это будет первый платеж по ее внешнему долгу после заморозки части резервов. Минфин РФ в понедельник сообщил, что направил платежное поручение для выплаты купона.
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"В понедельник, 14 числа, мы направили соответствующий валютный платеж. Платежка попала в соответствующий американский банк, который является нашим банком-держателем валютного счета, в том числе министерства финансов", - сказал Силуанов в интервью RT Arabic.
"В настоящее время пока платеж обрабатывается и каких-то сообщений о том, что прошел или не прошел, пока у нас нет. Пока он не прошел. Но мы знаем, что банк ведет переговоры с OFAC (Управлением по контролю за иностранными активами минфина США - ред.), запросил от нас необходимую информацию о назначении платежа. Так что мы пока будем ждать информации от нашего банка-держателя счета", - продолжил он.
"Действительно, есть риски того, что этот платеж не дойдет до конечных получателей. Почему? Потому что наш долларовый счет заблокирован", - заявил Силуанов.
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